AMD brengt Frame Latency Meter uit

AMD heeft FLM uitgebracht, een tool waarmee gebruikers de reactietijd binnen games kunnen meten. De tool kan overweg met verschillende codecs en kan daardoor ook overweg met niet-AMD-gpu's. FLM laat gebruikers ook de framerate meten.

De Frame Latency Meter-tool werkt met de Advanced Media Framework-codec, die geoptimaliseerd is voor AMD-gpu's, en met de Desktop Duplication-DXGI-codec. Door de ondersteuning van die laatste codec werkt de tool op alle gpu's, schrijft AMD. Het bedrijf schrijft dat FLM, in tegenstelling tot andere latencytools, de latency niet meet op basis van de muzzle flash van wapens. Daardoor kan het langer gebruikt worden om meer data te verzamelen. Bij andere tools moet de gebruiker bijvoorbeeld wapens herladen, waardoor de dataverzameling onderbroken wordt, zegt AMD. FLM moet daardoor nauwkeurigere data kunnen verzamelen over hoelang het duurt voordat een muisbeweging op het scherm te zien is.