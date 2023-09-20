Bambu Lab introduceert A1 Mini-3d-kleurenprinter

Met de A1 Mini heeft Bambu Lab een instapprinter aan zijn assortiment toegevoegd. De printer heeft een bescheiden bouwvolume van 180 bij 180 bij 180mm, maar heeft wel de optie om met vier kleuren te printen. De prijs van de A1 Mini met AMS lite bedraagt 489 euro.

Bambu Lab A1 Mini printkopHet bouwvolume van de A1 Mini is gelijk aan dat van de Prusa Mini en ook de constructie doet aan dat model denken. Bambu Lab maakt echter gebruik van lineaire rails voor alle drie de assen en heeft een 'directdrive'-printkop, waarbij het filament door gehard metalen tandwielen in de printkop door de extruder geduwd wordt. Die printkop is met een enkel clipje los te maken en zo eenvoudig te vervangen, zodat je snel van nozzle kunt wisselen. De maximale temperatuur die de printkop ondersteunt, bedraagt 300°C, met het printbed op maximaal 80°C.

Het basismodel kan met een enkele filamentrol printen, maar met AMS lite kan de printer met vier rollen filament overweg en zo multicolourprints maken. AMS, of Automatic Material System, is Bambu Labs methode om tijdens het printen van filament te wisselen en zo kleurenprints mogelijk te maken. AMS lite is een vereenvoudigde versie van AMS die op de grotere X1- en P1-series printers van Bambu Lab past. AMS lite kan via rfid uitlezen welke rollen filament erop zitten en dat aan de slicer, Bambu Studio, melden. AMS lite is zowel in combinatie met de A1 Mini als los te koop: de losse verkoopprijs bedraagt 249 dollar. De losse printer kost 299 dollar en de combinatie van printer en AMS lite kost 459 dollar. Enkel van die combinatie is een europrijs, inclusief Duitse btw, bekend: 489 euro.

Bambu Lab A1 Mini met AMS lite
Bambu Lab A1 Mini met AMS lite

Naast de optie om in kleuren te printen heeft de A1 Mini nog enkele vernieuwingen en geavanceerde features. Naast automatische bedlevelkalibratie met een druksensor meet de printer de resonantie van de x- en y-asmotoren, waarna die met resonantiecompensatie stiller gemaakt worden. Prints kunnen via wifi of een microSD-kaart naar de printer gestuurd worden en de A1 Mini heeft een 2,4"-touchscreen voor lokale bediening. Een camera is ingebouwd voor printcontrole en timelapses en om de printsnelheid van maximaal 500mm/s mogelijk te maken, is een vorm van flowratecontrole geïmplementeerd. De printer wordt volledig geassembleerd geleverd en zal vanaf medio oktober geleverd worden, al is de printer alvast te bestellen.

Bambu Lab A1 Mini

Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 15:00 77

20-09-2023 • 15:00

77

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Reacties (77)

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Oon 20 september 2023 15:05
Belachelijke prijs voor een open printer, maar ze hebben toch wel echt een gat in de markt gevonden. Er zijn steeds meer mensen die wel interesse hebben in 3D-printen maar geen kennis hebben of willen opbouwen en graag een paar honderd euro extra uitgeven.
Ik vind het jammer, want die mensen zitten bij het eerste kleine probleem meteen met een dure reparatie of e-waste omdat ze nul ervaring hebben met troubleshooten, en niet door hebben dat alle filmpjes die ze op YouTube en TikTok zien van mensen zijn die er een gratis hebben gekregen.
Mavamaarten @Oon20 september 2023 15:14
Ik vind de prijs net behoorlijk meevallen. €489 voor een printer met een filament splicer is niet veel geld. Zeker niet als de printer een beetje goed gebouwd is, en het teken dat er linear rails gebruikt worden doet me net denken dat het niet om een echt budgeprintertje gaat.

In dat opzicht vult deze mooi de plaats van de Prusa Mini in, die kost ongeveer even veel maar is behalve de naam niet per se een betere printer. Ik zie er wel iets in, al is het puur het opdrijven van een concurrentiestrijd en dat is goed voor iedereen.
Rushed @Mavamaarten20 september 2023 17:11
Ik vind het persoonlijk alleen jammer dat Bambu Lab dan wel de open source gebruikt die door Prusa en de community geproduceerd wordt en zelf niks terug contribueert. Dat is voor mij de meerprijs waard om een Europees product met open waarden te ondersteunen in plaats van een replica.
SacreBleu @Rushed20 september 2023 20:26
Volgens mij is alleen de firmware closed source. Ik weet niet hoeveel contributie vanuit de community de firmware bevat. De Slicer software is wel open-source beschikbaar: https://github.com/bambulab/BambuStudio.

Daarbij respecteer ik je sentiment. Daar wil ik alleen in aanmerken dat Bamulab een heel nieuw bedrijf is. Ze hebben de 3D print markt goed weten op te schudden. Ik erken volledig dat Prusa enorm veel heeft gedaan voor de community en alles wat met 3D printen te maken heeft.

Echter, is Prusa door de jaren heen aardig gepasseerd door andere bedrijven en vind ik hun innovatie tegenvallen. Laten we eerlijk zijn, ze verkopen al tien jaar hetzelfde product met kleine iteraties.

De grootste stap is misschien hun Prusa XL. Maar deze is ontzettend duur en lijkt nog ook niet helemaal 'af' te zijn. Daarnaast is het een core X/Y printer zonder enclosure, wat de capaciteiten aardig beperkt.

Een geassembleerde MK4 kost bijna hetzelfde als een Bambulab X1C. Een printer met iets groter oppervlakte, Lidar, ingebouwde LED, camera met monitoring in een gesloten inhuizing die ook nog eens een stuk sneller kan printen zelfs in standaard modi.

Wat betreft product een veel voordelige koop. Daartegenover staat dan wel een slechtere service afdeling dat is bij Prusa nog ongematcht.
Grrrrrene @Rushed20 september 2023 19:02
Ik snap je argument, maar als allereerste printer, nog zonder te weten of je er echt veel gebruik van gaat maken, of dat hij na een jaar stof staat te verzamelen, is zo'n budget printer prima.

Nu valt deze niet helemaal in de categorie budget wat mij betreft, maar ik heb zelf heel bewust een Creality Ender 3 V3 SE gekocht (net vandaag verstuurd). Iets meer dan 200 euro. Ik kom er wel overheen als na een jaar toch blijkt dat ik iets anders wil of ik hem veel te weinig gebruik.

Als het echt een hobby wordt, komt er vanzelf wel wat beters (en dan lonkt Prusa wel) en gaat deze op Marktplaats.
CyBeRSPiN @Grrrrrene21 september 2023 08:50
Het gaat er niet om dat zo'n printer wel "prima" is, het gaat erom dat Bambu Labs de Open Source filosofie ondermijnt. Ze liften mee op het harde werk van Prusa (ze klonen de software en het high-level ontwerp), maar leveren niet terug zoals volgens de voorwaarden verplicht is.
Ik zou graag zien dat Prusa hier advocaten op zet, prima dat Bambu concurreert (is voor iedereen goed), maar dan wel volgens de regels. Zo gaan we het als Europa ook niet redden als we toestaan dat Chinese bedrijven op een oneerlijke manier met onze industrie concurreren.
Grrrrrene @CyBeRSPiN22 september 2023 18:07
Dat ontken ik ook niet. Ik reageer alleen vooral op de opmerking over de meerprijs voor een printer van een Europese fabrikant... als dat dé prijs voor een 3D printer zou zijn, had ik er nu gewoon geen gekocht om eens mee te pielen.
WillySis @Mavamaarten21 september 2023 22:34
Ik heb een Prusa mini gehad, maar dat is wel een printer waar je van op aan kunt. Net als de andere Prusa printers is het gewoon een uiterst betrouwbaar werkpaard. Of de BambooLab dat ook is zal hij nog moeten bewijzen. De eerder uitgebrachte BambooLab printers halen die betrouwbaarheid zeker niet. Voor een printfarm zijn ze niet betrouwbaar genoeg.
Zelf heb ik twee Prusa printers staan die bijna 24/7 staan te draaien en zelden problemen geven. Daarnaast staat nog een Voron voor proefmodellen, maar ook die is niet betrouwbaar genoeg om continu te draaien. Die gaat binnenkort ook de deur uit om plaats te maken voor een Prusa XL met 4 extruders.

Als ik naar de prijs van de Bamboolab printers kijk, dan is die zo laag dat de afzonderlijke componenten in Europa al duurder zijn dan de complete machine. Dat zelfs als je de onderdelen groot in bulk inkoopt. Daarnaast vindt ik het gebruik van opensource om die vervolgens in een gesloten ecosysteem te gebruiken niet netjes. Leuk dat Bamboolab het 3D printen voor een grotere groep bereikbaar maakt, maar ze maken wel de bestaande markt kapot.
GekkePrutser @WillySis21 september 2023 23:57
Bij een prusa moet je echt weten wat je doet. De niche van Bambu is de gebruiker die geen 3D printing enthousiast is of professional. Maar gewoon af en toe wat moois wil printen zonder er teveel naar om te kijken. Daar vind ik het ook perfect voor werken.

Met een prusa moet je je echt verdiepen in het gebruik, tuning en onderhoud ervan. Voor een professionele print farm prima maar niet iedereen heeft daar zin in.
WillySis @GekkePrutser22 september 2023 09:27
De Prusa's zijn ook goede beginners machines die juist wat minder onderhoud en tweaking nodig hebben dan de meeste consumenten 3D printers op de markt. Ze zijn wel wat duurder, maar werken eigenlijk zo uit de doos.
De enige Tweaking die nodig is, is de Z-offset (bij de MK4 en de XL niet eens meer nodig) en de temperatuurinstelling voor het filament. Wanneer je printer niet al te heet of koud staat zijn de standaard profielen meestal wel OK. Er blijft dus weinig tweaking over.
Onderhoud heeft elke machine nodig. Dat geldt ook voor de machines van BambuLab. Hoe hoger de snelheid, hoe meer slijtage en onderhoud.

Ik print vooral onderdelen voor het bedrijf waar ik werk. Daarnaast ben ik dingen voor een repair-shop(s) gaan printen Daar is de tweede printer voor gekomen. Later ben ik ook voor wat bedrijfjes in de buurt vervangende onderdelen en prototypes gaan printen. Daardoor is de tweede printer eigenlijk ook 24/7 in gebruik. Voor mijzelf heb ik toen een Voron gebouwd. Die wordt nu ook steeds vaker voor "productie" ingezet en is gewoon niet betrouwbaar genoeg.
Een printfarm wil ik het niet noemen. Het is meer een wat uit de hand gegroeide hobby die zichzelf terugbetaald.
JCreations @Oon20 september 2023 15:23
Ik vind de prijs juist prima.

De losse printer zonder AMS is €330. Dit is met ABL, linear rails, touch screen, direct drive en stalen nozzle.

Ik was meer geld kwijt aan m'n ender3 na alle upgrades etc.

Als de calibraties net zo goed werken als mijn X1C, lijkt me dit een perfecte instapmodel voor beginners. Sinds ik mijn X1C heb, ben ik meer bezig met ontwerpen en printen dan sleutelen aan de printer.

[Reactie gewijzigd door JCreations op 22 juli 2024 13:51]

Asitis @Oon20 september 2023 15:15
Ik zie het als een broodnodige evolutie als we willen dat home-manufacturing ooit een ding gaat worden. Ik hoop maar dat er een markt komt dat mensen thuis een 3d printer kunnen hebben zoals we nu ook 2d printers hebben; geen technische kennis voor nodig.
Ik ben zelf (natuurlijk) ook een tweaker, maar mijn 3d printer staat al maanden stof te vangen omdat er continu iets mis mee is; het logische gevolg van goedkope zelfbouw pakketten. Ik zou zelf ook graag een "probleemvrije" printer willen hebben, dan zou ik 'm veel meer gebruiken.
Uruk-Hai @Asitis20 september 2023 16:35
k ben zelf (natuurlijk) ook een tweaker, maar mijn 3d printer staat al maanden stof te vangen omdat er continu iets mis mee is; het logische gevolg van goedkope zelfbouw pakketten.
Welke 3D printer heb jij dan en wat heb je daar zelf zoal aan veranderd?

Ik heb mijn eigen Ender 3 V2 op maar drie punten aangepast:
1. Filament guide geprint en geassembleerd.
2. Bedveren vervangen door siliconen cilinders.
3. Gesoldeerde uiteinden van de dikste stroomkabels naar het moederbord vervangen door adereindhulzen.

Verder heb ik in Cura her en daar wat instellingen aangepast en nu heb ik een perfect werkende 3D printer. Ik hoef vanwege die siliconen rubbers niet meer telkens handmatig te kalibreren.

Ontopic:
Een betaalbare 4-kleurenprinter lijkt me een hele mooie aanwinst, maar ik wacht nog wel even met aanschaffen. Eerst een paar jaar wachten tot de "kinderziekten" er uit zijn, ik zelf nog wat meer ervaring heb en er van alles aan info online verschijnt. Tot die tijd vermaak ik me nog wel even met mijn Creality printer.

Voor middelbare scholen zoals de onze lijkt het me niet ideaal. Ik denk dat zo'n 4-kleurenprinter meer stapjes vereist in het maakproces en dat vinden leerlingen niet fijn. Bovendien kunnen ze 3D prints ook beschilderen.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:51]

Ryuukami @Uruk-Hai20 september 2023 21:34
De kinderziektes zijn er allang uit het kost alleen een centje en deze kun je op elke printer gebruiken ik heb zelf de Pallete 2+
https://www.mosaicmfg.com/products/palette-3-pro
Uruk-Hai @Ryuukami20 september 2023 23:29
Interessant. Is zo'n geavanceerde printmethode met 8 verschillende kleuren niet veel fout gevoeliger dan printen met één kleur?
Ryuukami @Uruk-Hai20 september 2023 23:35
Ik heb geen ervaring met de Palette 3 pro ik heb de Palette 2+ je moet wel een beetje tweaken om hem perfect voor je printer afgesteld te krijgen. Maar dan kun je er best wel aardige printjes mee maken.
wolffman @Uruk-Hai20 september 2023 21:17
Een bijkomend voordeel van een AMS is dat je bij een rol die opgaat automatisch door kan gaan naar een andere rol (met een te kiezen volgorde). In principe zou je prints van 4 (restjes) rollen filament kunnen maken.
Edgar Wagt @Uruk-Hai21 september 2023 09:01
Ik heb mijn eigen Ender 3 V2 op maar drie punten aangepast:
1. Filament guide geprint en geassembleerd.
2. Bedveren vervangen door siliconen cilinders.
3. Gesoldeerde uiteinden van de dikste stroomkabels naar het moederbord vervangen door adereindhulzen.

Verder heb ik in Cura her en daar wat instellingen aangepast en nu heb ik een perfect werkende 3D printer. Ik hoef vanwege die siliconen rubbers niet meer telkens handmatig te kalibreren.
Ik heb echt daadwerkelijk alles aangepast aan mijn Ender en ook die van mij is super betrouwbaar, ik kan nu eigenlijk alles printen wat geen enclosure nodig heeft en het is eigenlijk altijd slicen, paar uur later is de print klaar
Ryen @Asitis20 september 2023 15:19
het logische gevolg van goedkope zelfbouw pakketten. Ik zou zelf ook graag een "probleemvrije" printer willen hebben, dan zou ik 'm veel meer gebruiken.
Probleemvrije 3d-printers zijn er niet, maar de professionelere modellen zijn wel degelijk makkelijker in het gebruik en hebben een kleinere kans op mislukte prints. Daar moet dan natuurlijk wel voor in de buidel getast worden.
Dailybits @Ryen20 september 2023 19:38
Mijn Bambulab x1 geeft alvast minder problemen dan mijn Canon papierprinter... 😅🙈
ouweklimgeit @Asitis20 september 2023 16:03
Dat was mijn probleem inderdaad ook, jaren geleden een Ender 3 Pro gekocht en werkelijk altijd wel iets wat de print deed mislukken. Vorige maand de Bambu X1 Carbon met AMS gekocht en wat een plezier van dat ding. Alles gaat vanzelf, nooit spagetti's gehad, eerste laag kan eigenlijk niet de oorzaak zijn van een slechte print want die wordt met Lidar gecheckt, etc. Niet goedkoop, maar wel probleemloos, bizar snel en prettig in gebruik.

De Mini zie ik echt als broertje voor ernaast, even gauw een klein printje wanneer de X1 nog bezig is
Renegade666 @ouweklimgeit20 september 2023 17:29
Hier het zelfde wat. in de zomer 2 neptunes gekocht (2s/3pro), ook veel geneuzel om wat te netjes te kunnen printen en was er klaar mee. P1S gekocht (X was mij te duur), deze draait als een zonnetje.
Wel wat falen gehad, maar meestal door misconfigugratie slicer. en 1x verstopping. En heeft meer geprint in de 3 weken dat ik hem heb, dan die 2 maand dat ik die andere had :P
glennoo @Asitis20 september 2023 15:49
Want we weten allemaal dat probleem vrije 2D printers een ding zijn :+

Echt die dingen ruiken angst volgens mij.
84hannes @glennoo20 september 2023 16:37
Want we weten allemaal dat probleem vrije 2D printers een ding zijn :+
Dat was precies wat ik kwijt wilde. De ene keer wil mijn printer niet met Wifi verbinden (bekend probleem als je 2,4Ghz en 5Ghz gebruikt), dan wil hij het papier gewoon niet oppakken, dan pakt ie twee blaadjes tegelijkertijd... En op het werk is het al niet veel beter met de verkeerde orientatie bij kopieren, A4-printjes op een A4 of andersom. Dan heb ik nog bewust een laser-printer omdat ik het zat was om altijd inktkoppen te moeten reinigen. Ik geloof best dat 3D-printen een nog grotere uitdaging is, maar "gewoon werken" doen die dingen nog steeds niet.
la cucaracha @84hannes21 september 2023 15:36
Herkenbaar...... heb al verschillende kleuren all-in-ones versleten en steeds eindigden ze op non-actief omdat ik zelden tot nooit iets te printen heb ( laat staan in kleur) en dus vroeg of laat met een of meerdere verstopte printkoppen te maken kreeg.
En om nou elke maand een kleurenafdruk te maken om alleen verstopping te voorkomen is ook niet echt duurzaam.
En toen werd er op het werk een al wat oudere Xerox laserprinter ( alleen zwarte toner) vervangen ( want matige wifi en naar zeggen van de systeembeheerder traag...)
In overleg mocht ik het ding meenemen en...... hier thuis nooit problemen met de wifi verbinding en zo traag is het ding ( na paar minuten opwarmen) ook al niet.
Maar ok, ik heb doorgaans dan ook geen bulkprint behoefte.
Voor de enkele keren dat ik wel iets in kleur wil/moet afdrukken zet ik het bestand op een usb stick of mail het en 'leen' even de inktjet van een familielid, in ruil voor een fles van zijn lievelingswijn.
84hannes @la cucaracha21 september 2023 15:38
Dan heb je waarschijnlijk wel een professionele die iets minder snel slijt. Mijn Samsung is 10 jaar meegegaan, eigenlijk heel netjes voor een consumentenproduct. Mijn nieuwe HP komt heel wat minder degelijk over.
Grrrrrene @glennoo22 september 2023 18:21
Dat is mijn ervaring totaal niet met mijn Brother laserprinter AiO. Zwart wit, dat wel, maar ik print toch bijna nooit in kleur. Ding doet het altijd, gewoon via het netwerk.

Ik hoop dat 3D printers ooit ook zover komen. Het is natuurlijk nog een apparaat dat erg in de kinderschoenen staat.
glennoo @Grrrrrene22 september 2023 20:49
We hebben een normale printer en een 3D printer op kantoor. De 3D printer geeft vele malen minder gezeik.
Sme4gle @Oon20 september 2023 16:19
Vind de prijs zeker niet gek met de AMS erbij. Dit ding slaat gewoon het complete bestaansrecht van de Prusa Mini plat. Ik vind het mooi om te zien dat er nu eindelijk een bedrijf is dat goed opbokst tegen Prusa.
AJediIAm @Sme4gle20 september 2023 16:23
Open source en right to repair heeft altijd bestaansrecht.
GekkePrutser @AJediIAm20 september 2023 17:52
Right to repair heeft bambulab ook. Alle onderdelen zijn goedkoop te verkrijgen bij henzelf.

Alleen open source is het niet nee.
andreetje @GekkePrutser20 september 2023 18:14
Is zo'n Bambulab ook (altijd) zelf te repareren?
Dailybits @andreetje20 september 2023 19:40
Ja hij komt me geregeld ook zeggen welk onderhoud er nodig is met duidelijke tutorial. 👌
grote_oever @Oon20 september 2023 15:17
Das toch niet zo'n probleem? Zelf merk ik dit bij mijzelf ook wel. Ik ben begonnen bij een Anet printer en heb inmiddels meerdere printers gehad. Ik kom nu op een punt dat ik het gehobbybob met een printer ook wel beetje zat ben. Bij elke printer die ik heb gehad moest ik addons printen, tweaken met de instellingen, zoeken op community's hoe ik fouten op moet lossen. Er is een hele grote groep die liever wat extra's uitgeeft en dit niet wil hebben. Die groep wil gewoon dingen kunnen downloaden van Thingiverse of zelf wat ontwerpen en het naar de printer sturen. Daarnaast is de kwaliteit van een Bambu printer wel iets anders dan een Chinees ding. Kijk b.v. maar naar de printsnelheid.
Uruk-Hai @grote_oever20 september 2023 16:53
De printsnelheid van allerlei meest recente goedkope Creality printers is flink omhoog gegaan.

Ze zijn ook stiller geworden en hebben duurzamer onderdelen gekregen, zoals een metalen extruder.

Dat zal de populariteit van die printers waarschijnlijk een flinke oppepper geven.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:51]

JaguarJay @Oon20 september 2023 15:35
Belachelijke prijs voor een open printer, maar ze hebben toch wel echt een gat in de markt gevonden. Er zijn steeds meer mensen die wel interesse hebben in 3D-printen maar geen kennis hebben of willen opbouwen en graag een paar honderd euro extra uitgeven.
Zo extreem is die prijs toch niet? De combinatie met AMS is even duur als een geassembleerde Prusa MINI+. Zonder AMS zal het op iets meer dan pakweg 300 euro uit komen als ik het artikel mag geloven. Dat zou een paar tientjes meer zijn dan een Ender 3 S1, maar als je het grotere printvolume van de Ender niet nodig hebt zou ik zelf nu al de Bambu Lab eerder aanraden dan een Ender 3.

Ja, er zijn inderdaad open printers die tussen de 100 en 200 euro kosten, maar juist met die printers heb je over het algemeen vaker problemen en heb je kennis van zaken nodig om het te troubleshooten. Ik ben zelf begonnen met een originele Ender 3 waarop ik het een en ander heb aangepast door de jaren heen in de hoop er betrouwbaarder mee te kunnen printen. Onlangs toch een Bambu Lab P1S met AMS gekocht en ik moet zeggen dat het hele ecosysteem van Bambu Lab erg gestroomlijnd werkt. Het is in de verste verte niet te vergelijken met een Ender 3. Zo nu en dan nog wel een gefaalde print gehad, maar enkel met engineering materialen of omdat ik zelf een fout had gemaakt. PLA prints zijn gewoon altijd goed en ontzettend strak. Die printer was pakweg 5x zo duur als mijn Ender 3, maar ik hoef bij de P1S niet meer om te kijken of een print goed gaat, terwijl dat met de Ender 3 wel het geval was. Waarde blijft iets subjectiefs, maar ik zou voor €1000 zelf eerder één extra P1S met AMS kopen dan 5 Ender 3's.
Ik vind het jammer, want die mensen zitten bij het eerste kleine probleem meteen met een dure reparatie of e-waste omdat ze nul ervaring hebben met troubleshooten
Als iedere fabrikant maar "zo goedkoop mogelijke" printers blijft maken, dan zal de kwaliteit altijd ondermaats blijven. Het idee is in dit geval juist dat je bij aanschaf iets meer betaalt voor een product waarvan je uit kan gaan dat het "gewoon werkt". Daarnaast kun je met een probleem altijd contact opnemen met support. De meeste autobezitters weten ook niet hoe een auto werkt, maar ze rijden er wel dagelijks in en als er een probleem is bellen ze de dealer.
GekkePrutser @JaguarJay20 september 2023 17:51
Ja hier ook, een P1S met AMS.

Ik ben er ook ontzettend tevreden over. Zelfs hele grote prints van urenlang gaan uitstekend. Met mijn vorige printer had ik na verloop van tijd problemen dat de hitte van de printkop teveel naar boven kroop waardoor het filament in de aanvoerbuis ging plakken en stroppen. Dus prints van meer dan 2 uur gingen niet goed (dit was bovendien in de zomer waar het sowieso 35 graden was in huis).

De P1S is echt een no-nonsense werkpaard en ik ben er ontzettend blij mee. Ja het kost wat maar het is het geld meer dan waard, je hebt geen geklooi met leveling en dergelijke.
computer1_up @Oon20 september 2023 15:13
Vergeet niet dat er dan wel de multi material unit bij zit, en dat is ook geen goedkoop ding meestal.
Lavictus @Oon20 september 2023 17:02
Ik vind het juist wel een goed ding dat 3d printen toegankelijker wordt voor een grotere groep en dat je niet eerst veel tijd moet spenderen aan het tweaken van een 3d printer. Het lijkt me meer dat de mensen die voor onder de 200 euro een DIY printer kopen, die eerst nog veel werk vereist voor er fatsoenlijke prints uitkomen, meer e-waste en verspilt fillament oplevert dan een out of the box oplossing als Bambu Lab levert.

Ik ben ook gegaan voor een Bambulab printer, niet omdat ik geen interesse heb om kennis op te bouwen, maar meer omdat ik geen zin had in uren printen, tunen, bedlevelen ect. Nu ben ik lekker aan het printen terwijl ik meer leer over hoe de printer werkt. :D
midego @Oon20 september 2023 17:04
Wat een onzinverhaal lees ik hier, de support van Bambu is steeds beter aan het worden, de wiki pagina kunnen menig andere 3d printer fabrikant en nog wat van leren en de Discord is super behulpzaam, ongeacht je kennis en het probleem.

Tot nu toe heb ik ook geen verhalen gelezen over (betaalde) reparaties, we hebben gewoon iets dat heet levensduur van een apparaat en tot nu toe (in hoeverre ik heb gelezen) handelt Bambu de support vragen netjes af (al duurt het wat langer).
GekkePrutser @Oon20 september 2023 17:55
Ik heb zelf betaald voor mijn bambulab en ik ben er niettemin ontzettend tevreden over hoor.

Bambulab heeft heel veel werk verzet in het "plug & play" maken van de printer. Geen uren meer tunen en rommelen om de perfecte first layer te krijgen. Het werkt gewoon. Zelfs filamenten worden herkend en automatisch de temperatuur ingesteld als je die van hen koopt, maar het wordt je niet verplicht om dat te doen. Reserve onderdelen zijn prima en goedkoop verkrijgbaar dus dure reparaties heb je niet.

Voor wat het is, vind ik het een prima prijs, en dan heb ik nog een veel duurdere printer dan die nu is aangekondigd. Die van mij houdt ook de geurtjes lekker binnen en filtert de lucht met een carbon filter.

3D printing heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Met mijn eerste 3D printer, ergens in 2012 ofzo, was ik 10 uur aan het sleutelen (of mislukte prints gemaakt) voor 1 uur printen (serieus, geen geintje). Deze printer was van een acryl behuizing gemaakt die zo slap was dat als je 1 kant aandraaide je de andere kant weer uit het lood draaide. Ongelofelijk vervelend met afstellen. De printkop verwarmer was gemaakt van een stuk flex-printplaat dat gewoon domweg werd kortgesloten en na een uur of 4-5 doorbrandde, waardoor je met allerlei third-party printkoppen aan de gang moest. Veel van geleerd, weinig mee geprint dat echt werkte.

Mijn tweede printer kocht ik met de eerste in gedachten dus mijn eerste eis was een metalen behuizing die niet meegaf. Dat kreeg ik ook. Dit was ongeveer 2-3 uur printen voor 1 uur sleutelen, daarbij zitten ook enkele upgrades die ik heb uitgevoerd, moet ik eerlijk bekennen. Maar die waren ook nodig om hem beter en geschikter te maken. Mislukte prints kwamen daar ook nog voor. Deze printer had auto-leveling maar die moest je nog wel met de hand calibreren.

De bambulab kan uuuren printen zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Geniaal. Ik doe niet aan 3D printing omdat ik de techniek zo leuk vind, ik maak dingen voor andere doeleinden. Dus voor mij is dit perfect.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:51]

MeMoRy @Oon21 september 2023 08:12
Belachelijke prijs? Bambu Labs is geen concurrent van DIY printers zoals de Ender, maar staat meer voor het betrouwbare segment zoals bijv Prusa
Deze printer is een heel stuk dergelijke in elkaar gezet en is razendsnel. En ook nog behoorlijk gebruiksvriendelijk.
De AMS erbij is ook nog een bijzondere feature: sommige AMS systemen van andere printers zijn even duur als deze combinatie.
TorxWorx 20 september 2023 16:04
Met een AMS tegen een meerprijs van ~160 euro bij een combi zal bijna iedereen voor een printer met AMS gaan. Ik vraag mij af hoe de filamentbuffer werkt in dit systeem. Aangezien er 4 PTFE tubes naar de printkop gaan lijkt het mij dat het wisselen van filament sneller gaat tov. de huidige AMS omdat het filament maar een paar cm teruggedraaid hoeft te worden? Het missen van een afsluitbare behuizing voor het droog houden van het filament is dan wel weer een groot nadeel.
GekkePrutser @TorxWorx20 september 2023 22:00
Dat zal wel sneller gaan ja.

Maar het traagste van het van kleur wisselen is niet het terugdraaien van het filament maar het 'flushen' van de kop. Dus dit ontwerp zal niet het verspillen van materiaal tegengaan.

Bovendien trekt de AMS het materiaal altijd helemaal tot het eind terug omdat de filamentdetectiesensor in de AMS zelf zit. Dus waar de splitsing zit maakt niet zoveel uit, want hij trekt het toch niet tot dat punt terug.
TorxWorx @GekkePrutser20 september 2023 22:51
Voor het beperken van verspilling had ik eigenlijk liever een printer met een toolchanger gezien. Ik verwacht ook geen enorme tijdwinst in het wisselen maar in theorie is het minder terugdraaien wel beter voor het filament en heb je minder slijtage in het aandrijfmechanisme.
Bovendien trekt de AMS het materiaal altijd helemaal tot het eind terug omdat de filamentdetectiesensor in de AMS zelf zit. Dus waar de splitsing zit maakt niet zoveel uit, want hij trekt het toch niet tot dat punt terug.
Dit is toch alleen van toepassing op de huidige generatie AMS systemen?(ik moet de yt video's nog bekijken)
GekkePrutser @TorxWorx20 september 2023 22:55
Ja klopt, een toolchanger was beter geweest. Maar kijk naar de prijs van de opties daarmee: Meer dan $3000 voor de Prusa XL bijvoorbeeld met 5-head.

Nou is Prusa altijd duur hoor, maar zelfs met Bambulab prijzen zou je dan nog op zo'n 2000 uitkomen denk ik. Dan is het echt alleen interessant als je echt constant multicolor print. De AMS is een fijne optie voor als je het af en toe nodig hebt, niet te duur waardoor je de mogelijkheid kan kopen voor het geval dat. En hij houdt je filament nog lekker droog ook (alleen het gewone model uiteraard, niet de nieuwe lite want die heeft geen behuzing)

Bovendien is er nog een ander probleem, als het filament te lang heet in de kop zit kan het stroperig gaan worden en de kop verstoppen. Ik weet niet hoe prusa dit oplost. Af en toe een beetje doorspoelen ofzo?
Dit is toch alleen van toepassing op de huidige generatie AMS systemen?(ik moet de yt video's nog bekijken)
Dat is waar. Het is de vraag of deze nieuwe dat ook doet. Maar ik denk het wel, want hij moet weten wanneer het filament succesvol teruggetrokken is. De oude AMS doet dat door hem helemaal terug te trekken tot de filamentsensor in de AMS zelf. Bij de nieuwe zie ik in de tussengelegen kabels ook geen sensoren dus ik denk niet dat dat daar kan.

Je hebt namelijk af en toe dat de spoel loopt te slippen en dan geeft de AMS je een waarschuwing. Dan moet je hem met de hand even helpen. Het gebeurt met name met spoelen van derde partijen (en niet eens de kartonnen waarvan ik weet dat ze niet gesupport zijn met de AMS, met plastic spoelen van andere merken heb ik het soms helaas).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:51]

N8w8 @TorxWorx20 september 2023 21:53
Voor wat ik zou willen printen maakt de kleur iig weinig uit; 1 leuke is al genoeg.
Vlgs mij heb ik ook weinig behoefte aan meerdere materialen, mij leek bijv ASA geschikt voor bijna alles wat ik wil (of igv zo'n open printer, PETG?).
Wellicht incidenteel wat anders (TPU/PACF?), maar in dat geval handmatig moeten (ont)laden lijkt me ook geen ramp. Bovendien wil je die toch niet in de AMS bewaren maar in n droge doos.
Dan de nadelen; met meerdere kleuren/materialen per print heb je veel afval, duurt het veel langer, is er meer kans op storing, en het neemt veel ruimte in.
Door zulke overwegingen zou ikzelf iig niet >50% meer willen betalen hiervoor.
TorxWorx @N8w820 september 2023 22:32
Zelf heb ik al een X1C met AMS dus ik kijk er meer vanuit interesse naar dan dat ik deze printer daadwerkelijk wil kopen :) . ASA is deze printer niet ideaal voor maar imo is PETG een prima alternatief, TPU zal die waarschijnlijk prima doen en PACF is nog niet met zekerheid te zeggen. Ik vermoed dat ze voor deze printer geen gehard stalen extruder en nozzles hebben dus dan heb je wel risico op slijtage.

Wat betreft afval en langere printtijd heb je helemaal gelijk. De meeste prints die ik doe gebruik ik ook maar enkel een kleur. Voor supports in een ander materiaal en letters is de AMS wel heel handig. Daarnaast merk ik dat ik meer dingen print in verschillende materialen en kleuren dan met mijn vorige printer(Ender 3V2) doordat je niet handmatig hoeft te wisselen. Wat betreft ruimte, bij de X1C kan ik de AMS bovenop zetten, bij de A1 is het wel een lastiger verhaal. Ik weet niet hoe makkelijk dit type AMS los te koppelen is dus wellicht is het idee dat je deze makkelijk kan verplaatsen wanneer je geen AMS nodig hebt?

Prijs is natuurlijk altijd persoonlijk. Zelf denk ik dat het voor de techniek die je krijgt best redelijk is maar als je er echt geen gebruik van gaat maken zou ik het ook niet doen (kan ook altijd nog later).
MeMoRy @TorxWorx21 september 2023 08:16
Misschien zou het sneller moeten kunnen gaan, maar het is nu retetraag.
Maker's Muse heeft een videoreview gedaan en aan het einde van de video bespreekt hij hoe traag de filamentwissel is.
https://youtu.be/F8sdrPgH9Fk
Palm_freemium 20 september 2023 15:30
Belachelijke prijs voor een open printer,
Dacht dat juist het grote nadeel van Bambu de closed source was?

Daarnaast wat Bambu goed doet is het implementeren van een heleboel quality of life improvements. Heb zelf een tijdje geprint (Creality CR-10S) en ook wel gekeken om zelf een printer te bouwen (Voron 2.4), uiteindelijk niet gedaan. Toen de Bambu P1S werd geïntroduceerd kon deze zich aardig meten met de Voron en nog aantrekkelijk geprijsd ook < € 800,-.

De instap printer is al jarenlang de Creality Ender 3 (€ 200,- tot € 300,- afhankelijk van de uitvoering) , als deze Bambu A1 mini een kwalitatieve printer is slaan ze een gat in de markt. De Ender 3 is namelijk best wel een bagger printer, het is het minimale dat je nodig hebt oom een fatsoenlijke printer van te kunnen maken, maar dat moet je dus wel zelf doen.
Uruk-Hai @Palm_freemium20 september 2023 17:03
De Ender 3 is namelijk best wel een bagger printer, het is het minimale dat je nodig hebt om een fatsoenlijke printer van te kunnen maken, maar dat moet je dus wel zelf doen.
Ik zou als ik jou was eens kijken naar de meest recente Ender 3 modellen, dan ga je daar wellicht anders over denken.

Een van de meest bekende upgrades voor de Ender 3 is bijvoorbeeld een metalen bowden extruder, maar bij de Ender 3 V2 Neo wordt die nu standaard meegeleverd. De Neo heeft ook automatic bed leveling, wat er voor zorgt dat je verlost bent van het irritante handmatig levelen of het vervangen van de bed veren door siliconen of steviger veren. De Ender 3 S1 en de Ender V3 3 SE hebben helemaal geen bowden extruder meer, maar een direct drive extruder, wat zo'n printer geschikt maakt voor flexibele filamenten.

Dat lijken me toch wel leuke upgrades voor wat jij een "bagger printer" noemt.

Het enige dat ik zelf echt bagger vond aan mijn Ender 3 V2 heeft mij nog geen 100 euro aan upgrades gekost. Waarschijnlijk denk ik over 3 jaar anders over dat ding, net als jij nu, maar ik verwacht ook niet anders van zo'n goedkope printer. Het is net als met een goedkope bakpan, die blijf je ook geen 20 jaar gebruiken ;)

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:51]

Palm_freemium @Uruk-Hai20 september 2023 17:42
"Bagger printer" had inderdaad tussen quotes gemogen. Ze hebben nogal wat varianten van die printer gemaakt en sommige was ik wel een beetje jaloers op, met name ABL. Baalde er ook een beetje van dat ze de CR-10(S) een beetje links lieten liggen, de Ender 3 werd net geïntroduceerd toen ik mijn printer kocht en ik wilde het grotere printbed. Achteraf had ik een Ender moeten kopen.

Maar de aantrekkingskracht van de Ender 3 is nogal tijd het, "het is de goedkoopste printer, die je kunt uitbouwen tot een goede 3d printer". Ben erg benieuwd of deze A1 mini de Ender 3 gaat vervangen als de "go to" instap printer.
wolffman @Palm_freemium20 september 2023 21:05
De ender is toch een beetje de Lada van de 3D printers, het is goedkoop maar alle waar naar zijn geld. Het zijn printers voor de Tweakers die het sleutelen aan de printer leuker vinden dan het printen zelf.

Bambu levert zulke goede printers dat het 3D printen voor veel mensen wellicht een beetje saai wordt.

Ik heb zelf de Ender 3v2 gehad, die na alle upgrades misschien wel net zo duur was als een Prusa i3 MK3s (los van de reparatieuren). De Prusa i3 MK3s, veel beter en erg goede support, maar de ontwikkeling stond een beetje stil. en nu de Bambu X1C die veruit het beste is. Het enige wat ik nu af en toe moet doen is de print plaat even met Dreft wassen en weer volle bak printen.

Aan de Enders zou ik toch niet gaan beginnen hoor, QA en support kennen ze niet.
JCreations @Palm_freemium20 september 2023 15:42
Hij bedoelt waarschijnlijk open bed printer.
GekkePrutser 20 september 2023 17:41
Oh wow, ik heb net een P1S met AMS gekocht. Ik vroeg me al af of ik me zorgen moest maken over wat er nu weer aan kwam (want toen de P1S uitkwam had ik net een P1P gekocht die ik uiteindelijk heb teruggestuurd om een P1S te kopen). Je kon de P1P wel upgraden naar P1S (ik zou dan korting krijgen) maar dat is veel werk en bovendien kreeg je niet echt alle nieuwe onderdelen daarmee.

Maar deze nieuwe printer is toch niet iets dat ik overweeg, ik ben inmiddels de "instap" klasse ontgroeid. Dus dit is prima zo. Wel cool om te zien hoe snel Bambulab groeit. Ze doen het echt goed, ik ben ontzettend tevreden over mijn printer.

Wel cool dat deze de gehard stalen extruder heeft die je zelfs bij de 750 euro P1S los moet kopen. En dat de Lite AMS nu met elk formaat spoelen kan werken zo te zien, dat was met de mijne wel irritant want ik heb een heleboel kleine spoelen die er niet mee werken.

Let overigens wel dat de manier waarop Bambulab multicolour doet niet bepaald ideaal is. Elke laag waar meerdere kleuren gebruikt worden, wisselt hij het filament uit de kop, wat veel tijd kost en bovendien veel materiaal versplit door te 'flushen'. Daardoor 'poept' hij heel veel materiaal uit de achterkant (het gat waar dat uitkomt wordt de poop hole genoemd :) ). Soms flusht hij zelfs meer dan je voor je model gebruikt. En het is ook traag.

Maargoed, als je af en toe kleuren print of een model met maar weinig andere kleuren, is het prima te gebruiken hoor. Vaak kan je een beetje slim spelen met je model en/of orientatie om de nadelen te verminderen, zodat je maar een paar lagen hebt met meerdere kleuren of typen materiaal tezamen. Ik ben er wel tevreden over. Als je echt multicolour wil dan zijn andere technieken zoals multi-toolhead beter, maar dan zit je ook gelijk in een veel hogere prijsklasse.

In de praktijk voor mensen die met name eenkleurig printen is wat Bambu gekozen heeft gewoon een uitstekend compromis vind ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:51]

Rogers @GekkePrutser20 september 2023 20:31
Kleurenprinten is idd niet goed te doen. Toevallig vandaag voor het eerst een multi color model aan gezet. 80 gram naar het model, 114 gram geflushed, >400 filament wisselingen en dan duurt het ook nog een veelvoud langer. Als je de laaghoogte halveerd verdubbeld ook het geflushte materiaal.

Beste oplossing zou waarschijnlijk een printer met meerdere koppen zijn.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 13:51]

wolffman @Rogers20 september 2023 21:10
Als je echt vol naar de multi color wil dan zijn er de opties van Prusa XL en Mosaic beiden zijn redelijk prijzige extra's. Ik zie het meer als een leuke extra waar ik heel af en toe gebruik van maak.

Als je een platte multi color maakt heb je weinig verspilling aangezien alleen de toplagen in meerdere kleuren gedaan worden, denk bijvoorbeeld aan een logo of een deksel met logo, deze zijn erg mooi met de Bambu printers.
Rogers @wolffman20 september 2023 22:24
Een mosaic zou toch ook moeten flushen eigenlijk? Zolang je andere kleuren door dezelfde nozzle duwt moet dat als je geen besmetting wilt.
wolffman @Rogers21 september 2023 21:39
Ja volgens mij ook maar minder dan een x1c omdat de nieuwe kleur er direct opzit en alleen de vervuiling naar de purge tower moet, dit is in feite wat de a1 doet
GekkePrutser @Rogers20 september 2023 20:55
Yep, wat ik meestal doe is zorgen dat de gekleurde delen maar aan de buitenkant zitten en dan ook nog eens plat leggen zodat er zo min mogelijk lagen meerdere kleuren hebben. Dan is het soms wel te doen.

Maar voor een heel model is het eigenlijk niet te doen zo. Ook wil het nog wel eens gebeuren dat de AMS vastloopt en als je honderden keren van filament verandert is die kans natuurlijk groter.
PikachuNL 20 september 2023 15:18
Bambu Lab maakt erg gaaf spul, daar twijfel ik niet over. Ik baal er alleen zo van dat ze een enorm gesloten (cloud) ecosysteem hebben om de printers heen. Eigen slicer, eigen web interface, eigen filament met RFID (toekomstige DRM?). Om niet over de cloud-oepsie van laatst te spreken waar er ineens wereldwijd een hoop printers uit zichzelf begonnen te printen...
Bambu Lab printer + Klipper = :9 (als dat ooit zou kunnen)

[Reactie gewijzigd door PikachuNL op 22 juli 2024 13:51]

Janspook @PikachuNL20 september 2023 15:30
Je hoeft niet te printen via hun cloud. Kan ook via een SD kaart.
Ze zijn bezig met een functie dat het printen ook via lokaal netwerk kan.
Dit i.v.m. laatste outage die ze hadden.
Palm_freemium @Janspook20 september 2023 16:07
Het feit dat ze closed source software gebruiken betekend dat ze altijd een vinger in de pap zullen houden. Nu willen ze printen via het lokale netwerk toevoegen omdat dit goed is voor hun reputatie, maar dat betekend niet dat ze later geen DRM gaan toepassen, of het gebruik van third party filament compleet onmogelijk maken. Het lijkt me sterk dat ze zulke extreme maatregelen gaan nemen, denk dat hun imago belangrijker is dan een snelle cash grab, maar ze zijn wel degelijk een walled garden aan het opzetten alla Apple en Google.

Je moet je alleen afvragen of je dit erg vind. Consumenten schreeuwen al jaren om zo goedkoop mogelijke 3d printers, nu krijgen we (vermoedelijk, ik heb nog geen reviews gezien,) een kwalitatieve 3d printer met een hoop spannende features die je alleen op duurdere printers ziet. In ruil daar voor proberen ze je hun ecosysteem in te zuigen en dat is wel begrijpelijk want het blijft een bedrijf dat geld moet verdienen.

Ik ben zelf al een tijdje gestopt met printen, kost een hoop tijd en geld dat ik niet meer heb, maar ik ben wel benieuwd naar de reviews.
Janspook @Palm_freemium20 september 2023 16:20
Alleen hun firmware op de printer is closed source.
Mogelijk dat dit in de toekomst nog opensource wordt.
Hun studio software is opensource en gebaseerd op die van prusa.
PikachuNL @Palm_freemium21 september 2023 10:58
Ik ben zelf ook een beetje bang hoe het gaat zijn met reserveonderdelen...
Neem een Prusa, Ender, Voron, welke printer dan ook, en je kan off-the-shelf onderdelen kopen en gebruiken. Sommige onderdelen zullen van betere kwaliteit zijn, maar goed.
Bij Bambu Lab is het allemaal in-house spul. Leuk voor engineering en ondersteuning vanuit Bambu Lab, maar ik wil zelf dingen kunnen fixen. :)
Palm_freemium @PikachuNL21 september 2023 15:27
Genoeg high performance printers die wel open source zijn, ik denk dat het geen kwaad ken dat er nu ook een "walled garden" optie is". Ik heb een tijdje geprint en het was leuk hoor, maar merendeel van de tijd was ik toch echt bezig met de printer zelf. Een optie waar ik gewoon mijn pinpas kan trekken en een veel betrouwbaardere print ervaring krijg had ik in die tijd best wel eens interessant gevonden.

En ja als je dit gaat gebruiken zul je ook wel elke 3 tot 5 jaar willen upgraden naar een nieuwe printer omdat je niet eenvoudig nieuwe functies kan toevoegen (, bijvoorbeeld je printer opvoeren met klipper op een Pi). Dus het is een dure optie, maar een die ik zeker interessant zou vinden als ik opnieuw zou instappen in het 3d printen.
Rogers 20 september 2023 16:04
Gedegen concurrent voor de Ender 3 lijkt het (zonder ams). Linear rails is al een hele verbetering ten opzichte van wiel rollers en niet zelf in elkaar zetten zal voor veel gebruikers een plus zijn.
Vind alleen die AMS wat aan de dure kant.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 22 juli 2024 13:51]

baxic @Rogers20 september 2023 17:06
ender 3 niet wel de prusa mini.
Renegade666 20 september 2023 17:32
hier vast wat reviews:

https://www.youtube.com/watch?v=RyA5sMtTY6c

https://www.youtube.com/watch?v=1dS5KguwMX8

Zijn nog wel wat (kleine) issues.

[Reactie gewijzigd door Renegade666 op 22 juli 2024 13:51]

GekkePrutser @Renegade66620 september 2023 22:02
Zijn nog wel wat (kleine) issues.
Ja toen ik dit design zag, dacht ik meteen: "Oei geen poop chute, en de clipper hangt pal naast het bed", dus inderdaad soms valt het op het printbed. Niet bepaald handig met een grote print.

Zal wel met een schermpje ervoor ofzo op te lossen zijn denk ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:51]

metalmania_666 20 september 2023 17:48
Dit zou wel een printer voor mij kunnen zijn. Ik heb geen tijd en zin om alle ins en outs van een 3d printer te willen weten.
Ik zoek gewoon een printer die je - bij wijze van spreken - aansluit en meteen werkt.
Net zoals mijn gewone printers
Uruk-Hai @metalmania_66620 september 2023 23:44
Je hoeft heus niet alle ins en outs van een 3D printer te kennen, maar het is wel slim om er even bij stil te staan waarom de ene FDM printer een paar honderd euro kost en de andere een paar duizend euro.

Wat ik bijvoorbeeld door het bezitten van mijn Ender 3 V2 geleerd heb is dat ik moet letten op de afwerking van de bedrading en dat ik er goedkoop iets aan kan doen als daar iets aan mankeert vanwege een iets te goedkoop en daarom te gehaast fabrieksproces. Die wijsheid kan ik ook toepassen op andere merken goedkope 3D printers.

En net zoals je bij bijvoorbeeld inkjetprinters er op moet letten dat je niet zomaar de firmware moet upgraden als je je goedkope 123 inktcartridges wilt blijven gebruiken of dat je de printer niet te lang ongebruikt moet laten om te voorkomen dat de inkt uitdroogt, zul je ook bij super laagdrempelige 3D printers altijd nog van alles moeten weten om gezeur te voorkomen en te boven te komen.
sourcedirect 20 september 2023 15:15
Mooi instapmodel, slimme zet gezien de populariteit van de Prusa Mini. Een printer van hetzelfde formaat die sneller print, betere componenten, touch screen bediening, camera, toolless nozze wisselen, auto calibratie (dus goed voor beginners), en de optie om een AMS toe te voegen, en dat voor een lagere prijs. Zie niet in waarom iemand nog een Prusa Mini zou kiezen.
Roel1966 20 september 2023 19:53
Ben al langere tijd aan het kijken naar die 3D printers maar de prijzen vind ik toch nog wel relatief gezien vrij hoog. Relatief gezien omdat ik ook wel weet dat het niet zomaar een printer is en er meer bij komt kijken dan zoals bij een 'gewone' printer. Het is meer het gebruik ervan in combinatie met de prijs.

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