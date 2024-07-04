Nederlandse 3d-printdienst Shapeways failliet verklaard

De van origine Eindhovense 3d-printdienst Shapeways is failliet. Het bedrijf gaf in mei al bij de Amerikaanse Security and Exchange Commission aan dat het niet voldoende liquide middelen had.

Shapeways werd op 22 mei in de VS door Nasdaq al op de vingers getikt, omdat het zijn kwartaalcijfers over het eerste kwartaal niet op tijd had ingeleverd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het bedrijf gaf destijds bij de SEC aan dat er niet voldoende liquide middelen en personeel zijn.

Op 2 juli vroeg Shapeways officieel faillissement aan bij de SEC. Daarin geeft het bedrijf aan dat het management, waaronder ceo Greg Kress, opstapt als gevolg van de faillissementsaanvraag. In Nederland werd het bedrijf op 3 juli failliet verklaard door de rechtbank in Oost-Brabant.

Shapeways begon in 2007 als spin-off van Philips. Het bedrijf laat gebruikers hun eigen 3d-bestanden ontwerpen en uploaden, waarna Shapeways de objecten voor hen kan printen. Al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, waar het in 2021 naar de beurs ging. Destijds was de verwachting dat de omzet in 2024 zou groeien naar 250 miljoen dollar, maar dat viel tegen. In 2023 draaide het bedrijf een omzet van 34,5 miljoen dollar, met een nettoverlies van 43,9 miljoen dollar, tegenover een verlies van 20,2 miljoen dollar in 2022.

Shapeways kondigde begin mei aan dat het zijn softwareactiviteiten verkoopt aan OTTO dms, een bedrijf in handen van Kress en Greg Rothman, die op dat moment nog de softwaredivisie leidde. Het bedrijf zei destijds dat het actief op zoek was naar kopers voor een groot deel van het bedrijf. Uit eerste gesprekken zou echter gebleken zijn dat partijen of de productiedivisie of de softwaredivisie wilden kopen, maar niet allebei. Daarom is besloten om het softwaredeel van de hand te doen.

Bronnen zeggen tegenover 3D Printing Industry dat er vorig jaar ook een overnamebod is gedaan op Shapeways, maar deze onderhandelingen zijn om onbekende reden geklapt.