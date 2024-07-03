MMD introduceert vier 4k-monitors in Philips E1-serie

MMD introduceert vier nieuwe Philips-monitors in zijn E1-serie. Het betreffen drie 27"-modellen en een 32"-variant, allemaal met een resolutie van 3840x2160 pixels. De monitors krijgen adviesprijzen tussen de 249 en 319 euro.

De Philips 27E1N1800A

De drie 27"-varianten krijgen allemaal een ips-paneel en soortgelijke specificaties. Daaronder vallen een resolutie van 3840x2160 pixels, een refreshrate van 60Hz, een helderheid van 350cd/m² en ondersteuning voor Adaptive Sync. Daarbij krijgen de monitors een geadverteerde gtg-responstijd van 4ms, twee HDMI 2.0-poorten en een DisplayPort 1.4-aansluiting.

De goedkoopste variant, de 27E1N1800A, kost 249 euro en krijgt een monitorvoet die niet in hoogte verstelbaar is. Het middelste model, de 27E1N1800AE, heeft een standaard die wel verstelbaar is in de hoogte, maar lijkt verder identiek. Dat model komt beschikbaar voor 259 euro.

De 27E1N1900AE is op zijn beurt het duurste model, met een adviesprijs van 319 euro. Die variant heeft ook een in de hoogte verstelbare monitorarm, en krijgt daarnaast een USB 3.0-poort van het type C, met ondersteuning voor Power Delivery tot 65W. Die USB-C-aansluiting kan ook gebruikt worden in DisplayPort-alt-modus, waardoor het scherm een laptop kan opladen én een beeldsignaal van diezelfde laptop kan ontvangen met een enkele USB-kabel.

Verder komt MMD met een grotere 32"-monitor, genaamd de 32E1N1800LA. Deze krijgt eveneens een resolutie van 3840x2160 pixels, maar beschikt over een VA-paneel. Adaptive Sync wordt daarnaast niet vermeld op de specificatiepagina van het scherm. Deze heeft verder ook een 60Hz-refreshrate, hoewel de helderheid lager ligt op 300cd/m². De monitorvoet is ook niet in hoogte verstelbaar. Dit 32"-scherm kost 299 euro.