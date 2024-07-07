'AMD brengt Radeon RX 8000 met Navi 48-gpu tijdens CES 2025 uit, Navi 44 in Q2'

AMD brengt volgens geruchten de eerste Radeon RX 8000-videokaarten, met een Navi 48-gpu, uit tijdens de CES-beurs begin januari. In het tweede kwartaal van 2025 zouden er lager gepositioneerde RX 8000-kaarten met Navi 44-gpu verschijnen.

De eerste AMD-videokaarten die gebruikmaken van de RDNA4-architectuur en waarschijnlijk op de markt komen als de Radeon RX 8000-serie, worden tijdens CES 2025 uitgebracht. Dat meldt @Kepler_L2, die vaker vroegtijdig informatie over gpu's deelt. Eerder dit jaar hoorde Tweakers van meerdere bronnen al dat er in 2024 nog geen RX 8000-kaarten zullen verschijnen.

Volgens de leaker worden de duurdere videokaarten het eerst onthuld. Deze krijgen naar verluidt een Navi 48-gpu, de hoogst gepositioneerde RDNA4-chip die AMD uitbrengt. Eerder meldde @Keplet_L2 al dat AMD geen high-end kaarten in de Radeon RX 8000-serie gaat uitbrengen, dus de Navi 48 wordt vermoedelijk een midrange-gpu. Volgens eerdere geruchten liggen de prestaties in lijn met de Navi 31-chip. Dat is de hoogwaardigste gpu van de RDNA3-generatie. Deze is onder meer aanwezig in de Radeon RX 7900 XTX- en RX 7900 XT-kaarten.

De lager gepositioneerde RX 8000-videokaarten krijgen naar verluidt een Navi 44-chip en verschijnen volgens de leaker 'waarschijnlijk' in het tweede kwartaal van 2025. De prestaties van deze gpu zouden tussen die van de Navi 33 en Navi 32 liggen. Wel krijgen alle RDNA4-gpu's een vernieuwde raytracingengine, zo schreef @Keplet_L2 in mei. De leaker beweert dat de PlayStation 5 Pro van deze engine gebruik gaat maken om de raytracingprestaties te verbeteren.