Fedora-mirrors hebben last van grote stijging AWS-verkeer

Fedora-mirrors hebben te lijden onder een plotselinge groei van het verkeer vanaf de Amazon Web Services Cloud. In maart verschenen zo'n vijf miljoen extra systemen die de mirrors van Fedora proberen te gebruiken.

Stephen Smoogen van Red Hat schrijft in een blog dat er eerder dit jaar meldingen kwamen over steviger gebruik van diverse mirrors. Bij nadere inspectie bleek dat er zo'n vijf miljoen extra EPEL-7-systemen zijn opgezet. EPEL, of Extra Packages For Enterprise Linux, is een repository met aanvullende softwarepakketten voor Enterprise Linux-distributies, waaronder die van Red Hat. De nieuwe systemen proberen allemaal mirrordata op te halen van Fedora-webproxies en benaderen vervolgens massaal de mirrors zelf, die veelal door vrijwilligers worden gedraaid.

Veel van het nieuwe verkeer blijkt vanuit de AWS Cloud te komen. Hoe dat zit, weet ook Smoogen niet precies. Wel laat hij weten dat diverse Amazon-engineers contact met hem hebben gezocht en dat onderzocht wordt waardoor het probleem wordt veroorzaakt.