Topman AMD: ontwikkeling PS4 hielp AMD faillissement voorkomen

Renato Fragale, een topman van AMD, heeft op LinkedIn gezegd dat de AMD-apu uit de PlayStation 4 een van de succesvolste productlanceringen van het chipbedrijf is geweest. De Jaguar-apu zou ervoor hebben gezorgd dat AMD een faillissement heeft kunnen afwenden.

De claim van Fragale, momenteel Senior Director of Consumer and Gaming Business bij AMD, werd opgemerkt door X-gebruiker Timur222, stond onlangs op zijn LinkedIn-profiel, maar is ondertussen verwijderd. De man stelde daarin dat hij van juni 2012 tot en met juni 2013 aan het hoofd heeft gestaan van een 15-koppig team dat binnen AMD de apu van de PlayStation 4 heeft ontwikkeld. Hij zorgde er naar verluidt ook voor dat de productieplanning en leveringen van de apu op tijd konden plaatsvinden.

Phil Park, een performance architect bij AMD, bevestigt de claim van Fragale op X. Park schrijft dat de financiële crisis uit 2008 AMD in een 'enorm lastige positie' had gebracht. Sommige AMD-medewerkers hadden volgens Park op een bepaald moment ook tijdelijke loonsverlagingen aanvaard omdat het bedrijf er financieel minder goed voorstond.

De PlayStation 4-console werd in juni 2013 voorgesteld op de toenmalige E3-gamebeurs en kwam in november 2013 op de markt. AMD noteerde naar aanloop van de introductie van de PS4 en Xbox One in 2013 plotseling meer inkomsten. Het bedrijf had de processors voor beide spelconsoles ontwikkeld. De Sony-spelconsole was volgens analistenbureau Statista in september 2023 117 miljoen keer over de toonbank gegaan.