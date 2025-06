Nederlandse Tweede Kamer vindt dat terugleveren stroom geen geld mag kosten

De Nederlandse Tweede Kamer wil dat het terugleveren van stroom door particulieren op een moment dat er veel aanbod is, geen geld kost. Energieleveranciers mogen wel een terugleververgoeding blijven vragen.

In de wet staat nu dat klanten een 'redelijke vergoeding' krijgen en een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer wil nu dat die redelijke vergoeding niet negatief mag zijn, schrijft NOS op basis van een debat in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB staan achter dat plan.

De vaste terugleververgoeding die energiebedrijven vragen, kan volgens dat voorstel wel in stand blijven, alleen de tarieven per kWh aan stroom mogen nooit negatief zijn. De coalitiepartijen willen zo voorkomen dat particulieren zonnepanelen uitschakelen op zonnige momenten. Het is onbekend of dit plan in de wet zal komen en zo ja, wanneer dat gebeurt. De coalitiepartijen willen de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2027 afschaffen.