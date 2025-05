The Fedora Project brengt Fedora 39 uit met Gnome 45 en Linux-kernel 6.5

The Fedora Project heeft versie 39 van zijn Fedora Workstation-Linux-distributie uitgebracht. Deze nieuwe versie van dit OS beschikt onder meer over de Gnome 45-desktopomgeving, een nieuwere versie van de Linux-kernel en een optionele nieuwe versie van de dnf-packagemanager.

Fedora 39 krijgt onder meer versie 45 van Gnome, meldt The Fedora Project. Deze desktopomgeving voert verschillende wijzigingen door. Zo wordt de workspace switcher vernieuwd, waarmee gebruikers tussen verschillende virtuele bureaubladen kunnen wisselen. De software om afbeeldingen mee te bekijken is ook verbeterd; deze wordt gemoderniseerd, ondersteunt gpu-acceleration en is nu geschreven in de programmeertaal Rust. Daarnaast is er een toggle voor toetsenbordbacklight toegevoegd in het Quick Settings-menu,

Verder krijgt Fedora 39 versie 6.5 van de Linux-kernel. Die voert onder andere meer ondersteuning voor de komende Wi-Fi 7-standaard toe. Daarnaast biedt deze kernelversie verbeterde ondersteuning voor P-states toe bij AMD's Zen 2-processors en nieuwer. De kernel kan zo het stroomverbruik en de prestaties van de cores efficiënter beheren. Intel-cpu's met een hybride architectuur, zoals de Alder Lake- en Raptor Lake-series, krijgen daarnaast betere load balancing tussen P-cores en E-kernen.