AMD stelt bètapreview Fluid Motion Frames 2 beschikbaar

AMD stelt een bètapreview beschikbaar van Fluid Motion Frames 2. De tweede generatie van AMD's framegeneratietechnologie bevat AI-geoptimaliseerde verbeteringen die voor een lagere latency en betere prestaties moeten zorgen.

In AFMF 2 heeft AMD diverse verbeteringen aangebracht in het generen van frames door middel van AI-optimalisaties. De wijzigingen moeten onder meer zorgen voor een lagere latency in spellen. Bij Cyberpunk 2077 zou het gaan om een verlaging van maximaal 28 procent ten opzichte van AFMF 1. Bij Counter-Strike 2 gaat het om een verlaging van maximaal 12 procent.

Daarnaast introduceert AFMF 2 twee aanpasbare nieuwe profielen. Zo wordt de High-modus in de Search-modus automatisch geselecteerd bij 1440p en hoger, terwijl bij 1080p de Standard-instelling wordt gebruikt. Daarnaast is er een Performance-modus die betere prestaties moet bieden. AFMF 2 werkt in games die draaien op DirextX 11 en 12, Vulkan en OpenGL.

De Fluid Motion Frames-technologie van AMD moet de framesnelheden verhogen en de gameplay soepeler maken. De technologie is geïntegreerd in Hypr-RX2. AFMF wordt ondersteund door videokaarten uit de Radeon RX 6000- en 7000-serie en enkele Ryzen-processors met Radeon-graphics. AFMF 2 is te gebruiken via de Adrenalin Edition Preview Driver.