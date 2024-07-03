MMD introduceert vier 4k-monitors in Philips E1-serie

MMD introduceert vier nieuwe Philips-monitors in zijn E1-serie. Het betreffen drie 27"-modellen en een 32"-variant, allemaal met een resolutie van 3840x2160 pixels. De monitors krijgen adviesprijzen tussen de 249 en 319 euro.

Philips 27E1N1800A
De Philips 27E1N1800A

De drie 27"-varianten krijgen allemaal een ips-paneel en soortgelijke specificaties. Daaronder vallen een resolutie van 3840x2160 pixels, een refreshrate van 60Hz, een helderheid van 350cd/m² en ondersteuning voor Adaptive Sync. Daarbij krijgen de monitors een geadverteerde gtg-responstijd van 4ms, twee HDMI 2.0-poorten en een DisplayPort 1.4-aansluiting.

De goedkoopste variant, de 27E1N1800A, kost 249 euro en krijgt een monitorvoet die niet in hoogte verstelbaar is. Het middelste model, de 27E1N1800AE, heeft een standaard die wel verstelbaar is in de hoogte, maar lijkt verder identiek. Dat model komt beschikbaar voor 259 euro.

De 27E1N1900AE is op zijn beurt het duurste model, met een adviesprijs van 319 euro. Die variant heeft ook een in de hoogte verstelbare monitorarm, en krijgt daarnaast een USB 3.0-poort van het type C, met ondersteuning voor Power Delivery tot 65W. Die USB-C-aansluiting kan ook gebruikt worden in DisplayPort-alt-modus, waardoor het scherm een laptop kan opladen én een beeldsignaal van diezelfde laptop kan ontvangen met een enkele USB-kabel.

Verder komt MMD met een grotere 32"-monitor, genaamd de 32E1N1800LA. Deze krijgt eveneens een resolutie van 3840x2160 pixels, maar beschikt over een VA-paneel. Adaptive Sync wordt daarnaast niet vermeld op de specificatiepagina van het scherm. Deze heeft verder ook een 60Hz-refreshrate, hoewel de helderheid lager ligt op 300cd/m². De monitorvoet is ook niet in hoogte verstelbaar. Dit 32"-scherm kost 299 euro.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-07-2024 21:12 11

03-07-2024 • 21:12

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Reacties (11)

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Renes 3 juli 2024 21:53
Het huidige Philips logo is voor mij een stuk nostalgie (sinds jaren 60). Voor het eerst gebruikt in 1938, blijft het steeds weer zijn comeback maken. En nog altijd een Nederlands concern. Vele nederlandse bedrijven van die omvang hebben een overname niet kunnen weerstaan! Een klein beetje trots mogen we toch nog wel zijn.

Edit: Nergens schrijf ik iets over de produceerde producten waar het logo van Philips aan vast zit. Ik heb het puur even over het logo en het feit dat de naam Philips nog altijd in Nederlandse handen is.

[Reactie gewijzigd door Renes op 22 juli 2024 22:45]

knakworst @Renes3 juli 2024 21:58
Ben eigenlijk vooral trots op de Philips spin-offs :p

TSMC, ASML, NXP, Holland Signaal, om er slechts een paar te noemen.
mapa2011 @knakworst3 juli 2024 22:25
https://innovationorigins...shone-the-mother-company/
Staat ook hierboven in deze link ook mooi beschreven.

On topic dit zijn wel de office/kantoor monitoren van MMD van de business lijn.

[Reactie gewijzigd door mapa2011 op 22 juli 2024 22:45]

Verwijderd @knakworst4 juli 2024 15:35
Hollandse Signaalapparaten, wat nu Thales Nederland heet, is geen spin-off van Philips, maar bestond al lang voordat Philips in 1956 een meerderheidsbelang kreeg in het bedrijf tot 1990.
NeverSettle @Renes3 juli 2024 22:18
Philips produceert geen consumenten producten meer. Zij focussen zich op medische apparatuur en de rest is verkocht, afgesplitst of merk verleend aan andere bedrijven. TP Vision maakt bijvoorbeeld de TV's van Phillips en is volledige eigenaar van TPV Technology (Chinese bedrijf). De bekende Senseo koffieapparaten worden geproduceerd door Saeco, een Italiaanse bedrijf. Signify (Nederlandse bedrijf, afsplitsing van Philips divisie) zit achter de Philips lampen.

Ofwel niet alles wat Philips als merk heeft wordt nog door Philips zelf geproduceerd.
AP3X @NeverSettle3 juli 2024 23:27
Vergeet de tandenborstels en scheerapparaten niet ;)
OverSoft @NeverSettle5 juli 2024 16:44
Versuni is ondertussen een afsplitsing welke onderandere de Air Fryers e.d. heeft meegenomen.
Philips zelf is puur nog healthcare.
maxximum @Renes3 juli 2024 21:58
MMD is de fabrikant die betaald om het Philips logo te mogen gebruiken. Dit heeft verder niets met Philips te maken, die zich hebben teruggetrokken in de Medische technologie hoek.
JDx @Renes3 juli 2024 23:17
Als kind begon ik met 3D Studio voor MS-DOS en ik wilde altijd iets groots doen, ooit voor Philips de Senseo mogen renderen ver voordat deze uit kwam, toen had ik opeens te vroeg gepiekt :+ maar voor mij is heel Philips nostalgie.

dagdroom nog wel steeds dat mijn render over de hele wereld in een bureaulade heeft gelegen of nog ergens zwerft
Toettoetdaan 4 juli 2024 07:52
Wij gebruiken veel van deze monitoren op kantoor, dan wel de 1440p 75hz variant.
Het zijn nette en prettige schermen met een dun randje. Zuinig, speakertjes en een sRGB kleur profiel.

Wel jammer dat bij deze nieuwe 4K schermen de onderste rand dikker is en dat het 60hz is.
BruT@LysT 4 juli 2024 17:06
Het is zo grappig hoe ik altijd een haat voor Philips heb gehad vanwege mijn vader. Zijn vader (mijn opa) heeft lange tijd voor Philips gewerkt, waarschijnlijk lopendeband-werk. De beste man heeft verder niets bijzonders bereikt in zijn leven, het ging in die tijd allemaal om zekerheid van baan en inkomen. Simpel werk doen in een fabriek was na de 2e wereld oorlog heel normaal. Philips was voor mijn opa dus een stukje zekerheid en houvast in het leven, iets wat mijn vader verafschuwde omdat het tevens de reden is dat mijn Opa verder geen ene zak bereikt heeft, want al het andere is veel té spannend en té onzeker... Ik snap mijn vader wel, mijn opa was eigenlijk alleen maar aan het zeuren en kon mijn avontuurlijke vader helemaal niet waarderen. Mijn vader wilde de wereld in, ontdekken en risico's nemen maar daar begrepen zijn ouders helemaal niets van. Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Mijn vader vermeed Philips dus als de pest vanwege deze associatie. Om die reden heb ik Philips altijd als een verschrikkelijk beschouwd, wij kochten voornamelijk Japanse merken zoals Sony. Grappig hoe je dit soort dingen als kind kunt ervaren.

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