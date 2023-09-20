Bambu Lab introduceert A1 Mini-3d-kleurenprinter

Met de A1 Mini heeft Bambu Lab een instapprinter aan zijn assortiment toegevoegd. De printer heeft een bescheiden bouwvolume van 180 bij 180 bij 180mm, maar heeft wel de optie om met vier kleuren te printen. De prijs van de A1 Mini met AMS lite bedraagt 489 euro.

Het bouwvolume van de A1 Mini is gelijk aan dat van de Prusa Mini en ook de constructie doet aan dat model denken. Bambu Lab maakt echter gebruik van lineaire rails voor alle drie de assen en heeft een 'directdrive'-printkop, waarbij het filament door gehard metalen tandwielen in de printkop door de extruder geduwd wordt. Die printkop is met een enkel clipje los te maken en zo eenvoudig te vervangen, zodat je snel van nozzle kunt wisselen. De maximale temperatuur die de printkop ondersteunt, bedraagt 300°C, met het printbed op maximaal 80°C.

Het basismodel kan met een enkele filamentrol printen, maar met AMS lite kan de printer met vier rollen filament overweg en zo multicolourprints maken. AMS, of Automatic Material System, is Bambu Labs methode om tijdens het printen van filament te wisselen en zo kleurenprints mogelijk te maken. AMS lite is een vereenvoudigde versie van AMS die op de grotere X1- en P1-series printers van Bambu Lab past. AMS lite kan via rfid uitlezen welke rollen filament erop zitten en dat aan de slicer, Bambu Studio, melden. AMS lite is zowel in combinatie met de A1 Mini als los te koop: de losse verkoopprijs bedraagt 249 dollar. De losse printer kost 299 dollar en de combinatie van printer en AMS lite kost 459 dollar. Enkel van die combinatie is een europrijs, inclusief Duitse btw, bekend: 489 euro.

Bambu Lab A1 Mini met AMS lite

Naast de optie om in kleuren te printen heeft de A1 Mini nog enkele vernieuwingen en geavanceerde features. Naast automatische bedlevelkalibratie met een druksensor meet de printer de resonantie van de x- en y-asmotoren, waarna die met resonantiecompensatie stiller gemaakt worden. Prints kunnen via wifi of een microSD-kaart naar de printer gestuurd worden en de A1 Mini heeft een 2,4"-touchscreen voor lokale bediening. Een camera is ingebouwd voor printcontrole en timelapses en om de printsnelheid van maximaal 500mm/s mogelijk te maken, is een vorm van flowratecontrole geïmplementeerd. De printer wordt volledig geassembleerd geleverd en zal vanaf medio oktober geleverd worden, al is de printer alvast te bestellen.