Previewversie AMD Anti-Lag 2 is nu beschikbaar in Counter-Strike 2

AMD heeft een testversie van Radeon Anti-Lag 2 uitgebracht. De latentieverlagende technologie moet, in tegenstelling tot zijn voorgangers, per game geïmplementeerd worden. Counter-Strike 2 is het eerste spel dat de feature ondersteunt.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat Anti-Lag 2 een verbeterde versie is van Anti-Lag+. Laatstgenoemde kwam in september 2023 uit, maar werd snel offline gehaald nadat het duidelijk werd dat de software als cheat werd beschouwd door anticheatsystemen, zoals die van Counter-Strike 2. AMD heeft voor Anti-Lag 2 nauw samengewerkt met Valve, waardoor de functie niet meer als cheat kan worden bestempeld.

Terwijl de eerste versie van Anti-Lag de snelheid van de cpu afstelt op die van de gpu om de latency te verlagen, beïnvloedt Anti-Lag 2 ook de code van een game om frames beter te kunnen synchroniseren. AMD claimt een latentiereductie van gemiddeld 95 procent meer vergeleken met Anti-Lag. Ontwikkelaars moeten de technologie wel aan hun games toevoegen, wat betekent dat de feature niet standaard wordt ondersteund.

Verder ondersteunt Anti-Lag 2 meer gpu-architecturen. De technologie is namelijk compatibel met videokaarten uit de RX 5000-serie en nieuwere modellen, evenals Ryzen 6000-cpu’s met een igpu en nieuwere modellen. Om de functie te kunnen gebruiken, moeten gebruikers previewdriver 24.5.1 voor Anti-Lag 2 installeren.