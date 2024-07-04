Nederlandse 3d-printdienst Shapeways failliet verklaard

De van origine Eindhovense 3d-printdienst Shapeways is failliet. Het bedrijf gaf in mei al bij de Amerikaanse Security and Exchange Commission aan dat het niet voldoende liquide middelen had.

Shapeways werd op 22 mei in de VS door Nasdaq al op de vingers getikt, omdat het zijn kwartaalcijfers over het eerste kwartaal niet op tijd had ingeleverd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het bedrijf gaf destijds bij de SEC aan dat er niet voldoende liquide middelen en personeel zijn.

Op 2 juli vroeg Shapeways officieel faillissement aan bij de SEC. Daarin geeft het bedrijf aan dat het management, waaronder ceo Greg Kress, opstapt als gevolg van de faillissementsaanvraag. In Nederland werd het bedrijf op 3 juli failliet verklaard door de rechtbank in Oost-Brabant.

Shapeways begon in 2007 als spin-off van Philips. Het bedrijf laat gebruikers hun eigen 3d-bestanden ontwerpen en uploaden, waarna Shapeways de objecten voor hen kan printen. Al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, waar het in 2021 naar de beurs ging. Destijds was de verwachting dat de omzet in 2024 zou groeien naar 250 miljoen dollar, maar dat viel tegen. In 2023 draaide het bedrijf een omzet van 34,5 miljoen dollar, met een nettoverlies van 43,9 miljoen dollar, tegenover een verlies van 20,2 miljoen dollar in 2022.

Shapeways kondigde begin mei aan dat het zijn softwareactiviteiten verkoopt aan OTTO dms, een bedrijf in handen van Kress en Greg Rothman, die op dat moment nog de softwaredivisie leidde. Het bedrijf zei destijds dat het actief op zoek was naar kopers voor een groot deel van het bedrijf. Uit eerste gesprekken zou echter gebleken zijn dat partijen of de productiedivisie of de softwaredivisie wilden kopen, maar niet allebei. Daarom is besloten om het softwaredeel van de hand te doen.

Bronnen zeggen tegenover 3D Printing Industry dat er vorig jaar ook een overnamebod is gedaan op Shapeways, maar deze onderhandelingen zijn om onbekende reden geklapt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 07:42
97 • submitter: borkhuis

04-07-2024 • 07:42

97

Submitter: borkhuis

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Reacties (97)

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tom3297 4 juli 2024 09:07
Ik heb zelf bij shapeways gewerkt. De printers die in eindhoven staan zijn sls printers van EOS.

De P800 is de grootste en heeft een bouwvolume van 700x380x560mm
Het voordeel van sls is dat je in print in een bak met poeder print. Dit wordt laag voor laag opgebouwd en de plekken waar een part zit worden met een laser gesmolten. Hierdoor heb je veel meer mogelijkheden en kan je erg dunne onderdelen printen.
Dit type printer is voor consumenten te duur on aan te schaffen. En voor veel bedrijven is het makkelijker om een onderdeel te bestellen and om zelf personen indienst te nemen om deze printer te gebruiken en onderhouden.
Ottersteak @tom32974 juli 2024 09:34
Ik werk nu een paar jaar in productontwikkeling en we hebben nooit shapeways gebruikt voor SLS of andere rapid prototypingmethoden. Andere leveranciers bleken altijd goedkoper, sneller en konden beter meedenken.

Ik vind het jammer om te zien dat shapeways failliet is, maar ik moet bekennen dat ik nooit persoonlijk of professioneel iets bij ze heb besteld.
William_H @Ottersteak4 juli 2024 17:11
Kun je eens toelichten wat je bedoelt met meedenken? Ben wel benieuwd. Nooit gebruik gemaakt van een service als deze, maar ben benieuwd wat de uitdagingen zijn.
memsys @Ottersteak4 juli 2024 18:31
Zou je deze alternatieven misschien kunnen delen zodat mensen kunnen rondkijken naar de mogelijkheden nu Shapeways geen optie meer is?

Persoonlijk ken ik buiten Shapeways alleen Pcbway waar je als consument terecht kan als je bijvoorbeeld iets wil laten printen in een SLS machine, alleen zit je dan wel met het nadeel dat je belasting moet betalen omdat het uit China komt.
matroosoft @tom32974 juli 2024 12:12
Heb als particulier een keer een paar kleine onderdelen als test besteld. En bij bedrijf waar ik werkte een schaalmodel laten printen, was bij elkaar ~€2000.

Wat me er vooral van is bijgebleven: duur, heel duur. Kwaliteit was uitstekend maar gewoon te duur om voor prototypes o.i.d. te bestellen tenzij er echt hoge eisen aan zaten. Meestal was een FDM printje afdoende. Denk dat ze zich qua prijs toch een beetje in een niche markt drukten.
vliegendekat @matroosoft4 juli 2024 12:52
Is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat te snel moest/wilde groeien en moest uitbreiden ten koste van alles en dat heeft ze de kop gekost.

Ze hadden beter de focus kunnen leggen op het optuigen van een solide organisatie die snel (binnen 1 tot 3 dagen) en relatief goedkoop kon leveren, dan op niche printtechnieken en snelle groei.
Aldy @vliegendekat4 juli 2024 17:06
Is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat te snel moest/wilde groeien en moest uitbreiden ten koste van alles en dat heeft ze de kop gekost.
Opgericht 2007. Wat bedoel je met te snel moeten of willen groeien?
vliegendekat @Aldy19 juli 2024 11:32
Opgericht 2007. Wat bedoel je met te snel moeten of willen groeien?
Sneller willen groeien dan de markt waar het bedrijf zich in bevindt.
tom3297 @vliegendekat4 juli 2024 19:44
Meeste nische print technieken werden uitbesteed aan andere bedrijven.
NMe @tom32974 juli 2024 12:45
Hierdoor heb je veel meer mogelijkheden en kan je erg dunne onderdelen printen.
Niet veel dunner dan met FDM, toch? Je bent afhankelijk van de grootte van de vezels in je poeder enzo. Het grote verschil is niet zo zeer de precisie AFAIK, maar het feit dat je geen supportmateriaal nodig hebt omdat de onderliggende poederlagen de gesinterde onderdelen blijven supporten. Resinprints (SLA/MSLA) zijn véél preciezer maar zijn ook veel meer gezeik om goed te printen omdat je ze handmatig moet supporten voor het beste resultaat en zelfs dan kunnen de prints heel makkelijk falen.

Long story short: SLS kan complexere vormen aan met een veel makkelijker te automatiseren cleanup-proces. Eventjes zandstralen is bij SLS genoeg, bij FDM en (M)SLA moet je supports verwijderen en komt er schuren kijken bij het netjes krijgen van de print.
Dit type printer is voor consumenten te duur on aan te schaffen.
Als projecten als deze slagen komt daar misschien op relatief korte termijn verandering in.
tom3297 @NMe4 juli 2024 19:42
Bij fdm heb je het probleem dat wanneer je de supports afbreekt je snel ook het onderdeel kapot kan maken. Dat is iets wat met sls minder snel gebeurt, al kan dat nogsteeds bij het schoonmaken gebeuren dat voornamelijk met zandstranden gebeurt.

Zou mooi zijn als er goede consumenten sls printers komen maar verwacht niet dat veel consumenten hier op zitten te wachten. (het poeder kan nogal een rotzooi geven) plus een industriële printer zoals die van shapeways heeft een bouwvolume dat je thuis nooit zal kunnen hebben.
CaptainKansloos @tom32974 juli 2024 13:24
Dit type printer is voor consumenten te duur on aan te schaffen.
CNC kitchen heeft net een video online over Micronics als startup die dit principe min of meer betaalbaar (~$4400) voor consumenten proberen te maken:
https://www.youtube.com/watch?v=qWtcxYk0LCA
tom3297 @CaptainKansloos4 juli 2024 19:48
Hoop dat bij deze machine het onderhoud makkelijk blijft voor consumenten. Een machine vol met poeder kan nogal wat kuren krijgen na verloop van tijd.
icegodd @tom32974 juli 2024 20:39
''De P800 is de grootste en heeft een bouwvolume van 700x380x560mm"

Beetje haat en liefde machine. Super grootte modellen komen eruit _/-\o_ . Maar jammer van die overlap (1ste en 2de laser lijn), vraag veel onderhoud, heeft mega lompe schoonmaak tafel (van EOS) en poeder verbruikt als een oldtimer....

Het is oud en zeldzaam printer.
TrollingJoker @tom32975 juli 2024 07:49
Hoeveel orders vanuit Heroforge hadden jullie pak en beet als ik vragen mag? Ik kende jullie daar eigenlijk van.
BoerBart 4 juli 2024 07:55
Benieuwd of hier, deze dag, nog vraag naar is. Het lijkt erop van niet(?). Als je zover bent om zelf een 3D ontwerp en dergelijke te maken, dan heb je of zelf een printer, iemand in je nabije omgeving met een printer, of werk je bij een bedrijf met een printer.

- Edit

Bedankt voor alle reacties, geeft een mooi inzicht! Wellicht was ik wat kort door te bocht met het delen van mijn kijk op een dergelijke dienst, het is slechts hetgeen dat ik in mijn omgeving meemaak.

[Reactie gewijzigd door BoerBart op 22 juli 2024 14:51]

Skyaero @BoerBart4 juli 2024 09:29
De financiele getallen zeggen eigenlijk dat de vraag stabiel was. Vanaf 2020 t/m 2023 was de jaarlijkse omzet van Shapeways ongeveer 33-35 miljoen dollar, met een bruto winstmarge van 13-15 miljoen dollar. Geen groei, maar ook geen daling.

Wat opvalt is dat tot en met 2021 (het jaar van publiek gaan), de netto winst/verlies rond het nulpunt lag. Soms een kleine winst, (+1 miljoen), soms een klein verlies (-1 miljoen).

Vanaf 2022 nemen de verliezen echt hard toe, waardoor de liquide middelen (in 2021 nog bijna 40 miljoen euro) hard afnemen. De oorzaak: "Sales, general en administrative costs" groeide van 18 miljoen dollar (2021) naar 28 miljoen dollar (2022) naar 37 miljoen dollar (2023).

Het lijkt erop, dat men een grote marketing en sales campagne heeft opgezet om de, aan de aandeelhouders beloofde, groei te halen, die uiteindelijk helemaal niets heeft opgeleverd. Veel sales activiteiten lijkt te zijn gericht op het binnenhalen van grote enterprise klanten. en hoewel men er een aantal heeft binnengehaald, lijken de daadwerkelijke opdrachten daarvoor marginaal te zijn geweest.

Eind 2023 was al duidelijk dat het niet goed ging, gezien het statement "Continues to Explore Strategic Alternatives to Maximize Shareholder Value".

Uiteindelijk lijkt het publiek gaan en de belofte naar aandeelhouders niet waar te kunnen maken hier de doodsteek voor het bedrijf.

Financiële cijfers zijn hier te vinden: https://investors.shapewa...rmation/financial-results
Rembert @Skyaero4 juli 2024 11:10
Kortom, in de basis leek het een gezond bedrijf. Waren het de aandeelhouders die versnelde groei eisten / eerder rendement wilden zien op hun investering? Ik las dat het personeel zich inzet om het bedrijf door te gaan starten op eigen kracht (bron).
Llopigat
@BoerBart4 juli 2024 08:15
Shapeways had met name industriële printers, het soort van rond de 100k die je nooit thuis kan hebben. Die bijvoorbeeld printen met laser in poeder (SLS) en veel ingewikkeldere vormen aan kunnen dan een thuis printer.

Ook konden ze allerlei materialen aan die thuis niet haalbaar zijn zoals metalen. Ik vond het een geweldige dienst. Jammer dat hij weg is :'( Er was ook " I Materialise " uit België, weet niet of dat nog bestaat.

Ik heb beide diensten gebruikt terwijl ik zelf printers heb. Het was een geweldige aanvulling.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:51]

Smuey @Llopigat4 juli 2024 10:00
Puur uit interesse, wat voor complexe vormen kun je met SLS wel printen, die je met een SLA printer niet zou kunnen doen? Met die laatste (en de reguliere FDM) printers heb ik namelijk heel wat ervaring en ik ben eerlijk gezegd nog nooit iets tegen gekomen dat ik niet met een SLA-printer zou kunnen doen, dus ik ben oprecht geïnteresseerd.
Llopigat
@Smuey4 juli 2024 10:07
Dingen die veel support nodig hebben met FDM of SLA. SLS heeft geen support nodig omdat je print in poeder, waardoor het poeder zelf de support is (maar ook het printmateriaal). Dat maakt het enorm veelzijdiger. Denk aan structuren met veel complexiteit van binnen waardoor je er met support niet echt goed bij kan, of waar supports niet praktisch zijn.

Bovendien is SLA (resin) qua materiaal niet geschikt voor structurele toepassingen omdat het zo breekbaar is.

Het enige echt grote nadeel van SLS is dat je altijd een 'escape hole' moet hebben in je model omdat je anders het poeder er in opsluit en er dus voor moet betalen. Ook is het door het poedermateriaal altijd een beetje "mat-achtig" van uiterlijk, al kan je dat oplossen met nabewerking, al raak je daarbij wel je toleranties kwijt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:51]

Smuey @Llopigat4 juli 2024 10:11
Maar voor FDM heb je al jaren de mogelijkheid (op printers die meerdere materialen kunnen printen) om de supports in PVA te doen, wat gewoon oplost in water. En toegang tot het binnenste van de print heb je met SLA nodig om de supports te verwijderen, maar met SLS dus ook (al kan dat mogelijk minder zijn). De eigenschappen van de materialen en de beperkingen van resin ben ik zeker bekend mee, overigens, ook al is resin tegenwoordig een stuk breder inzetbaar vanwege de ontwikkeling van resins met verschillende eigenschappen.
Llopigat
@Smuey4 juli 2024 10:18
Dat is waar, ik heb ook een multi-material printer. Maar als ik iets ingewikkelds nodig heb dat er goed uit moet zien dan stuur ik het meestal gewoon naar een SLS printdienst eigenlijk. Want SLS is helemaal niet duur. En multi-material printen op mijn printer is heel erg bewerkelijk. Die PVA supports heb ik nooit geprobeerd om die reden.

Ik vind het een mooie techniek en ik zou het graag in thuis-printers zien, het zou ook moeten kunnen want het patent is inmiddels verlopen. Maar het probleem is het poeder, het is heel erg fijn nylon (fijnstof dus) wat slecht is voor de longen en het is niet door het lichaam afbreekbaar. Daarom lopen ze bij Shapeways e.d. altijd met industriele respirators op als ze die machines leegmaken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:51]

Smuey @Llopigat4 juli 2024 10:30
PVA supports zouden tegenwoordig geen issue meer moeten zijn, Cura heeft goede ondersteuning en volgens mij is dat helemaal met systemen als die van Bambu Lab supereenvoudig.

Ik weet dat Micronics bezig is met de ontwikkeling van een goedkopere SLS printer (3700 is nog steeds veel, maar het is ook niet meer tien- of honderdduizenden euro's), maar daarmee heb je inderdaad nog steeds het probleem met het schoonmaken van de prints. Micronics geeft weliswaar aan dat 'hun' nylon poeder 'non-toxic' is en niet lang in de lucht blijft hangen, maar met fijn nylon poeder zou ik absoluut geen enkel risico willen nemen...
Llopigat
@Smuey4 juli 2024 10:37
PVA supports zouden tegenwoordig geen issue meer moeten zijn, Cura heeft goede ondersteuning en volgens mij is dat helemaal met systemen als die van Bambu Lab supereenvoudig.
Ja een "issue" is het op zich niet, het is meer dat het multi-filament gebeuren met mijn bambu gewoon enorm lastig is als je het over grote gedeeltes van de print gebruikt. Het duurt enorm lang om elke laag het filament te verwisselen en veroorzaakt ook heel veel verspild materiaal. En 500x filament verwisselen betekent ook 500x kans op problemen (ik heb al een paar keer de "AMS" uit elkaar moeten halen omdat er weer wat vastgelopen of afgebroken was). Maargoed dat is natuurlijk ook iets dat met de lage prijs samenhangt natuurlijk.
Ik weet dat Micronics bezig is met de ontwikkeling van een goedkopere SLS printer (3700 is nog steeds veel, maar het is ook niet meer tien- of honderdduizenden euro's), maar daarmee heb je inderdaad nog steeds het probleem met het schoonmaken van de prints. Micronics geeft weliswaar aan dat 'hun' nylon poeder 'non-toxic' is en niet lang in de lucht blijft hangen, maar met fijn nylon poeder zou ik absoluut geen enkel risico willen nemen...
Ja precies, ik vind het een mooie techniek. Maar nylon poeder in je longen is niet fijn want dat gaat er nooit van je leven meer uit. Je lichaam kan het niet oplossen. Nylon (zonder verdere toevoegingen) is altijd "non-toxic" en wordt ook voor implantaten gebruikt dus dat klopt wel. Ik gebruik niet eens SLA omdat ik niet van de resin hou (ik heb het een keer op mijn hand gehad en had gelijk een rode plek)

Die kosten gaan wel omlaag, de eerste SLA printer voor hobbyisten de Form 1 was ook enorm duur maar die zijn nu ook voor 150 euro te krijgen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:51]

AlainG @Llopigat4 juli 2024 11:03
Materialise bestaat zeker nog in BE en andere locaties. Even zoeken op internet.https://www.materialise.c...rial/3d-printing-services. Ik weet niet hoe ze vergelijken, heb het bedrijf eens bezocht jaren geleden. volgens mij zijn ze heel actief in medische sector en ook design producten als brilmonturen. De stookprijs is echter ook niet om over naar huis te schrijven, denk dat ze zowat gehalveerd zijn op de NASDAQ afgelopen jaar.
Llopigat
@AlainG4 juli 2024 11:04
Oh ja maar in het verleden kon je daar gewoon bestellen als consument. Volgens mij doen ze dat niet meer.
DaMook @Llopigat4 juli 2024 13:36
Kan nog steeds. https://i.materialise.com/en/3dprint .

Ik heb daar zelf ooit 2 ringen laten printen voor mijn vriendin en mezelf in zilver. Was iets van 30 euro per ring. Wel vantevoren zelf in plastic geprint zodat de maten zeker goed waren.
Llopigat
@DaMook4 juli 2024 16:27
Oh nice. Ik gebruikte bij voorkeur shapeways maar ik heb i materialise een paar keer gebruikt omdat die een minimum prijs hadden voor SLS en dan kwam ik een stuk goedkoper uit. Maar ik dacht dat het niet meer kon voor particulieren. Bedankt!
A Lurker @BoerBart4 juli 2024 08:49
Ik denk het wel, maar het is belangrijk om je niet te verslikken in te veel investeren in extreem dure printers om bv metaal te kunnen printen. En maatwerksoftware bouwen is ook niet echt goedkoop.

Gezien er veel verlies gemaakt werd lijkt het erop dat ze de Amerikaanse methode ingezet hebben, eerst focussen op omzetgroei en verlies accepteren ten faveure van grotere groei.

Dat werkt alleen als de omzetdoelen ongeveer gehaald worden; want extra geld aantrekken lukt je anders gewoon niet meer. Investeerders blijven dan wel weg.

Volgens mij is het prima mogelijk een 3Dprintdienst op te zetten mits goed geleid. Organisch gegroeid lijkt me beter gezien de vraag lastig te voorspellen is en het printen van plastic inderdaad wat ze noemen een commodity is geworden.

Eventjes alle polymeren in alle kleuren en maten en ook nog wat metalen ondersteunen is een high risk high reward strategie, en die is niet gelukt.

https://macrotrends.net/s...hapeways-holdings/revenue

Omzet vlak, verlies toenemende kwartaal op kwartaal. Dat is niet werkbaar.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 14:51]

Llopigat
@A Lurker4 juli 2024 10:15
Metaal printen is ook best gevaarlijk. Het gebeurt meestal met poeder (SLS) en metaalpoeder kan afhankelijk van het metaal behoorlijk explosief zijn.

Een andere optie is een wassen model printen, daar een soort kleivorm van gieten en daar weer metaal in gieten, dat wordt ook wel gedaan (ook door diensten als shapeways)
SvenHe @Llopigat5 juli 2024 07:39
Dat is overdreven.
Elke brandbare stof die fijn genoeg verdeeld is en goed gemengd is met zuurstof kan exploderen.

Met metalen krijg je dat niet makkelijk voor elkaar, zelfs als ze vermalen zijn tot poeder.
Tom-Z @BoerBart4 juli 2024 08:01
De printers die Shapeways gebruikte zijn wel even wat anders dan die huis-tuin-en-keukenprinters. We hebben het over apparaten van soms miljoenen. Je kan daarmee veel meer dan met een FDM-printertje van € 500.
jeroen3 @BoerBart4 juli 2024 08:07
Voor 3D printen met meer exotische materialen of complexere technieken dan SLA en FDM heb je nog steeds zo'n service nodig.

Dus ja, die zijn nodig. Maar de concurrentie is groot, zoals Protolabs, Xometry en pcbway uit China.

Voor simpel FDM zijn deze diensten vrij duur.

[Reactie gewijzigd door jeroen3 op 22 juli 2024 14:51]

cadsite @BoerBart4 juli 2024 08:14
Misschien toch eerst eens kijken wat ze precies maakten ipv dit te zeggen...
Je kon er laten printen in kunststof, maar ook in full color en in verschillende metalen.
Succes als je dat thuis wilt doen.
supersnathan94
@BoerBart4 juli 2024 10:14
Het is tegenwoordig heel makkelijk om zelf te modelleren, maar voor grote onderdelen is een vrij dure printer vereist. Zeker als je toleranties klein zijn is SLS printing echt wel voordelig.

Daarnaast is de afwerking van dergelijke prints gewoon heel erg goed.

Ik snap dus wel dat dit niet voor iedere hobbyist is weggelegd.

Ik zou graag zelf ook aan de gang gaan met prints, maar een 3D printer goed neer zetten is ook een tijdrovende klus als je niet te diep in de buidel wil tasten. Veel printers zijn met auto bedleveling redelijk out of the box bruikbaar, maar de finetuning kan best ingewikkeld zijn en veel tijd kosten.

Daarnaast is SLS echt wel een hele andere orde van “printen” dan een gemiddelde PLA extrusion print.

Daarnaast ondersteunde shapeways ook metal printing. No way dat je dat thuis ff doet. Die machines zijn niet betaalbaar als consument.
ThunderNet @BoerBart4 juli 2024 10:27
Hier ben ik het niet mee eens. Ik gebruik redelijk vaak (al dan niet indirect) 3D print services. Ondanks dat ik in de werkplaats op de zaak en bij klanten 3D printers heb staan. Soms is het gewoon teveel werk om het zelf te regelen. Files wegsturen, paar dagen later in huis, geen gezeik met mislukte prints oid, geen tijd kwijt aan het onderhoud van de printers. Want als je mijn uurtarief erin gaat rekenen, is het bijna altijd goedkoper om het extern te bestellen.
CAPSLOCK2000 @BoerBart4 juli 2024 10:41
Benieuwd of hier, deze dag, nog vraag naar is. Het lijkt erop van niet(?). Als je zover bent om zelf een 3D ontwerp en dergelijke te maken, dan heb je of zelf een printer, iemand in je nabije omgeving met een printer, of werk je bij een bedrijf met een printer.
Ik gebruikte ze wel eens om kant-en-klare ontwerpen van anderen uit te printen. Het is wel een tijdje geleden maar er komt vast weer een gelegenheid.
camperen @BoerBart4 juli 2024 10:48
ben zelf iemand die m.b.v. reverse engineering of eigen ontwerp de onderdelen maakte. Een hoop gedoe met een printer gehad en nadat die stuk ging, was ik er ook wel klaar mee. Daarna via print opdrachten de onderdelen laten maken. En ook dat was een fiasco in het kwadraat. Gaf daarbij specifiek de print orientatie aan- en materiaal keuze. Elke keer brak het onderdeel door de slechte hechting van de onderlinge lagen. Door de zelf opgedane kennis weet ik dat door het snelle leveren, ook een snelle printer aan het werk zal zijn geweest. Dat houdt in dat de lagen een niet zo'n beste hechting hebben. En ja, ontladen is een mogelijkheid, ware het niet dat het onderdeel niet vormvast is EN de afmetingen krimpen.
Met de sls en andere (nog) dure printers heb ik geen echte ervaring mee. Een print opdracht hiervoor geven is dermate prijzig, dat vaak het betreffende onderdeel origineel gekocht kan worden voor een lagere prijs.
23m3 @BoerBart4 juli 2024 07:59
Een heel deel van de aantrekkelijkheid van Shapeways was m.i. dat ze met veel meer materialen konden werken dat hetgeen betaalbaar is voor thuisprinten. Massieve metalen bijvoorbeeld, waar je thuis niet verder mee komt dan een filament met metaalpoeder er doorheen gemengd.
sopsop @23m34 juli 2024 08:37
Inderdaad, in 2013 wilde ik een zilveren hanger laten maken voor mijn vriendin op basis van een eigen ontwerp. Bij een zilversmit betaalde ik 600 euro, heb mijn tekening omgezet in een 3d model en door Shapeways in zilver laten printen. Dat kostte destijds 60 euro inclusief verzenden en kwam keurig gepolijst binnen. Daarna zelf met 3d printen (fdm) aan de gang gegaan.

Zelden zoveel pluspunten gescoord bij mijn vriendin. Thank you Shapeways!

[Reactie gewijzigd door sopsop op 22 juli 2024 14:51]

MaD_co @Tivoler4 juli 2024 09:47
Ik snap wat je bedoelt te zeggen, maar het was de vraagprijs van Shapeways, het is niet dat hij gezegd heeft "ik geef er €60 voor"
Als zij €250 hadden gevraagd had hij het waarschijnlijk ook daar besteld.

Alleen al de zilverprijs lag in 2013 rond de €0.70 per gram.
Verzenden €6.50
dan houdt je net de helft over voor de rest van het proces.

Conclusie is meer dat Shapeways dus véél te weinig heeft gevraagd voor hun diensten, want voor €60 kun je gewoon niet het zilver inkopen, wax-mal maken, gieten,nawerken en verzenden.
Tivoler @MaD_co4 juli 2024 09:51
Exact!

Stiekem waren ze te goed en te aardig voor de markt geworden; wellicht waren ze een beetje bang om hun prijzen te verhogen omdat dit soort klanten te makkelijk shopt en vaak bijvangst is van de klanten die door jouw groeien prima mee kunnen en hadden willen betalen aan beider succes!
DvanRaai89 @Tivoler4 juli 2024 09:50
Waarom dat dan? Als het €100 had gekost had hij 't mogelijk alsnog gedaan. Wat had deze persoon anders moeten doen? Een donatie maken aan Shapways?
Je zegt "belabberd laag bedrag", maar hoe moet TS weten wat de "kale" kosten (materiaal+afschrijving apparaaten) (+ operationele en winst) voor zoiets zijn, om zo tot een reël bedrag te komen? Is ook geen expert.
Het lijk mij een veel en veel minder laborieus process, dus ik ben niet verbaast dat dat goedkoper is.
centr1no @Tivoler4 juli 2024 13:13
Uit de persoon zijn reactie kun je opmaken dat hij handig genoeg is om hoger geschoold werk te doen dus waarom zou je dan niet meer uit kunnen geven zou je zeggen ?
Enorm veel redenen.
Dat jij die niet ziet komt natuurlijk goed uit om je absurde punt te maken.
Geld is een raar ding en laat vaak de echte waarde van mensen zien in de omgekeerde vorm.
Wat is je motivatie om een volledig onschuldige anekdote zo negatief te bejegenen?
Hoe is de mensheid gediend met dit soort gedrag?
84hannes @Tivoler4 juli 2024 09:21
Gelukkig" bestaan ze nu niet meer doordat je echt een belabberd laag bedrag voor enige ambacht - en zelfs goede techniek - wilde betalen en ben je daardoor nu terug bij af.
Ik ben het helemaal met dit deel van je post eens; als we niet willen betalen voor kwaliteit dan verdwijnt kwaliteit vanzelf door marktwerking. De rest van je post vind ik onnodig negatief.
Lednov @84hannes4 juli 2024 09:31
Je gaat er per definitie vanuit dat Shapeways géén kwaliteit leverde. Dat ze tien keer goedkoper waren, maakt niet dat ze géén kwaliteit leveren en dus ook andersom. Dat het 10x duurde is, maakt niet dat de zilversmid kwaliteit levert.
84hannes @Lednov4 juli 2024 09:35
Je gaat er per definitie vanuit dat Shapeways géén kwaliteit leverde.
Daar ga jij dan weer vanuit. Ik ging er vanuit dat de zilversmid en Shapeways vergelijkbare kwaliteit boden, maar dat Shapeways er vele minder voor vroeg én nu failliet is. Vervolgens suggereer ik dat er ene verband zou kunnen zijn.
SkiFan @84hannes4 juli 2024 10:06
Er hoeft absoluut geen relatie te zijn tussen de prijs die de zilversmid vroeg en die van Shapeways. Shapeways gebruikt een nogal wat eenvoudiger proces wat veel beter te schalen is dan het handwerk van de zilversmid.
84hannes @SkiFan4 juli 2024 15:58
Er hoeft absoluut geen relatie te zijn tussen de prijs die de zilversmid vroeg en die van Shapeways.
Bedoel je "kostprijs"? De verkoopprijs lijkt mij weldegelijk gerelateerd als het vergelijkbare diensten/producten zijn.
SkiFan @84hannes4 juli 2024 20:20
Nee, niet als er totaal verschillende productiewijzes zijn. Handwerk vs geautomatiseerd werk.
84hannes @SkiFan4 juli 2024 21:09
Handwerk vs geautomatiseerd werk.
Ik ben misschien niet duidelijk geweest. Als er twee koffiekopjes in de winkel staan, en je twijfelt tussen die twee, dan is een relatie tussen de prijs. Je kiest namelijk het kopje gebaseerd op meerdere eigenschappen (kleur, verwachte kwaliteit, maar, vorm) waaronder prijs. Dan is er dus een relatie tussen de prijzen. De manier waarop het gefabriceerd wordt veranderd daar weinig aan.
SkiFan @84hannes5 juli 2024 09:26
Dat klopt. Maar hier heb je eigenlijk 2 min- of meer dezelfde kopjes, waarvan er 1 veel goedkoper is omdat hij op een efficiëntere manier geproduceerd is. Dan kiest de consument, indien hij kennis heeft van beide producten doorgaans dus de goedkopere, mits het eindresultaat vergelijkbaar of beter is.
Jeroen73 @84hannes4 juli 2024 10:54
Waar de zilversmid uren aan arbeid moet factureren heeft sopsop zelf een deel van de arbeid geleverd en Shapeways heeft een machine het werk laten doen. Dat dat goedkoper is, is logisch. Er is veel ambachtelijk werk wat onbetaalbaar is terwijl het verschil in kwaliteit ten opzichte van machinaal niet altijd significant is.
Lord Anubis @Jeroen734 juli 2024 16:15
Nu is bet ontwerp en de vormgeving door de persoon zelf gedaan en zit niet in de prijs; denk dat de prijs anders ook hoger zou zijn.
84hannes @Jeroen734 juli 2024 21:10
Waar de zilversmid uren aan arbeid moet factureren heeft sopsop zelf een deel van de arbeid geleverd en Shapeways heeft een machine het werk laten doen.
Daar had ik een verkeerde aanname gedaan; ik veronderstelde dat een zilversmid ook toegang heeft tot moderne productietechnieken.
centr1no @Tivoler4 juli 2024 12:01
Self-fulfilling prophecy noemt men dat ook wel en wordt veelvuldig aanrekekend aan elitaire mensen of narcisten.
In welke context?
Je zegt dingen die nergens op slaan.

Iedereen draagt bij aan het zeldzamer worden van ambachten en gespecialiseerde beroepen in het algemeen omdat ten eerste dingen veranderen en ten tweede omdat we nu eenmaal niet beschikken over eindeloze hoeveelheden tijd en geld maar wel alle dingen moeten en willen.
Als je in deze tijd als zelfstandig goud, zilver- of edelsmid gaat werken zou je moeten weten dat je kans van slagen erg klein is, net zoals in alle andere creatieve beroepen.
En het is wel een bepaald slag mensen die specifiek waarde hechten aan handgemaakte en dus dure sieraden i.p.v. aan de functie of betekenis ervan. Peperdure sieraden en ook horloges dienen alleen maar als pronkstuk, als belegging of als middel voor een doel, als uithangbord om aan te tonen hoeveel geld je hebt.
Net als al die designer merkkleding voor absurde prijzen, waarvan is aangetoond dat dat spul juist wordt gekocht door "goedkoop" volk.

De 'waarheid' is dingen een prijs hebben en dat mensen een afweging maken of dat ding die prijs waard is en het er ook voor willen of kunnen betalen.
En ik zie geen enkele reden waarom mensen (absurd veel) meer zouden moeten betalen enkel omdat iemand er voor heeft gekozen dat specifieke beroep of ambacht uit te oefenen.
centr1no @Tivoler4 juli 2024 11:11
Mensen zijn nog steeds niet bereid of in staat enorme bedragen te betalen voor ambacht en handwerk als er een veel goedkoper industrieel alternatief bestaat.
Je moet je ook realiseren dat het 'ambacht' ook inhoud dat er tientallen zilveren hangers per dag met een mal van een populaire vorm als bijv. een hart gemaakt worden en misschien €50 kosten. Een uniek ontwerp hoeft echt niet meer dan €150 te kosten, tenzij het echt een heel apart design is dat voor handwerk of zilver erg lastig is.
Het is ook behoorlijk absurd om te stellen dat iemand maar het tienvoudige moet betalen voor ambacht en techniek. Zeker als je geen enkel idee hebt van de situatie van deze mensen.

Er is een reden waarom we foto's in lijstjes hebben hangen i.p.v. handgeschilderde olieverfschilderijen. En in de tijd voordat foto's een ding waren konden alleen rijke mensen een schilderij laten maken.
De enige redenen waarom mensen nu nog een schilderij willen zijn als het onderwerp niet bestaat of niet te fotograferen is of als het ze specifiek gaat om het ambacht, het feit dat het veel tijd en moeite heeft gevergd en daarmee het idee dat het waardevoller is.
Hetzelfde geld voor sierraden.

In dit specifieke geval zit de werkelijke waarde in het eigen ontwerp en wat dat voor de ontvanger betekent en het dat er moeite is gedaan het te laten maken. De rest is van ondergeschikt belang.
SniperEye 4 juli 2024 08:43
Jeetje, hier schrik ik van. Vanuit mijn hobby modelspoor en modelbouw werd vaak gebruik gemaakt van Shapeways. Ook ik heb er ooit een model laten printen van een bepaald voertuig waar nog geen model van was (en tot op de dag van vandaag geen is).

Er bestond een heuse marktplaats waar je een model te koop kon aanbieden welke dan door Shapeways werd geprint. Ben benieuwd of de curator een doorstart kan realiseren.
mphilipp @SniperEye4 juli 2024 09:49
Tsja...zeker voor de modelbouwhobby zijn er voor de consument betaalbare alternatieven. Juist voor die markt zijn al die zolderkamerbedrijfjes erg geschikt. Een SLA (resin) printer is ook niet zo heel erg duur meer. Voor die markt heb je geen industriële printers nodig lijkt mij.
Morelleth @SniperEye4 juli 2024 09:50
Je kan eventueel ontwerpen ook aanbieden op een myminfactory die een vaste printservice in (ik meen) Groot Brittannië heeft aangegaan.
En volgens mij heeft Cults en Gambody die optie ook.

Of natuurlijk zelf aanbieden op iets als Etsy al dan niet door zelf te printen of een lokale printer te zoeken voor waar je grootste afnemers markt zit.
Dorank @SniperEye4 juli 2024 12:08
Ook ik heb er ooit een model laten printen van een bepaald voertuig waar nog geen model van was (en tot op de dag van vandaag geen is).
Hoe dan? Hoe kunnen ze een (trein) model printen als er geen (3d) model is? Geen idee wat Shapeways deed maar de beschrijving doet vermoeden dat ze 3d modellen printen die aangeleverd dienden te worden. Of deden ze ook 3d modellen ontwerpen/genereren?

En er zijn legio websites waar 3d modellen (eventueel betaald) aangeboden worden. En er zijn meerdere bedrijven die exact hetzelfde als Shapeways lijken te doen. Nu heb ik zelf 3d printers maar ik kan lang niet alle materialen printen, maar een prototype om te controleren of een model past en dan naar de verschillende printers om bv 1 metalen versie te fabriceren. Ideaal voor dingen die prijzig zijn maar waar bepaalde kleine onderdelen niet los te krijgen zijn.
SniperEye @Dorank4 juli 2024 15:16
Het model teken je zelf en biedt het dan aan bij Shapeways. Zij printen het dan. Optioneel kan je het model dan aanbieden op de marktplaats. Als iemand het model daar koopt wordt het geprint door Shapeways en door hen naar de klant verstuurd.
Dorank @SniperEye4 juli 2024 17:19
Maar als je het kan laten printen is er dus een model van. Dus dat is in tegenspraak met
Ook ik heb er ooit een model laten printen van een bepaald voertuig waar nog geen model van was (en tot op de dag van vandaag geen is).
lamello12 @Dorank5 juli 2024 12:09
Hij bedoeld dat het model niet door een andere producent (bv Marklin, Roco, Artitec etc...) wordt aangeboden
Vinpaq 4 juli 2024 07:58
Ik vond ze altijd erg duur, ook in verhouding met de kwaliteit. Na een paar printjes loonde het al om een eigen printer te kopen (zeker als je het samen met een paar vrienden aanschaft).
Heedless @Vinpaq4 juli 2024 08:23
Jij koopt een industriële sls printer met je vrienden? Was wel even ruziën over wie de bijkeuken moest opofferen dan zeker? ;)

Genoeg leuke fdm of sla printers te krijgen waar je prima printjes mee kan maken inderdaad, maar het hele ding was dat je ook kon printen in speciale materialen, incl. metalen en full color.
Vinpaq @Heedless4 juli 2024 08:25
klopt, dat was het enige waar ik ze een keer voor nodig had. Daarna alles via vrienden of de zaak kunnen regelen :).
CAPSLOCK2000 @Vinpaq4 juli 2024 12:11
Ik vond ze altijd erg duur, ook in verhouding met de kwaliteit. Na een paar printjes loonde het al om een eigen printer te kopen (zeker als je het samen met een paar vrienden aanschaft).
Ik heb geen idee of het duur is in vergelijking met andere printdiensten, maar als ik zelf een printer wil kopen zal ik me daar in moeten verdiepen en leren wat voor soorten printers er zijn, wat de voor & nadelen zijn en je daar mee omgaat. Waarschijnlijk zit er ook nog wel een flinke (en dure) leercurve bij. Ik zal het ding ook ergens neer moeten zetten in mijn kleine huis en ik weet niet of je dat veilig in je woonkamer kan doen. Geen idee wat het gevaar zou zijn giftige gassen? poeder? ik weet het niet, dat is het hele punt.

Dan is het voor mij handiger om het door een ervaren professional te laten doen met goede apparatuur.
Ik heb overigens nog nooit iets groots geprint, niet meer dan een paar cm voor een vervangend onderdeeltje of handig frusteltje.
RonnieKo 4 juli 2024 08:03
Een reactie van Julus Witte, bedrijfsleider (plantmanager) bij Shapeways Eindhoven op het faillissement bij TCTMagazine.com geeft een beeld van een vestiging die goed draaide.

Eerste deel van zijn post / commentaar:
Earlier this week, I had to deliver the difficult news of Shapeways' upcoming bankruptcy filing to our dedicated team. This was a somber moment in my nearly 12-year journey with Shapeways, where I have cherished the people, the challenges, and the opportunities to scale emerging technology into a mature fulfillment service for a diverse and demanding industry. In these years we were able to scale Eindhoven production to a highly efficient production facility with deep domain expertise on SLS, MJF, SLA, MBJ, MJP. We celebrated successes locally to the very end and had an extremely economical facility with high margins producing a significant turnover.
Ook één van de oprichters heeft via LinkedIn gereageerd: Reactie Marleen Vogelaar Faillissement Shapeways Als je die post leest is er een poging gedaan om Shapeways te redden / over te nemen.

[Reactie gewijzigd door RonnieKo op 22 juli 2024 14:51]

mmjjb @RonnieKo4 juli 2024 08:20
"Over the years, Shapeways’ service offering continued to grow, with the company running Selective Laser Sintering, Multi Jet Fusion, Stereolithography, Material Jetting, Binder Jetting and Selective Laser Melting technologies by the end."

Uit dezelfde bron; dekt wellicht niet alle afkortingen, maar geeft een wat eenvoudig leesbaar beeld.
Oon 4 juli 2024 10:03
Inmiddels biedt bijv. PCBWay alles aan dan Shapeways kon, dus ik snap het wel. Was gewoon geen uniek bedrijf in een relatief kleine markt en kon niet concurreren.
VDV @Oon4 juli 2024 12:21
Daar dacht ik bij dit nieuws ook aan, concurreren met de Chinese PCB boeren PCBWay en JLCPCB lijkt mij voor een Westers bedrijf als Shapeways gewoon bijzonder lastig. Arbeid kost daar een stuk minder, en ze ontvangen mogelijk ook nog staatssteun van de CCP. En je wordt dan ook nog eens doodgegooid met sponsor advertenties in YouTube video's van 3D printing en elektronica hobbyist kanalen.
lkruijsw 4 juli 2024 10:43
Ik begijp helemaal niets van de cijfers. Als ik naar de financiele cijfers kijk:

Revenue was $34.5 million compared to $33.2 million for 2022
Gross profit was $14.5 million compared to $14.3 million for 2022
Gross margin was 42% compared to 43% for 2022
Net loss was $(43.9) million compared to $(20.2) million for 2022

Er is winst en verlies tegelijk. En het verlies is groter dan de omzet. Dan gebeuren er toch rare dingen.
WitchHunter @lkruijsw4 juli 2024 12:22
Het gaat om gross profit, niet de net profit.
Gross profit is je omzet - kostprijs.
Voor net profit moeten je operationele kosten zoals huur en lonen er nog vanaf.
mphilipp 4 juli 2024 08:25
Toen Shapeways begon was er waarschijnlijk een grote markt. 3D printers waren er gewoon nog niet voor het grote publiek en voor bedrijven was het vreselijk duur. Vooral als je maar enkele stuks nodig hebt.
Nu het voor de consument bereikbaar is geworden, en er tientallen of misschien wel honderden kleinere en grotere bedrijfjes zijn die 3D prints voor je kunnen maken, wordt de spoeling dun. UIiteraard hebben zij industriële printers, waar de doorsnee zolderkamer 3D printservice niet aan kan tippen, maar de markt wordt erg klein zo. Vooral nu je ook PCBWays hebt, die 3D printing doet, CNC, PCB's maken en aanverwante diensten. Naar ik begrepen heb, ook voor kleinere oplages.
kodak
@mphilipp4 juli 2024 09:14
(3D) printen gaat niet alleen om consumenten maar ook (beginnende) bedrijven. En aangezien nogal wat ondernemers hopen kosten te besparen door producten en diensten in te huren kan er prima nog een grote markt voor zijn. Alleen waarschijnlijk niet voor groei, waar het bedrijf (en investeerders) zich kennelijk de afgelopen jaren op bleef richten.
dehardstyler @mphilipp4 juli 2024 08:53
Vooral nu je ook PCBWays hebt, die 3D printing doet, CNC, PCB's maken en aanverwante diensten. Naar ik begrepen heb, ook voor kleinere oplages.
Dat is inderdaad het mooie aan deze services. Je koopt gewoon 1 van iets of het nou printen, laseren of PCB's zijn. Custom PCB, toch maar 1 nodig, geen probleem! En je hebt het nog ongelofelijk snel binnen ook, voor een prijs waarvoor je het echt niet zelf kan solderen.
supersnathan94
@merethan4 juli 2024 10:18
Pensioen? Wasda?

Maar dat is wel een beetje hoe het natuurlijk werkt. China heeft een gigantisch voordeel met posttarieven plus een hele logistieke industrie om snel heel veel meuk te produceren. Kijk naar Temu. Wat je daar vandaan kunt halen is belachelijk. Ik probeer het in alle opzichten te weigeren, want het kan gewoon echt niet dat dat onder fatsoenlijke omstandigheden gemaakt wordt.
Systemlord Max @supersnathan944 juli 2024 11:42
De vraag is natuurlijk als een product meer kost gaat die extra omzet dan naar de fabrikant of naar iedereen die er tussen zit? Ik vermoed dat dit helaas niet naar de fabrikant gaat.

Als voorbeeld wat ik letterlijk heb gezien, en het gaat hier om exact hetzelfde product: Display verpakking met 30 aluminium LED zaklampjes (je kent ze iedereen heeft er een paar liggen of bij de kassa zien staan)

Bij Aliexpress : €0,75 per stuk ( x30 voor de gehele display stand)
Bij de Action: €1,99 per stuk
Bij de Gamma: €8,99 per stuk

Nu koopt de Action/Gamma er niet 30 maar waarschijnlijk direct 10.000 dus die betalen aanzienlijk minder dan die 75 cent die Ali er voor wil hebben.

Nog een voorbeeld: Ik wilde 10x 0.1Ohm 100W weerstanden hebben:

Bij AliExpress: € 1,15 per stuk
Bij Conrad: € 14,99 per stuk

Bij RS components bij 1000 stuks € 1,75 per stuk.

Conrad koopt natuurlijk ook groot in en betaald direct vanaf de fabriek natuurlijk ook geen hele euro per stuk (natuurlijk hebben die andere extra kosten winkel/website/service maar dat veranderd niets aan de inkoopprijs en dus winst voor de chinees)
emeralda @supersnathan944 juli 2024 12:01
In Nederland zijn de arbeidsomstandigheden aan de onderkant ook niet leuk hoor maar daar maakt niemand zich druk over.
supersnathan94
@emeralda4 juli 2024 12:32
Dat ben ik met je eens. Het productenschuiven bij een Amazon of Bol achtige is absoluut geen pretje.

Neemt niet weg dat er wel een verschil zit tussen een land als Nederland (waar arbeidsrecht bestaat) en China (waar bepaalde minderheden gedwongen aan het werk moeten)
HotFix 4 juli 2024 08:19
Zonde, maar het verbaast me niet zo. De prijzen waren hoog, en het leek niet op dat er inhoudelijk veel veranderde of verbeterde. Na 12 jaar nog steeds afhankelijk zijn van investeringen is geen goed teken.

Oh en de introductie van dat afzichtelijke logo zal vast ook niet geholpen hebben :+
Lothlórien 4 juli 2024 08:45
Dat was ook mijn gedachte. Ik heb mezelf nooit echt in 3d printen verdiept en kende het bedrijf niet eens. De meesten die er wel (regelmatig) behoefte aan hebben zullen zelf ook wel een printer in de omgeving hebben.

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