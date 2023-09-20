Linux Foundation kondigt fork OpenTofu aan na licentiewijzigingen bij Terraform

De Linux Foundation heeft een eigen opensourcealternatief voor de cloudinfrastructuurtool Terraform aangekondigd. Dat is het vroegere OpenTF, dat nu OpenTofu heet en voortaan publiekelijk beschikbaar is nadat Terraform de toegang eerder beperkte.

De Linux Foundation kondigt de dienst woensdag aan. De nieuwe tool heet OpenTofu en is een fork van Terraform. Terraform is een van de populairste tools om cloudinfrastructuur op te zetten en te beheren vanuit een Linux-omgeving. OpenTofu krijgt ondersteuning van meer dan 140 bedrijven en 600 personen. De komende vijf jaar garandeert de Linux Foundation dat er in ieder geval achttien fulltime ontwikkelaars werken aan de tool.

De ontwikkelaars beloven in een manifest dat de tool altijd beschikbaar zal zijn als opensourcesoftware. OpenTofu is beschikbaar onder een Mozilla Public License 2.0. De makers hebben de broncode inmiddels op GitHub gezet. In de toekomst willen de makers eerst een registry maken en daarna een alpharelease uitbrengen. Daarna moet er een stableversie volgen, maar de ontwikkelaars geven daar geen concreet tijdspad voor.

OpenTofu is een fork van Terraform. Dat is onderdeel van Hashicorp, dat de api sinds 2014 onder dezelfde Mozilla-licentie gratis en opensource aanbood. Eind vorige maand ontstonden er echter problemen. Toen besloot Hashicorp de licentie te veranderen naar een Business Source License v1.1. Dat is geen open licentie en legt mogelijke beperkingen op aan het gebruik en aan ontwikkelaars die er zelf iets mee willen doen. De ontwikkelaars achter OpenTF forkten daarop Terraform en besloten dat onder te brengen bij de Linux Foundation. Dat deden ze nadat ze geen gehoor kregen van Hashicorp om over de licensering in gesprek te gaan. Onder de Linux Foundation gaat de tool verder als OpenTofu, maar dat is dus een exacte fork van Terraform.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 14:47
38 • submitter: Patrock

20-09-2023 • 14:47

38

Submitter: Patrock

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Reacties (38)

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Weergave:
FireDrunk
20 september 2023 15:53
https://typefully.com/iamvlaaaaaaad/kWKNoBH
Verplicht leesvoer als je deze discussie volgt.

OpenTF / OpenTofu's intentie is vast goed, maar of het daadwerkelijk het effect heeft wat we nodig hebben vraag ik me af. Kijk maar naar OpenSSL / LibreSSL, OpenOffice / LibreOffice, en zo nog een paar. Forks zijn niet perse goed voor het ecosysteem, los van of de intentie 'nobel' is.

Zeg nou eerlijk: Vind jij het eerlijk dat iemand TerraForm Cloud nabouwt als directe concurrentie, op het product wat jij opensource maakt voor de community? Ik zou dat ook niet tof vinden.
HashiCorp heeft duidelijk gezegd dat ze Terraform 'open source' willen blijven houden (source available), maar dat ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.

En dat kan ik ze niet kwalijk nemen TBQFH...

[Reactie gewijzigd door FireDrunk op 22 juli 2024 13:52]

789a @FireDrunk20 september 2023 16:05
Ander probleem bij Hashicorp en Terraform is dat ze nauwelijks tot nooit reageren op issues en/of PR's. Je merkte heel hard op dat problemen enkel opgelost werden of gemergde werden als een klant van hen die problemen had. De rest ging op de back-back-backlog.

Ik kwam vaak op issues waar een fix en al klaar voor stond maar na jaren auto-closed werd door de bot. Best frustrerend en dit is ook wel iets dat ze bij OpenTofu willen oplossen.
CAPSLOCK2000
@FireDrunk20 september 2023 17:16
https://typefully.com/iamvlaaaaaaad/kWKNoBH
Verplicht leesvoer als je deze discussie volgt.
Dat klinkt allemaal niet zo best. Met deze context snap ik de rest van je reactie wat beter want ik kijk er zelf anders naar.
OpenTF / OpenTofu's intentie is vast goed, maar of het daadwerkelijk het effect heeft wat we nodig hebben vraag ik me af. Kijk maar naar OpenSSL / LibreSSL, OpenOffice / LibreOffice, en zo nog een paar. Forks zijn niet perse goed voor het ecosysteem, los van of de intentie 'nobel' is.
In praktijk gaat het meestal goed. Forks zijn zeer zeldzaam en vinden vooral onder extreme situaties plaats waarin er geen andere oplossing is om iedereen tevreden te houden. Zowel OpenSSL als OpenOffice zijn voorbeelden van projecten die behoorlijk vast zitten/zaten.

De forks bieden een echte verbetering en zijn daarom levend en wel. In het geval van LibreOffice is dat duidelijk de nieuwe standaard en is het oude OpenOffice min of meer verdwenen. OpenSSL heeft zichzelf in leven weten te houden door drastisch te snijden in legacy support. Eigenlijk precies wat LibreSSL ook heeft gedaan. Misschien dat er nu wat overlap zit tussen die projecten maar dat was niet zo op het moment van de fork want zo'n drastische ingreep was op dat moment (sociaal) onuitvoerbaar. Ik denk dat LibreSSL zelfs een rol heeft gespeeld bij het overtuigen van het OpenSSL project door te laten zien dat het mogelijk is.

Principieel vind ik het ook helemaal niet verkeerd dat meerdere alternatieven zijn die ongeveer hetzelfde doen. Diversiteit is goed, monocultuur niet. Zeker bij zo iets als een SSL-library is het alleen maar goed dat er meerdere implementaties zijn. Je weet nooit welk project op z'n bek gaat.

Ik zie (software) ontwikkeling als een evolutionair proces. Als je niet precies kan voorspellen wat de toekomst brengt moet je een paar varianten in neerzetten en kijken welke er het beste werkt. De minst succesvolle varianten verdwijnen snel. De meer succesvolle varianten scheppen zelf weer nieuwe varianten die elkaar beconcurreren en van elkaar leren.
Zeg nou eerlijk: Vind jij het eerlijk dat iemand TerraForm Cloud nabouwt als directe concurrentie, op het product wat jij opensource maakt voor de community? Ik zou dat ook niet tof vinden.
Tja, "imitation is the sincerest form of flattery". :)
Wederom zie ik het door de ogen van groei en ontwikkeling. Iedere kloon/fork is een experiment waar iets van geleerd kan worden, al is het maar hoe het niet moet.
HashiCorp heeft duidelijk gezegd dat ze Terraform 'open source' willen blijven houden (source available), maar dat ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.
Dat is waarom ik het altijd heb over "Vrije Software" en niet over open broncode. Broncode lezen is leuk maar niet waar het echt om gaat. Als je geen gebruik mag maken van je kennis dan kun je die net zo goed niet hebben.

De Free Software filosofie stelt nadrukkelijk de gebruiker voorop, niet de ontwikkelaar (in tegenstelling tot andere open licenties zoals BSD). Dit is zo'n punt waar dat relevant is. De meeste licenties zijn er (alleen) om de programmeur te beschermen tégen de gebruiker. Als gebruiker heb je de facto geen rechten. Je bent helemaal afhankelijk van de leverancier die het recht voorbehoud om alles te veranderen en de gebruiker moet zich maar aanpassen.
Leuk voor de leverancier maar riskant voor de klant. Zeker bij wat groter IT-systemen waar je niet in een jaartje van af stapt als het niet meer bevalt. GPL (de bekendste vrije licentie) draait dit om door de gebruiker voorop te stellen en het recht te geven om broncode in te zien, aan te passen en door te geven.
ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.
Dat vind ik een vergissing. Hoe groter het ecosysteem hoe meer mogelijkheden om er aan te verdienen en hoe minder risico dat je wordt weggedrukt door een concurrerend product.
Verwijderd @FireDrunk20 september 2023 16:20
Het is eerlijk zolang de licentie dit toelaat, en dat was toch voor kort ook zo? Ik snap niet waarom dit niet fair is. Dan hadden ze bij voorbaat niet moeten beginnen met een OSS license.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:52]

FireDrunk
@Verwijderd20 september 2023 17:01
Dat is natuurlijk erg kort door de bocht. Een paar weken geleden waren we ook allemaal boos op RedHat omdat ze geld gingen vragen voor hun product terwijl hiervan de bedoeling was dat het alleen mocht om de kosten van een fysieke CD te compenseren, niet om het product geld te laten kosten.

Of was dat ook ineens eerlijk :+

Dat iets volgens de letter van de wet mag, betekend niet dat het perse eerlijk is.
Verwijderd @FireDrunk20 september 2023 17:35
Geen idee hoe dat met RedHat zit, maar ik zie niet hoe dit relevant is en waarom dit oneerlijk is.

Stel, ik vind het wiel opnieuw uit. Ik kies ervoor dit ontwerp vrijwillig openbaar te maken met een licentie die anderen ermee laat doen wat ze willen, en ik moedig vrijwilligers aan dit wiel nog beter te maken. Ik maak zelf middelmatige, dure auto's met dit wiel erin en ik heb heel veel baat bij wat deze vrijwiligers doen om mijn wiel nog beter te maken.

Nu willen deze mensen onder mijn licentie ook auto's gaan maken. Mijn licentie laat dit toe, dus waarom niet? Nu ben ik boos, want mijn auto's zijn eigenlijk best duur en kut, maar de auto's die deze vrijwilligers maken zijn goedkoper en/of beter. Dus in mijn boosheid ga ik lekker de licentie aanpassen en de vrijwilligers mogen alleen nog maar een oude iteratie van mijn wiel gebruiken, alles wat ik verder nu toevoeg aan het wiel, mogen zij lekker niet gebruiken, ook al hebben zij keihard meegeholpen aan dit wiel maken wat het is.

Dus tja, eerlijk? Is Hashicorp in deze wel eerlijk? Ze hebben zelf een licentie geïntroduceerd waaronder dit mocht.
tweakuwe @Verwijderd21 september 2023 01:27
Die vergelijking gaat enorm mank. Hashicorp verbied het gebruik van 'het wiel' niet, alleen wat ze zelf verder toevoegen, onder een andere licentie, aan het ontwerp mogen anderen niet zomaar gebruiken. De fork is daar toch wel het bewijs van nietwaar?

Het zijn die vrijwilligers die trouwens zelf aan die software gingen werken terwijl altijd bekend wa dat hashicorp verder zou kunnen gaan op een andere licentie. Ze hadden ook zelf een alternatief uit de grond kunnen stampen maar kozen er voor op het werk van hashicorp mee te liften.

Ik vind het zowel eerlijk dat hashicorp onder een andere licentie doorgaat, als dat de community nu een fork maakt. Dat is precies wat met de eerdere licentie was overeengekomen dat dat allemaal kan, wel zo eerlijk ;)
DLGandalf @FireDrunk20 september 2023 17:52
Zeg nou eerlijk: Vind jij het eerlijk dat iemand TerraForm Cloud nabouwt als directe concurrentie, op het product wat jij opensource maakt voor de community? Ik zou dat ook niet tof vinden.
HashiCorp heeft duidelijk gezegd dat ze Terraform 'open source' willen blijven houden (source available), maar dat ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.
Dit is natuurlijk wel de wereld op zijn kop. Jarenlang hebben ze mee kunnen liften op terraform-core wat door de community werd omarmd. Er zijn legio providers gemaakt door derden waar de echte kracht zit. Nu zitten ze financieel in zwaar weer en lijkt hun terraform cloud SaaS, niet opensource welteverstaan, niet de money cow te worden waar ze op hoopte. Nu gijzelen ze in principe het werk van al die derden door te zeggen dat dat alleen in hun SaaS applicatie gebruikt mag worden.

Ze zijn ook verschrikkelijk opportunistisch geweest met het toelaten van MRs als dit hun cloud propositie in gevaar bracht. MRs van hun cloud SaaS concurrenten werden steevast genegeerd.

Dit is fantastisch voor terraform als core applicatie. Hashicorp heeft t gewoon verpest door met geld te smijten maar geen goed business model te hebben. De geestelijke vader van terraform is al maanden stil en dat zegt mss wel genoeg

[Reactie gewijzigd door DLGandalf op 22 juli 2024 13:52]

Keypunchie @FireDrunk20 september 2023 19:35
Er zit wel ff een verschilletje tussen een tool als OpenOffice, wat met alle respect een hobby-project is en terraform, wat een enterprise-level tool is, die op dit moment een gigantisch groot gedeelte van de internet diensten die we kennen aanstuurt.

Je kunt ook kijken naar MySQL / MariaDB en dan zie je hoe het met dit soort ‘bouwstenen’ van het internet ook kan lopen.

En eerlijk? Dit is juist om te beschermen tegen de truc die Hashicorp uit lijkt proberen te halen: eerst iedereen lekker maken met gratis en gebruik maken van input van de community via Open Source en wanneer het dan tractie heeft, de licentie veranderen en hoppa, of je maar wilt betalen…

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:52]

Verwijderd @FireDrunk20 september 2023 23:26
Verplicht leesvoer als je deze discussie volgt.
Waarom? Het is een rant zoals vele anderen van een random guy. Also, kan deze meneer niet gewoon een blog post schrijven in plaats van om de twee zinnen een paragraaf via Muskbook?

Also, is dit een grap?
OpenTF might've been an alternative path but they have, time and time again, proved that they cannot be taken seriously.
"Time and time again"

Wacht, is dit niet net een paar weken gaande?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:52]

Mellow Jack @FireDrunk20 september 2023 16:27
Kijk maar naar OpenSSL / LibreSSL, OpenOffice / LibreOffice, en zo nog een paar.
Dr zijn dr ook zat waarbij het juist een positief effect heeft gehad. Bijv OwnCloud vs. Nextcloud

Denk dat je pas over 5 jaar kan zeggen in welk kamp we deze gaan parkeren
FireDrunk
@Mellow Jack20 september 2023 17:00
Oh zeker, ik ben het ook wel eens met de intentie. Ik denk dat het product Terraform er vast ook wel beter op wordt. Ik denk niet dat perse het hele ecosysteem er beter op wordt. Denk aan meerdere registries, verschillende backend plugins die weer incompatible met elkaar worden, code die op meerdere manieren in de verschillende versies geimplementeerd gaat worden, waardoor er weer verschillend gedrag ontstaat.
Documentatie die op meerdere manieren verschillend werkt per versie.

De tijd zal het zeker leren.
Ventieldopje 20 september 2023 15:05
Toen besloot Hashicorp de licentie te veranderen naar een Business Source Licensie v1.1. Dat is geen open licentie en legt mogelijke beperkingen op aan het gebruik en aan ontwikkelaars die er zelf iets mee willen doen.
Misschien goed om in het artikel even stil te staan bij de verschillen tussen de licenties. Zo klinkt het nu namelijk alsof de BSL licentie enorm restrictief is maar volgens mij valt dit reuze mee.

Uit de BSL:
The Licensor hereby grants you the right to copy, modify, create derivative works, redistribute, and make non-production use of the Licensed Work. The Licensor may make an Additional Use Grant, above, permitting limited production use.
Additional Use Grant: You may make production use of the Licensed Work, provided such use does not include offering the Licensed Work to third parties on a hosted or embedded basis which is competitive with HashiCorp's products
Bron: https://www.hashicorp.com/bsl

Kortom, je mag gewoon alles doen behalve hun producten zelf commercieel verkopen als het de competitie aan gaat met hun producten. Die beperkingen vallen dus volgens mij wel mee.

Niet dat ik verder deze licentie goedkeur, ik had ook liever gezien dat ze een meer open licentie gebruikten.
Armada651 @Ventieldopje20 september 2023 15:26
Het probleem met dat soort voorwaarden is dat ze best arbitrair zijn. Wie bepaalt wanneer jouw dienst concurreert met HashiCorp? En welke zekerheid heb je dat HashiCorp niet later meer diensten aan gaat bieden waardoor ze opeens een concurrent van je worden?
MeetTommy @Armada65120 september 2023 16:43
Een aanvullend risico is ook nog dat zelfs als je een dienst hebt gebouwd die nu niet concurreert met het huidige portfolio van Hashicorp en je nu toestemming krijgt om dit te blijven aanbieden, dit in de toekomst zomaar kan veranderen.

Als Hashicorp besluit om een nieuw product/nieuwe dienst te ontwikkelen dat overlap heeft met jouw dienst, je plots mogelijk wel concurreert met Hashicorp. Je licentie/toestemming kan dan alsnog worden ingetrokken. Dat maakt het ontwikkelen van commercieel rendabele en stabiele producten een groot risico op basis van een product op de BSL.

[Reactie gewijzigd door MeetTommy op 22 juli 2024 13:52]

bwerg @MeetTommy20 september 2023 17:17
En aanvullend daarop, dat betekent dus dat je als commerciële gebruiker moet gaan monitoren wat Hashicorp allemaal aan producten uitbrengt, en zie zelf maar hoe je dat monitort. En zodra hashicorp iets nieuws doet dan zal je allereerst zelf moeten uitvogelen hoe je daar achter komt, en ten tweede dan alles wat je zelf op basis van deze licentie hebt gebouwd meteen neer moeten halen. En je hebt geen idee of/wanneer dat gebeurt.

Kortom, elke bedrijfsjurist zegt: dit wordt hem niet.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 13:52]

Mellow Jack @Armada65120 september 2023 16:22
De kans is best groot want iedereen heeft dr tools omheen gebouwd
rob12424 @Ventieldopje20 september 2023 16:23
Jep, maar als dat het probleem is kun je ook in gesprek gaan.

Als je dat niet doet sta je 1-0 achter.....
kuurtjes @Ventieldopje21 september 2023 03:36
make non-production use of the Licensed Work.
Misschien dat dit belangrijk is.

Wat is "production" in dit geval? Valt Linux daar onder?
Verwijderd 20 september 2023 14:57
Prima, de ontwikkeling van Terraform zelf is aardig gestagneerd en ik heb al demo's van Yevgeniy Brikman (Terragrunt) voorbij zien komen die leuke features toevoegen, zoals providers opslaan in elke OCI-compatible registry (ipv gebonden zijn aan always-online en Hashicorp) en versleuteling van de backend state.

Ik hoop dat ze er wat moois van maken, of tenminste Hashicorp aan het werk weten te zetten om een beter product te leveren.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:52]

BugBoy @Verwijderd20 september 2023 15:14
Terraform is een fantastische tool, maar de opslag van state vind ik het grootste probleem. Alhoewel ik vrijwel alles probeer op de lossen met managed identities, IAM roles, ... kom je soms toch niet onder het gebruik van secrets uit. Als die dan plain-text in je state ergens in Azure blob staan, dan is dat toch wel een flink security issue. Versleuteling van de back-end state zou een goede eerste stap zijn. Zou helemaal mooi zijn als je toegang tot die sleutel ook kan afschermen (bijv. Hashicorp Vault).

Ik heb nooit begrepen waarom MS met Bicep is gekomen voor Azure deployments. Terraform had zich toen al lang bewezen, maar als die grote cloud-providers komen met hun eigen crappy tools.
Verwijderd @BugBoy20 september 2023 15:15
De demo die ik zag gaf een optie om het wachtwoord via env var/cli in te geven, dus als je pipeline/developer Vault-toegang heeft, dan zou je die moeten kunnen doorgeven.
TheAnimaL @Verwijderd20 september 2023 15:43
Dat is inderdaad een issue. Je kunt een betaalde dienst afnemen bij hashicorp om je states versleuteld op te slaan. Die vlieger gaat denk ik met opentofu niet op. Persoonlijk sla ik de states gewoon op in gitlab met de http backend. De informatie ( plaintext passwords e.d. ) die in de state staat is zodra mijn configuratie management tool langs is gekomen niet meer up to date. Met Lifecycle ignore ik deze secrets zodat niet elke apply resulteert in een redeploy.
Verwijderd @TheAnimaL20 september 2023 15:46
Als die demo doorgaat, dan richt Open Tofu zich erop dat die hele state gewoon end2end encrypted is, of de wachtwoorden nu geheim zijn of niet. Naast wachtwoorden zou ik wel meer dingen niet zomaar op straat willen hebben liggen. Niet bepaald topgeheimen, maar je kunt ze niet allemaal uit de state houden, zoals URLs en IDs van bepaalde cloud services die je afneemt, welke IP ranges je whitelist, welke users er in welke AD group zitten, welke poorten openstaan, etc.

Bvb, stel ik sla een poort open voor een IP range in een firewall zodat gebruikers bij een partner via SFTP/RDP/SSH ergens kunnen inloggen om data aan te leveren, dan kan een kwaadwillende dus eventueel mijn partner proberen aan te vallen om toegang te krijgen tot mijn netwerk.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:52]

ThaBilly 20 september 2023 15:00
Hashicorp gaat echt de verkeerde kant op met Terraform, onlangs hebben ze ook het licentiemodel aangepast van per ontwikkelaar / beheerder naar per resource, stel dat je een resource als een security group heb met 9 rollen daarin hebt dan kost die nu in terraform cloud al 1 dollar per maand voor alleen het beheren van die resource! lees meerdere verhalen van bedrijven die 5 tot 6 keer zoveel gaan betalen als hiervoor... sommige zelfs 10x!
supersnathan94
@ThaBilly20 september 2023 15:28
Geldt dat voor TF cloud of moet ik dat eerder zien in resources in de registry?

Dat eerste is namelijk een goede reden om iets anders op te gaan zoeken, dat tweede is imo iets minder heftig.
ThaBilly @supersnathan9420 september 2023 15:46
Voor alle resources die je manage met terraform cloud
supersnathan94
@ThaBilly20 september 2023 16:52
Pfffff dat wordt een hele dure grap dan. Goede manier om je klanten weg te jagen.
CAPSLOCK2000
20 september 2023 15:07
Goed bezig.


Hoewel Hashicorp natuurlijk het recht heeft om haar eigen werk onder een andere licentie uit te brengen geeft het wel een knauw in het vertrouwen. De waarde van een tool als deze is zit voor een flink deel in de integraties met andere software. Dat kan niemand alleen doen en is product van een levendige gemeenschap. Daar een "je mag alleen kijken" licentie aan hangen is niet echt vriendelijk naar die gemeenschap toe. Dat heeft mogelijk invloed op hoeveel moeite anderen nog willen steken in het verbeteren/uitbreiden van Terraform.

Onderschat het belang van de juiste licentie niet voor producten die afhankelijk zijn een community. Bedrijven zijn paranoide en altijd bang dat er misbruik wordt gemaakt van hun bijdrages. Deel van het succes van licenties als GPL (en tot op zekere hoogte BSD) is dat ze een gelijk speelveld creeeren waarin niemand bang hoeft te zijn dat iemand anders er met de "opbrengst" vandoor gaat.

Een tool als deze, die zich richt op infrastructuur en IT-beheerders, lijkt me heel geschikt om door de community te worden onderhouden. De gebruikers zijn typische ervaren IT-ers met enige verstand van programmeren, architectuur en het beheren van software.
Rob Coops 20 september 2023 16:56
En toch vraag ik me heel erg af of dit wat gaat worden... het probleem is dat de nieuwe licentie niet erg beperkend is en voor veel bedrijven bestaat er geen risico dat Hasicorp in hun vijver zal gaan vissen. Dus waarom zou een grote bank, verzekeraar, voedsel producent etc stoppen met het gebruik van Terraform? Zo lang er geen verschil is tussen de twee of de verschillen minimaal zijn en er geen killer features zijn die Terraform mist denk ik dat OpenToFu een leuk hobby ding is en misschien in een greenfield cloud omgeving gebruikt zal gaan worden maar dat de bestaande gebruikers voor het over grote deel gewoon Terraform blijven gebruiken want geen reden om dat niet te doen.

Ook denk ik dat Hashicorp echt geen moeite heeft met de fork, zelfs als ze nieuwe dingen toevoegen die handig zijn is er totaal geen reden waarom die ook niet in Terraform verwerkt zouden kunnen worden. De vraag is of ze daar zin in hebben of niet natuurlijk.

Het gebeurt wel erg vaak dat bij een licentie wijziging een nieuwe fork ontstaat, maar het is lang niet altijd zo dat zo', fork het beter doet dan de originele versie en veel al vereist het een flinke commitment van uit de community achter de fork om zelfs maar in de buurt van het success van het originele project te komen laat staan dat project voorbij te steken.
Mellow Jack @Rob Coops20 september 2023 17:10
Het gebeurt wel erg vaak dat bij een licentie wijziging een nieuwe fork ontstaat, maar het is lang niet altijd zo dat zo', fork het beter doet dan de originele versie en veel al vereist het een flinke commitment van uit de community achter de fork om zelfs maar in de buurt van het success van het originele project te komen laat staan dat project voorbij te steken.
Denk dat het een beetje afhankelijk is vd fork. Binnen de hele CentOS/RHEL discussie zitten wij in kamp Alma maar heb daar nog niet zo'n goed gevoel bij. Vooral omdat leveranciers het project nog niet volledig ondersteunen (DELL in mijn voorbeeld).

Andere FORK komen juist vanuit de commerciele partijen en bieden bijna gegarandeerde compatibiliteit.

Denk dat dit soort zaken in de zakelijke markt redelijk afhankelijk zijn voor het succes van een fork

Edit: ben niet wereldwijd bekend met alle bedrijven. Maar zie geen echt grote partijen in het lijstje supporters staan

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 22 juli 2024 13:52]

reinouts 20 september 2023 20:45
Dit verhaal doet me behoorlijk denken aan de license change van ElasticSearch in 2021 waarna AWS de OpenSearch fork startte.https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing
vanaalten 20 september 2023 15:06
In de toekomst willen de makers eerst een registry maken
Kan iemand mij uitleggen wat een 'registry' in deze context is? Zo te lezen iets dat vooraf gaan aan alfa/beta/full release?
Stetsed @vanaalten20 september 2023 15:11
Registry in de terraform context is een set van premade configs, dus bijvoorbeeld een config voor proxmox, google cloud of voor bepaalde taken. Op dit moment gebruik je de terraform registry daar voor (https://registry.terraform.io/), maar blijkbaar willen ze hier hun eigen registry voor maken zodat ze niet afhankelijk zijn van de ene van Hashicorp
Loen @vanaalten20 september 2023 15:11
Een alternatief voor https://registry.terraform.io/
Een registry voor terraform/tofu providers dus
Nijboer @vanaalten20 september 2023 15:12
Terraform heeft een registry waar ze modules en providers op hosten. Deze gaan ze nu zelf ook maken gezien ook daar wat wijzigingen in de licentie zijn gedaan.
Create initial OpenTofu Registry. HashiCorp recently made some (unannounced) changes to the terms of the Terraform Registry, saying it may only be used with Terraform. To unblock the alpha release, we are launching an initial OpenTofu Registry. We'll develop the official OpenTofu Registry solution via an official RFC process later.
https://github.com/opento...4#issuecomment-1699535216
Martijntjeh 20 september 2023 21:10
Voor de liefhebber over dit onderwerp :
https://youtu.be/HzBA6FIn_Bo?si=Rt_4MIzO9yrhxyhT
GVeen 20 september 2023 22:16
Google is not my friend….

Wat wordt er bedoeld met “registry” in de zin “ In de toekomst willen de makers eerst een registry maken en daarna een alpharelease uitbrengen.”?

+ ik dacht dat je alle copyright holders moet vragen om een licentie te veranderen. Hoe kunnen ze dat nu doen? Ik kan me niet voorstellen dat alle “open source” minded ontwikkelaars daarmee akkoord zijn gegaan.

[Reactie gewijzigd door GVeen op 22 juli 2024 13:52]


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