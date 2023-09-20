Linux Foundation kondigt fork OpenTofu aan na licentiewijzigingen bij Terraform

Dat klinkt allemaal niet zo best. Met deze context snap ik de rest van je reactie wat beter want ik kijk er zelf anders naar.
OpenTF / OpenTofu's intentie is vast goed, maar of het daadwerkelijk het effect heeft wat we nodig hebben vraag ik me af. Kijk maar naar OpenSSL / LibreSSL, OpenOffice / LibreOffice, en zo nog een paar. Forks zijn niet perse goed voor het ecosysteem, los van of de intentie 'nobel' is.
In praktijk gaat het meestal goed. Forks zijn zeer zeldzaam en vinden vooral onder extreme situaties plaats waarin er geen andere oplossing is om iedereen tevreden te houden. Zowel OpenSSL als OpenOffice zijn voorbeelden van projecten die behoorlijk vast zitten/zaten.
De forks bieden een echte verbetering en zijn daarom levend en wel. In het geval van LibreOffice is dat duidelijk de nieuwe standaard en is het oude OpenOffice min of meer verdwenen. OpenSSL heeft zichzelf in leven weten te houden door drastisch te snijden in legacy support. Eigenlijk precies wat LibreSSL ook heeft gedaan. Misschien dat er nu wat overlap zit tussen die projecten maar dat was niet zo op het moment van de fork want zo'n drastische ingreep was op dat moment (sociaal) onuitvoerbaar. Ik denk dat LibreSSL zelfs een rol heeft gespeeld bij het overtuigen van het OpenSSL project door te laten zien dat het mogelijk is.
Principieel vind ik het ook helemaal niet verkeerd dat meerdere alternatieven zijn die ongeveer hetzelfde doen. Diversiteit is goed, monocultuur niet. Zeker bij zo iets als een SSL-library is het alleen maar goed dat er meerdere implementaties zijn. Je weet nooit welk project op z'n bek gaat.
Ik zie (software) ontwikkeling als een evolutionair proces. Als je niet precies kan voorspellen wat de toekomst brengt moet je een paar varianten in neerzetten en kijken welke er het beste werkt. De minst succesvolle varianten verdwijnen snel. De meer succesvolle varianten scheppen zelf weer nieuwe varianten die elkaar beconcurreren en van elkaar leren.
Zeg nou eerlijk: Vind jij het eerlijk dat iemand TerraForm Cloud nabouwt als directe concurrentie, op het product wat jij opensource maakt voor de community? Ik zou dat ook niet tof vinden.
Tja, "imitation is the sincerest form of flattery".
Wederom zie ik het door de ogen van groei en ontwikkeling. Iedere kloon/fork is een experiment waar iets van geleerd kan worden, al is het maar hoe het niet moet.
HashiCorp heeft duidelijk gezegd dat ze Terraform 'open source' willen blijven houden (source available), maar dat ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.
Dat is waarom ik het altijd heb over "Vrije Software" en niet over open broncode. Broncode lezen is leuk maar niet waar het echt om gaat. Als je geen gebruik mag maken van je kennis dan kun je die net zo goed niet hebben.
De Free Software filosofie stelt nadrukkelijk de gebruiker voorop, niet de ontwikkelaar (in tegenstelling tot andere open licenties zoals BSD). Dit is zo'n punt waar dat relevant is. De meeste licenties zijn er (alleen) om de programmeur te beschermen tégen de gebruiker. Als gebruiker heb je de facto geen rechten. Je bent helemaal afhankelijk van de leverancier die het recht voorbehoud om alles te veranderen en de gebruiker moet zich maar aanpassen.
Leuk voor de leverancier maar riskant voor de klant. Zeker bij wat groter IT-systemen waar je niet in een jaartje van af stapt als het niet meer bevalt. GPL (de bekendste vrije licentie) draait dit om door de gebruiker voorop te stellen en het recht te geven om broncode in te zien, aan te passen en door te geven.
ze vooral niet meer willen dat anderen geld verdienen aan hun werk.
Dat vind ik een vergissing. Hoe groter het ecosysteem hoe meer mogelijkheden om er aan te verdienen en hoe minder risico dat je wordt weggedrukt door een concurrerend product.