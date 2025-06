Enexis: netwerkkosten voor grootverbruikers van stroom moeten worden verdubbeld

Netbeheerder Enexis wil dat grootverbruikers van het stroomnet twee keer zoveel netwerkkosten gaan betalen. Onder grootverbruikers rekent de netbeheerder niet alleen huishoudens die veel elektriciteit verbruiken, maar ook zij die zelf stroom opwekken.

Het stroomnet wordt flink belast door het huidige gebruik. Om overbelasting te voorkomen, breiden netbeheerders het stroomnet uit en wordt flink geïnvesteerd in onderhoud. Dat kost miljarden. Die kosten wil Enexis eerlijker verdelen door de kosten voor veelgebruikers te verhogen, zegt operationeel directeur Han Slootweg in het AD. Gezinnen zijn nu 425 euro kwijt aan netwerkkosten, wat bijna 100 euro meer is dan een jaar eerder.

Grootverbruikers zijn niet alleen huishoudens die veel elektriciteit verbruiken met bijvoorbeeld een warmtepomp of een privélaadpaal. Huishoudens die tientallen zonnepanelen hebben en daarmee veel stroom opwekken, worden ook als grootverbruiker aangemerkt. De kosten voor huishoudens met een normaal of laag verbruik moeten tegelijkertijd lager worden, vindt Enexis. Wat de netbeheerder betreft kunnen die kosten zelfs gehalveerd worden.

Enexis kan echter niet zomaar de netwerkkosten verdubbelen. De Autoriteit Consument & Markt stelt de maximale tarieven voor netbeheerkosten vast. Wel hebben diverse energieleveranciers er de laatste maanden voor gekozen om terugleverkosten in te voeren voor huishoudens met zonnepanelen, zodat de kosten voor de onbalans op het stroomnet niet meer op klanten zonder zonnepanelen verhaald worden.