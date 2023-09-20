Linux Foundation kondigt fork OpenTofu aan na licentiewijzigingen bij Terraform

De Linux Foundation heeft een eigen opensourcealternatief voor de cloudinfrastructuurtool Terraform aangekondigd. Dat is het vroegere OpenTF, dat nu OpenTofu heet en voortaan publiekelijk beschikbaar is nadat Terraform de toegang eerder beperkte.

De Linux Foundation kondigt de dienst woensdag aan. De nieuwe tool heet OpenTofu en is een fork van Terraform. Terraform is een van de populairste tools om cloudinfrastructuur op te zetten en te beheren vanuit een Linux-omgeving. OpenTofu krijgt ondersteuning van meer dan 140 bedrijven en 600 personen. De komende vijf jaar garandeert de Linux Foundation dat er in ieder geval achttien fulltime ontwikkelaars werken aan de tool.

De ontwikkelaars beloven in een manifest dat de tool altijd beschikbaar zal zijn als opensourcesoftware. OpenTofu is beschikbaar onder een Mozilla Public License 2.0. De makers hebben de broncode inmiddels op GitHub gezet. In de toekomst willen de makers eerst een registry maken en daarna een alpharelease uitbrengen. Daarna moet er een stableversie volgen, maar de ontwikkelaars geven daar geen concreet tijdspad voor.

OpenTofu is een fork van Terraform. Dat is onderdeel van Hashicorp, dat de api sinds 2014 onder dezelfde Mozilla-licentie gratis en opensource aanbood. Eind vorige maand ontstonden er echter problemen. Toen besloot Hashicorp de licentie te veranderen naar een Business Source License v1.1. Dat is geen open licentie en legt mogelijke beperkingen op aan het gebruik en aan ontwikkelaars die er zelf iets mee willen doen. De ontwikkelaars achter OpenTF forkten daarop Terraform en besloten dat onder te brengen bij de Linux Foundation. Dat deden ze nadat ze geen gehoor kregen van Hashicorp om over de licensering in gesprek te gaan. Onder de Linux Foundation gaat de tool verder als OpenTofu, maar dat is dus een exacte fork van Terraform.