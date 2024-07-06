Topman AMD: ontwikkeling PS4 hielp AMD faillissement voorkomen

Renato Fragale, een topman van AMD, heeft op LinkedIn gezegd dat de AMD-apu uit de PlayStation 4 een van de succesvolste productlanceringen van het chipbedrijf is geweest. De Jaguar-apu zou ervoor hebben gezorgd dat AMD een faillissement heeft kunnen afwenden.

De claim van Fragale, momenteel Senior Director of Consumer and Gaming Business bij AMD, werd opgemerkt door X-gebruiker Timur222, stond onlangs op zijn LinkedIn-profiel, maar is ondertussen verwijderd. De man stelde daarin dat hij van juni 2012 tot en met juni 2013 aan het hoofd heeft gestaan van een 15-koppig team dat binnen AMD de apu van de PlayStation 4 heeft ontwikkeld. Hij zorgde er naar verluidt ook voor dat de productieplanning en leveringen van de apu op tijd konden plaatsvinden.

Phil Park, een performance architect bij AMD, bevestigt de claim van Fragale op X. Park schrijft dat de financiële crisis uit 2008 AMD in een 'enorm lastige positie' had gebracht. Sommige AMD-medewerkers hadden volgens Park op een bepaald moment ook tijdelijke loonsverlagingen aanvaard omdat het bedrijf er financieel minder goed voorstond.

De PlayStation 4-console werd in juni 2013 voorgesteld op de toenmalige E3-gamebeurs en kwam in november 2013 op de markt. AMD noteerde naar aanloop van de introductie van de PS4 en Xbox One in 2013 plotseling meer inkomsten. Het bedrijf had de processors voor beide spelconsoles ontwikkeld. De Sony-spelconsole was volgens analistenbureau Statista in september 2023 117 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Sony PlayStation 4 Slim
Sony PlayStation 4 Slim

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-07-2024 12:58 122

06-07-2024 • 12:58

122

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Sony PlayStation 4

geen prijs bekend

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Reacties (122)

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sypie 6 juli 2024 13:10
AMD is van ver gekomen. $2,80 in 2013 tot $170 nu, met een top van $227. Het lijkt er op dat ze op de goede weg zijn om echt een blijvertje te zijn in plaats van een underdog die maar op moeten boksen tegen het grote Intel.
Keypunchie @sypie6 juli 2024 13:30
AMD is opgericht in 1969. Het heeft pieken beleefd (begin jaren '80) en diepe dalen (jaren '00).

Dus "blijvertje" is een beetje rare term, tenzij je 2009 (spin-off van GlobalFoundries) als een wedergeboorte beschouwd...
dmantione
@Keypunchie6 juli 2024 13:48
In de begintijd maakte AMD generieke chip. Het maakte geen onderscheid tussen commerciële en millitaire kwaliteit, alles voldeed aan militaire kwaliteitsstandaarden, voor een prijs die maar iets boven de commerciële chips van de concurrent lagen. Dat was het verdienmodel.

Toen IBM van Intel eiste dat er een tweede fabrikant moest komen van de processor, was dat AMD op het lijf geschreven. Dat is waarom AMD-processoren vaak beter waren dan die van Intel (zoals de AM386), niet omdat het ontwerp anders was, maar omdat AMD hogere productienormen had.

Velen vinden dit vandaag vreemd, "Intel is toch het A-merk?"
Sinester @dmantione8 juli 2024 09:43
Velen vinden dit vandaag vreemd, "Intel is toch het A-merk?"
Wie is vele? je vader en moeder ?? als ik die tekst zo lees heb ik het gevoel dat ik weer in de jaren 2000 leef :P

Zo'n beetje iedereen die een beetje bekend is met CPU's weet volgens mij wel dat Intel al tijden niet meer het imago van A merk heeft, in ieder geval niet in CPU land
Fiander @Sinester8 juli 2024 10:28
Het is alleen jammer dat het niet de techneuten die servers kopen, maar manager.
En het spreekwoord gaat: Er is nog nooit een manager ontslagen omdat hij Intel koopt.

tja, het probleem is nooit kwaliteit geweest bij AMD, maar marketing. Intel zijn marketing budget was gewoon veel groter dan het R&D budget van AMD.

p.s. Ik zeg niet dat AMD altijd goeie kwaliteit heeft geleverd!! alleen dat marketing het grotere issue was.
kaas-schaaf @Fiander8 juli 2024 16:52
Er is nog nooit een manager ontslagen omdat hij Intel koopt.
Dat is IBM, maar in de 8088 tijd was dat hetzelfde.

edit: Marketing had er weinig mee te maken, eerder onderhandse bedingingen. En intel is daar (lafjes gezien de winst) voor bestraft.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 22 juli 2024 14:41]

dengregg @Keypunchie6 juli 2024 14:39
eerste helft van de jaren '00 was nu ook niet slecht. Vanaf de moment dat ze hun Athlon lijn uitbrachten (1999) waren ze op elk gebied de beste keuze, tot intel dan hun core 2 reeks bracht (2006). Ik weet nog dat mijn budget duron 800 die periode sneller was dan de meeste volwaardige pentium 3's van intel. Enkel de allersnelste pentium was net een paar procentpunten sneller.
Keypunchie @dengregg6 juli 2024 17:44
Technisch gesproken hadden ze prima producten (ik had ook meestal AMD), maar financieel ging het minder.
dasiro @sypie6 juli 2024 13:16
beurskoersen zijn een gevolg van bedrijfsvoering, maar ook van speculatie, maarin geen geval een voorspelling voor de toekomst
Frame164 @dasiro6 juli 2024 17:40
Maar de speculatie is wel op facts gebaseerd. Professionele investeerders gaan niet investeren omdat ze het wel lekker vinden dat Intel concurrentie krijgt (zoals veel Tweakers). Die kijken naar de huidige cijfers, de toelichting van de CFO, de verwachtingen van het bedrijf, de strategie, de product roadmap, de industrie, de toestand in deel wereld etc etc om zo tot een zo realistisch mogelijke prijs te komen. Je ziet dan ook dat bedrijven die betrouwbare informatie geven en ook keer op keer de verwachtingen waarmaken een hele stabiele beurswaarde hebben. Vaak okk gecombineerd met een goed dividend. En daar zou het eigenlijk ook om moeten draaien, niet om de koerswinst.
dasiro @Frame1646 juli 2024 17:54
dat is wat ik dus samenvat onder "bedrijfsvoering", maar een 2e factor op de beurs is speculatie, wat in een overdreven scenario met GameStop tot de stonks meme heeft geleid.
jaapzb @dasiro6 juli 2024 13:39
Degene op wie je reageert kijkt naar het historisch verloop van de koers om aan te geven van hoe ver ze zijn gekomen. Staat nergens ook maar een hint van voorspelling in
armageddon_2k1 @sypie6 juli 2024 13:16
Ik kocht in 2001 al AMD CPU's dus ze zijn al vrij lang een blijvertje die op moet boksen tegen het grote Intel.
SpoekGTi @armageddon_2k16 juli 2024 13:28
Ik kocht in 96 al AMD cpus dus AMD is er al even en nooit echt een underdog geweest. Het is eerder stuiver wisselen geweest tussen Intel en AMD
Finraziel
@SpoekGTi6 juli 2024 13:48
Maar toen was het volgens mij niet echt een goede keuze (althans... Als je iets van performance nodig had).
Ik heb zelf in 98 mijn eerste echte eigen pc gekocht van de opbrengsten van vakantiewerk. Met een AMD K6-2 300 waar tomshardware lyrisch over was. Eindelijk een goede concurrent voor Intel! 3DNOW ging het helemaal worden! Nou wat een ramp was dat...
Ik had het ook nog gecombineerd met een Nvidia Riva 128, een soortgelijk verhaal maar dan eindelijk dat je geen 3DFX meer nodig zou hebben.

Nou beiden waren dus een paar generaties te vroeg, games liepen bagger en het heeft niet lang geduurd voor ik naar een celeron 300a over was en er alsnog een 3DFX product in zat (al weet ik even niet zeker meer welke, zou een voodoo 3 geweest kunnen zijn). Nvidia brak pas echt door met de TNT die daarna kwam en AMD toen ze met de Athlon (en zeker de Athlon 64) kwamen.

Edit: oh en wat betreft 2013 waar hierboven aan gerefereerd werd, voordat de eerste ryzen uitkwam in 2017 hadden we echt heel wat jaren gehad waar je ook echt geen AMD wilde hebben. Intel heeft zo'n tijd eigenlijk niet echt gehad... Een beetje met de Pentium 4, maar zelfs dat was weliswaar niet de beste keuze maar ook niet echt slecht.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 14:41]

SpoekGTi @Finraziel6 juli 2024 14:06
Ik heb vanaf de K5 100Mhz tot aan de Athlon 64 eigenlijk wel wat gehad. De bekende 350Mhz+ cpu's die te vlot waren voor Windows 95 :D moest je hem eerste lager klokken. Want de 100Mhz FSB was niet lief voor die dingen.

Riva TNT kaarten waren in basis nog gewoon rommel destijds. Matrox Millenium en een 3DFX kaartje was the way to go tot aan het begin van de eerste Geforce kaarten.

Daarna ging 3DFX van zijn geloof af en bracht de Banshee uit net als een Geforce/riva tot, met erbarmelijke performance.

AMD ging toen weer over naar een SLOT A CPU en die waren ook niet heel bijzonder.

In de begin periode was AMD en intel wel nodig om wat fatsoenlijk FPU performance te hebben. Als je een IMB/Cyrix CPU had was je qua office toepassingen wel het mannetje maar was het janken qua raming.
Finraziel
@SpoekGTi6 juli 2024 14:14
De TNT weet ik niet zeker maar meerdere vrienden van me hadden de TNT2 en dat was een beest hoor, toen had je niet echt meer een voodoo nodig. Wel bleef de voodoo 2 heel lang de beste performance geven, vooral in sli... Maar dat was duur, maar een van mijn vrienden (een lanclubje, [RAG]) had er daar geloof ik twee van.
SpamLame @Finraziel6 juli 2024 18:55
Same here, TNT2 icm een 300a
RagEnigma @Finraziel7 juli 2024 13:02
@Finraziel dat was Warden die vlak na het uitkomen er maar gewoon 2 kocht. Die waren toen 600 gulden per stuk en dat alleen maar omdat je dan ipv in 800x600 in 1024*768 kon gamen. Ik heb hem toen voor gek verklaard dat hij 1200 piek uit gaf voor een videokaart. Niet veel van ons RAG clubje hebben de voodoo 3 gekocht er waren toen langzaam betere alternatieven volgens mij. De goede oude tijd :) lekker Quake2 spelen :)
Finraziel
@RagEnigma7 juli 2024 14:53
Hahaha ja precies, de reden wist ik niet precies, alleen dat hij er twee had... En volgens mij had jij (later) de TNT2 toch?
Voor de gein eens opgezocht hoeveel 1200 gulden nu zou zijn... €983. Best erg dat dat nu dus niet eens zo heel gek meer klinkt, met mensen die nog eens het dubbele uitgeven voor een 4090.
En ja, ik weet niet meer precies welke Voodoo 3 ik had of waarom. Wellicht gewoon omdat ik me aan Nvidia gebrand had met de Riva128. Daarna naar de GeForce 2 GTS (van mijn eerste fulltime loon), dat was een geweldige kaart.
RagEnigma @Finraziel7 juli 2024 17:49
Ik heb inderdaad een TNT2 gehad. Helemaal met je eens dat de prijzen echt belachelijk ontploft zijn.
Xander2 @SpoekGTi7 juli 2024 15:25
Riva rommel? Het ontwerp kwam praktisch van SGI...

Het concurreerde qua prijs met S3, Trident etc. en liep er rondjes omheen. Matrox leverde mooie beeldkwaliteit en multi-monitor maar je betaalde een vermogen voor 8 bit kleuren en de "goedkopere" versies hadden moeite met hogere resoluties icm hoge frequenties. Een goedkopere Riva kon 16bit kleuren met hogere resolutie icm met hogere frequentie voor minder dan de helft van de prijs van een Mystique op de gangbare monitorgroottes (~15 inch). En alle games liepen gladder dan ooit.

Terecht dat Nvidia ze compleeet weggevaagd heeft, het was gewoon beter dan Matrox en 3dfx, voor een fractie van de prijs.
Cid Highwind @Finraziel6 juli 2024 14:15
De TNT was leuk, maar naar mijn ervaring eveneens nog te vroeg. Veel games ondersteunden enkel Glide, of, indien Direct3D / OpenGL mogelijk was, waren alsnog veel beter te spelen onder Glide.

Toen ze eenmaal met hun GeForce kaarten kwamen was niet alleen de ondersteuning for Direct3D een stuk meer gemeengoed, tevens wisten ze zich met features, zoals Hardware T&L te onderscheiden.

En ja, de AMD CPU's hadden weliswaar 3D Now, maar oook dat was dus weer een feature die amper ondersteund werd. Verder had de K6-II een zware achterstand in games vanwege, als ik me niet vergis, de floating point units. Een Pentium 2 was bij gelijke kloksnelheid flink sneller.

Ik ben blij dat de tijden veranderd zijn en we de vruchten plukken van een verdere standaardisatie. Ook Intel kan nu gewoon instappen, in plaats van dat het een eigen API dient te ontwikkelen zodat game ontwikkelaars überhaupt de GPU aan kunnen spreken.

Dat AMD een aantal slimme keuzes heeft gemaakt destijds is maar goed ook, anders waren Ryzen en Navi er nooit gekomen. Qua GPU's biedt Nvidia op het moment de interessantere chips, maar ik wil me niet voorstellen hoe hun prijsstelling zou zijn geweest als AMD er niet was geweest om concurrentie te bieden.
NoobishPro @Finraziel6 juli 2024 18:55
Mijn eerste zelf bij elkaar gespaarde PC had volgens mij een Athlon en een Nvidia Riva TNT/2 (32mb VRAM).
Heb me kapot gegamed op dat ding!

Moet soms nog steeds lachen over dat beigebruine bordje met zo'n kleine heatsink en een mini-fan, zonder enige casing of looks, tegenover hoe die krengen er nu uit zien. En maar in je AGP port rammen dat ding, angstig dat het zou breken van hoe stroef het ging.

Ik was verknocht aan AMD t/m de Phenom X4 955 black box edition geloof ik zo uit m'n hoofd, maar de switch daarvan naar een i7-4790K was een onmeetbaar verschil. De intel was niet per sé achterlijk veel sneller maar alles voelde gewoon smooth in vergelijking.

De FX serie was echt één grote flop. De "mini-freezes" die ik consistent had met de phenom en het getuigen van de temperaturen en stroomverbruik op een FX waren geloof ik mijn reden om Intel eens een kans te geven. Desondanks ben ik van die 4790K wel recent (een jaartje of misschien 2 terug) weer naar AMD gegaan (5900X, was in de actie en op dat moment goedkoper dan de 5800X). Ergens ook wel spijt soms, want de nieuwe AMD zooi lijkt wel eens wat posting issues te hebben op boot. Buiten dat wel smooth ervaring verder.
sdk1985
@Finraziel6 juli 2024 19:10
Pentium 4 northwood (2.53 Ghz) was juist een prima aankoop. AMD deed het daarna echter goed in het Athlon 64 verhaal terwijl Intel vast zat rond de 3 Ghz. Daarna kreeg je bij AMD de Athlon 64 X2 waarmee AMD nóg interessanter werd. Pas met de Intel Core 2 Duo ging Intel daar weer aan voorbij.

Maar eind van de dag zit er een enorm verschil tussen wanneer een cpu voor de consument goed is en wanneer AMD een financieel succes behaald. Zo is op dit moment de operationele winst van AMD, dus los van marketing etc, gedaald van 1.2 miljard per kwartaal in 2021 naar 0.036 miljard per kwartaal voor Q1 2024. Eigenlijk zijn ze op dit moment dus niet winstgevend en dat is al het geval sinds 2022. Sterker nog in 2022 hebben ze zelfs 4 kwartalen operationeel verlies gedraaid.
vrilly @sdk19857 juli 2024 07:39
Operationele winst is ook niet heel belangrijk toch? Ik zit niet heel diep in de economie materie maar voor de aandeelhouders zullen langetermijn resultaten belangrijker zijn en daarvoor dus zoveel mogelijk omzet weer in R&D steken om intel een stap voor te blijven
watabstract @Finraziel6 juli 2024 19:34
De Athlon XP hakte Intel volledig in de pan. Intel was toen overgestapt op een andere architectuur met veel hogere kloksnelheid maar die presteerde zeer onder de maat. Terwijl AMD juiste enorme stappen omhoog zette. Maar dat doet natuurlijk niets af aan hoe enorm veel groter Intel is. Dat bedrijf kan wel wat hebben. AMD was toen zeker de underdog en dat zijn ze eigenlijk altijd gebleven. Een sterke underdog maar toch.
jbhc @watabstract7 juli 2024 03:19
En waarom zijn ze underdog gebleven?......... Juist door de ronduit smerige spelletjes van intel die er uiteindelijk wel voor veroordeeld is maar er stiekem ook gewoon mee weggekomen is.

Alleen daarom al koop ik AMD als ze enigszins concurrerende cpu's hebben.
CivLord @Finraziel8 juli 2024 08:08
Of AMD een goede keuze was, was afhankelijk van je eisen en je budget.
Met zo nu en dan tijdelijk een uitzondering had, tot de komst van Ryzen, Intel vrijwel altijd de allersnelste CPU. Dus wanneer je voor de beste performance wilde gaan, ongeacht de prijs, moest je vrijwel een Intel nemen. Maar wanneer je niet voor de beste performance gin (of wanneer dat niet in je budget paste) had AMD voor gelijkwaardige performance een CPU die meestal een fractie kostte van de Intel equivalent.
arbraxas @SpoekGTi6 juli 2024 15:17
Eerste AMD was een K5-90. Een pentium tegenhanger voor de wat jongere generatie.
Maar laten we eerlijk zijn, AMD heeft het heel moeilijk gehad. Zeker de periode voor ZEN was echt niet goed, zowel technisch als financieel. Ze kregen klappen van zowel Intel als Nvidia.

Ben blij dat ze het lek boven hebben en Intel en Nvidia concurrentie bieden. Al is het op GPU gebied nog steeds minimaal met het marktaandeel helaas.
Toine1 @arbraxas6 juli 2024 18:06
Nou volgens mijn ervaring konden ze met de Radeon 5000 serie en de 7000 serie behoorlijk met Nvidia meekomen. Alleen wat daarna kwam met de Fury ed heeft ze op achterstand gezet.
Mbt hun CPU’s was heel die Bulldozer en afgeleiden inderdaad commercieel een grote flop.
jpsch @Toine16 juli 2024 19:22
Bulldozer was toch vooral een flop, omdat Microsoft Windows op Intel chips modelleerde?
jbhc @jpsch7 juli 2024 03:21
Nee, er waren meerderde dingen. Volgens mij waren dubbele kernen niet volledig dubbel of zoiets.
Brechtje @arbraxas6 juli 2024 22:10
Mijn eerste kennismaking met AMD was net na 1975 toen ze de Am2901uitbrachten: een 4 bits bit-slice processor, zie: Wikipedia: AMD Am2900
Lees daar maar even wat met die 2900 familie allemaal gemaakt is 😉
Ik ben ervoor naar een seminar bij Simac in Veldhoven geweest.

Met o.a. de The Tektronix 4052 graphics system computer hebben we veel metingen kunnen doen:
This had a CPU based on four AMD 2901 4-bit bit-slice processors used together to make a single 16-bit processor

[Reactie gewijzigd door Brechtje op 22 juli 2024 14:41]

SpoekGTi @arbraxas6 juli 2024 16:53
Een K5 was zelfs op 75 te krijgen
arbraxas @SpoekGTi6 juli 2024 21:40
Mijn eerste*
dog4life @SpoekGTi6 juli 2024 16:27
Sterker nog, AMD maakte ook gewoon een 8086 in '82, en daarvoor waren ze er ook al ;)

Maar daar gaat het niet over, ze waren er bijna niet meer geweest. Dankzij de PS4 is een faillissement voorkomen!

Mijn eerste kennismaking met AMD was in het 486 tijdperk, toen ik die dingen bouwde. En heb nog wel eens een 386 met AMD processor opengemaakt. Mooie tijden waren dat, oeps pinnetje gebogen..
ronaldvr @SpoekGTi6 juli 2024 18:52
Nou wel degelijk

EU straft Intel met boete van 376 miljoen euro wegens benadelen van AMD (in 2009)
Juliuth @SpoekGTi6 juli 2024 19:21
Mwah als de topman van AMD zegt dat ze randje failliesement zaten. Was er toch zeker wel een periode waarin het niet stuivers wisselen met intel was.
MazeWing @SpoekGTi6 juli 2024 19:44
Op zelfbouw misschien ja. Maar grote jongens zoals HP en Dell hebben altijd aanzienlijk meer Intel verkocht dan AMD. Ok nog maar te zwijgen over het bedrijfsleven....
Nephalem82 @armageddon_2k16 juli 2024 15:12
Inderdaad. In het verleden heeft amd op CPU gebied ook al intel aardig op hun donder gegeven. AMD Athlon, Duron , Sempron, AMD64, Athlon xp, AMD64, allemaal stuk voor stuk beter dan de Intel counterparts. Ook waren hun 486 chips beter , als ik het goed herinner.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 14:41]

tedades @Nephalem826 juli 2024 21:51
Voor iedereen die een paar minuten afleiding kan gebruiken, er was naast Intel, AMD en Cyrix ook nog UMC met een 486. Vrij onbekend doordat ze laat op de markt kwamen en Intel ze toen verjaagd heeft.
Daar kan je hier meer over lezen: Wikipedia: UMC Green CPU
Hier is er een filmpje van: YouTube: The Forbidden and Forgotten UMC Green 486 CPU

UMC = United Microelectronics Corporation (聯華電子), uit Taiwan. De amerikaanse tak heet ook UMC maar om zich te onderscheiden noemen zich Unicorn Microelectronics Corporation. Zover ik weet is dit niet het enige bedrijf in die industrie die Unicorn in zijn naam heeft staan.
SterkeYerke @armageddon_2k16 juli 2024 13:30
Van 2001 tot 2006 waren ze dan ook extreem competitief tegenover het grote Intel. De Athlon 64 (al dan niet x2) was zelfs gewoon beter dan de Pentium 4 en Pentium D. Pas toen Intel met de Core 2 Duo kwam begon AMD de aansluiting langzaam te verliezen. Die hebben ze eigenlijk pas bij Ryzen weer teruggevonden. Ik denk dat je wel kunt stellen dat AMD met zijn cpu’s rond de lancering van de ps4 voor de rest ook wat in een dipje zat, dus die ps4 kwam als geroepen.
LogiForce @armageddon_2k16 juli 2024 13:44
Inderdaad. Ik heb nog de AMD Athlon XP 3200+ liggen uit 2003, maar daarvoor hadden we ook al de K6-2 en K6-3 hier in huis. Zelfs de 486 DX2 die we hadden was een AMD model.
Eigenlijk ben ik na de AMD Athlon64 3200 voor het eerst overgestapt op de Intel Dual Core E6600, en later de Intel Core i7 2600k. Dit was vooral vanwege hitte productie (niet handig als je een stille PC wenst) en Sandy Bridge was gewoon een zeer sterke processor.
Echter nu zit ik weer op een AMD Ryzen 9 5900X, en het bevalt mij weer perfect.

Dus ja, vanaf de 486 DX2 tot en met nu. Ik denk dat AMD zich al lang gevestigd heeft als merk. Het probleem voor AMD zit vooral in de marketing richting de consument en hoe ze zich positioneren op de zakelijke markt. Intel heeft vanaf de jaren 90 ijzersterke reclame gevoerd met zijn "Intel Inside campagne", en dat zit er bij velen nog steeds in. Ook dusdanig dat men zakelijk ook gauwer geneigd is te kiezen voor Intel. De Playstation 4 heeft mensen echter de ogen geopend naar de prestaties die AMD kan leveren, die niet onder doen voor Intel. Dus ik hoop ook voor AMD dat steeds meer mensen voor AMD gaan, en ook voor de videokaart want die zijn van het oude ATI.
tedades @LogiForce6 juli 2024 14:51
Zover ik weet kocht men Intel omdat je dan zeker wist dat ze ook konden leveren. Iets dat schijnbaar belangrijk is in de zakelijke markt.
Voor consumenten was AMD vaak een goede keuze door de balans tussen performance en prijs; vaak voor low-end door de lager totaal prijs van het moederbord+cpu maar soms ook met wat toppers erbij. Zo had ik zelf een AMD-K6 3 400Mhz en 2MB L3 cache, samen met een Diamond Stealth III S540, waardoor ik fijn kon gamen. Daarna nog een AMD Athlon 64 X2 4200+ en een AMD FX-9590 (wat een heethoofd trouwens). Intel had vaak de snelste chips maar die waren vaak onbetaalbaar voor mij.
In de PS4 (en Xbox) zat een AMD, dat was ook niet de snelste chip maar had wel meerdere cores. Ik gok dat die iets goedkoper te krijgen was ($100) icm de iGPU dan de chips van IBM ($106 per cpu in Xbox 360) met een losse GPU (ATI).
darkjeric @tedades6 juli 2024 20:49
Aaah, de FX-9590. Goeie herinneringen, vooral toen die tijdens de winter mijn zolderkamertje knusjes warm hield. :+

Dat het zo'n heethoofd was stond eigenlijk op de doos aangegeven, met z'n TDP van 220W. Het was feitelijk niet veel meer dan een zwaar gebinde en overclockte FX-8350. En dan nog kwamen ze niet aan de singlethreaded-performance van Intel's Sandy & Ivy Bridge.

Maar voor de prijs, en wanneer je het stroomverbruik negeerde (zoals ik toen nog deed als thuiswonende puber) was het zeker geen slechte CPU. :Y)
wildhagen @sypie6 juli 2024 13:35
Ze zijn al tientallen jaren aanwezig, al in de jaren 80 en 90 produceerden ze CPU's voor consumenten (Am286, Am386, Am486, K5, K6), dus om het nu pas een blijvertje te noemen is nogal mosterd na de maaltijd ;)

Het is al langere tijd een stabiele speler met een aardig marktaandeel, het is niet alsof ze pas een jaar of 10-20 ofzo meespelen, en nog in een soort start-up fase zitten. Verre van dat.
ronaldvr @wildhagen6 juli 2024 19:06
Nee dat is echt niet waar: AMD heeft meerdere malen op de rand van de afgrond gestaan. Iedere keer krabbelden ze weer overeind, maar het marktaandeel was nooit echt significant te noemen tot in de jaren 2000 https://www.cpubenchmark.net/market_share.html en zelfs daarna wist Intel AMD iedere keer weer naar de zijlijn te duwen. (En ook nu is dit beeld ernstig vertekend omdat AMD op de (slinkende) Desktop markt aandeel wint maar op de veel grotere (en groeiende) laptopmarkt nog steeds een kleine speler is en op de lucratieve servermarkt al helemaal lang geen enkele rol van enige betekenis heeft gespeeld.
SG
@sypie6 juli 2024 13:36
Ja, Intel grootste voordeel is core afzet markt OEM en leidende fabs in die periode. Intel heeft weinig commerciële last als ze achter lopen omdat Dell/HP niet even AMD gaat inkopen. De commerciële kracht van omzet continuïteit van OEM
PS en xbox kan je zien als OEM deal. Wat afzet garantie geeft.
AMD darkages is gevolg van dat de AMD fabs iNtel niet bij konden houden.
Zeer lage ASP voor grote 32nm chips vs 14nm concurrentie.
Later Globalfoundry wat in essentie AMD fab zijn konden al niet met iNtel mee in dieshrinks.

Dus het is TSMC die AMD red. Ik zie ook meer dat sinds global foundry de handdoek in de ring gaf dat AMD kon shiften naar andere foundry. Zen onder Global foundry zou nog steeds faal kunnen wezen als node achter bleven.
raro007 @SG6 juli 2024 15:55
Het is leuk dat je een product hebt maar als het niet verkocht woord heb je niks aan.
Dus uiteindelijk was de ps4 de door slag.
Trouwens wat ik ook weet is dat samsung amd had geholpen.
Immutable @SG7 juli 2024 21:41
En intel heeft gewoon betere software voor hun hardware. Dat mist bij AMD. Het boeit ze niet bij AMD, daarom zie je ook niet winnen van NVIDIA, omdat hun wel veel geld in software steken. Net zoals Intel dat doet voor AVX-512. Waardoor de berekeningen absurd veeeeeeeeel sneller kunnen gaan dan op een AMD. En dan kiest de professionele wereld dus weer voor intel. Ook al zijn hun 'basis cores" van AMD beter soms.

Zwakke punt van AMD blijft gewoon software.
Wat AMD niet snapt is de synergy tussen hardware en software. Ze blijven dat maar niet snappen.
Als de CEO van AMD dat nou eens gaat snappen, kunnen ze misschien voorbij Intel/Nvidia komen. Zo niet? niet. Zo simpel is het.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 22 juli 2024 14:41]

Bennekel @sypie6 juli 2024 19:23
Idd, heb ze nu 3 jaar en 35 % winst. Is niet de topper onder de tech aandelen maar wel winstgevend. Apple is ongeveer het zelfde gestegen in 3 jaar. Nvidea geb ik nu 1,5 jaar die zijn 365% gestegen bij mij. Maar verwacht niet dat ze nog erg veel groter worden tenzij ze weer een boven verwachting omzet en winst laten zien volgend kwartaal.
watabstract @sypie6 juli 2024 19:28
Ik hoop het, met het aanstormende ARM geweld. Daar is zelfs het grote Intel misschien niet tegen bestand. Deze bedrijven kunnen zomaar Nokia achterna gaan.
Xaphod 6 juli 2024 13:12
Blij toe.
Op Tom's Hardware staat een uitgebreide versie van dit verhaal.
Advanced03 6 juli 2024 14:02
Jammer dat Nvidia zo ver op kop loopt, hopelijk kunnen ze nog blijven ontwikkelen om Nvidia een kopje kleiner te maken
TheDeeGee @Advanced036 juli 2024 15:56
NVIDIA loopt mijlen voor op AMD, dat is niet in te halen.
Frame164 @Advanced036 juli 2024 17:42
Waarom moet een bedrijf dat het gewoon beter doet dan anderen toch altijd kleiner worden? Zeg je dat ook over je eigen werk als jullie toevallig beter zijn dan de concurrentie?
Advanced03 @Frame1646 juli 2024 21:53
Meer concurrentie is altijd beter
Xthemes.us @Advanced037 juli 2024 03:03
Als het je eigen werk is dan zal je mening waarschijnlijk het tegenovergestelde zijn.
Als je werk het beter doet dan de rest dan maken ze waarschijnlijk met winst en worden de werknemers hopelijk beter betaald.

Als je geld moet uitgeven heb je liever gezonde competitie en lage prijzen.

Uitgangspunt is hetzelfde.
Advanced03 @Xthemes.us7 juli 2024 12:56
Dit is drogredenering, mijn hypothetische baan bij Nvidia heeft niets met mijn argument te maken.

En laten we niet doen alsof Nvidia 100% eerlijk aan het spelen is.
HollowGamer @Frame1647 juli 2024 12:08
Dat is juist de grap, NVIDIA doet het niet beter en vooral niet op basis van eerlijke prijzen, en een goede markt creëeren.

Het is een wonder en een geschenk dat ze ARM niet hebben mogen overnemen. Iets waarvoor ik de EU en US wel dankbaar voor ben. De prijzen zouden ontzettend hoog zijn geworden, ontwikkeling zou langzamer gaan, en concurrentie was er vrijwel niet meer.

Adobe, Oracle, Intel, .. die doen hun werk niet beter. Allemaal hebben ze met smerige trucjes en vooral op marketing niveau een heel hoog aandeel verkregen. Op scholen krijgen ze les en flinke kortingen, waardoor alternatieven vrijwel niet worden gezien.

Nee, ik ben blij dat AMD terug is. Alles werkt zoveel fijner dan Intel, en ik heb geen last van exploits die de prestaties van een gemiddelde CPU met 30% doet dalen, of een magere Intel HD iGPU, omdat deze nog altijd niet van de grond komen.
Immutable @Advanced037 juli 2024 21:44
Zelfs al zouden de GPU's van AMD 10x beter zijn dan die van NVIDIA zal NVIDIA winnen. Omdat NVIDIA wel focus heeft op de software kant van hun hardware. Dat is het grootste probleem van AMD. Totaal 0.0 focus op de software kant.
TheDeeGee 6 juli 2024 15:58
Veel succes gewenst in de toekomst!

Maar met mijn persoonlijke ervaringen blijft het voor mij bij een Intel CPU en NVIDIA GPU.
Nephalem82 @TheDeeGee6 juli 2024 16:01
Dan doe je jezelf toch ernstig tekort, gezien AMD by far de beste cpu's maakt op dit moment.
TheDeeGee @Nephalem826 juli 2024 16:07
Heb drama gehad met zowel hun CPU kant als GPU kant, dus komt er bij mij niet meer in.

Laatste poging was de 5800X (ergens in 2021, moest mijn 4770K vervangen) en was niet stabiel te krijgen... met stock settings, crashte zelfs idle op de desktop. Twee weken aan het klooten geweest via hulp op forums en discord, maar dat haalde niets uit, heb alles RMA gedaan en geld terug gekregen.

Twee maanden later voor een 11700 gegaan en tot op de dag van vandaag geen vuiltje aan de lucht zoals ik van Intel gewend ben.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 14:41]

Nephalem82 @TheDeeGee6 juli 2024 18:32
Tsja. Dat zal dan waarschijnlijk een hardware defect geweest zijn , want die hardware is als het goed werkt gewoon net zo stabiel als intel. Dit soort verhalen zeggen mij verder ook weinig. Ik durf te wedden dat als je twee maanden later voor een andere AMD setup was gegaan je OOK geen problemen gehad had.
TheDeeGee @Nephalem826 juli 2024 18:58
Waarschijnlijk ja, was ook op een ASUS moederbord, dat merk wil ik ook nooit meer in huis hebben. Installeerde automatisch Armory Crate malware, want that stond aan in de BIOS... moest OS opnieuw installeren omdat het niet volledig te verwijderen was en mijn system niet meer stabiel was toen ik tijdelijk terug ging naar mijn 4770K.

Soms heb je van die dagen... man man.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 14:41]

lmartinl @TheDeeGee7 juli 2024 12:58
Begrijpelijk. Amd cpu icm asrock moederbord is wat ik nu aanraad.

Asus moederbord ga ik nooit meer gebruiken icm amd cpu gezien de enorme traagheid van hun bios fixes in het verleden
TheDeeGee @lmartinl7 juli 2024 15:56
Heb nu ook een ASRock moederbord, zeer over te spreken. Voorheen had ik twee keer Gigabyte, maar dat word hem ook niet meer.
SG
@Nephalem827 juli 2024 11:36
Tja mijn i920 deed het toen ook niet behoren, maar had er sowieso PhenomII x4 965 naast.
I920 is 2018 vervangen door 1850X TR en X4-965 door 2018 Mac mini.
Het probleem kan bv moederboard of mem zijn en niet zozeer CPU.
Slechte ervaring met Asus mobo voor intel en Via KT133 chipset AMD.
Frame164 @Nephalem826 juli 2024 17:45
Wij hebben momenteel behoorlijk wat problemen om onze applicaties met dezelfde performance te draaien op AMD servers. De vergelijkbare Intelvarianten winnen het ondanks dat AMD theoretisch minstens zo goed zou moeten zijn.
Nephalem82 @Frame1646 juli 2024 18:33
En dat ligt dan zeker meteen aan AMD , en niet aan de applicaties? Juist, ja.

Op server gebied is er geen cpu sneller dan wat AMD nu biedt, dus dan zit het probleem in de applicaties.

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 14:41]

Immutable @Nephalem827 juli 2024 21:47
Het ligt aan AMD om goede libraries te maken voor hun CPU's. Iets waar Intel super goed in is. Het ligt dus 100% aan AMD zelf. Kijk eens hoe AVX512 + Intel software keihard gehakt maakt van alles wat AMD ook maar uitbrengt omdat ze niks op orde hebben aan hun software kant. (Drivers + Developer Libraries).
Als je je hardware goed wil laten gebruiken door je klanten moet je ze goed bedienen dus met TOP drives, en TOP libraries. En dat doet intel.
De professionele wereld kiest dus omdat ze er verstand van hebben voor intel. De gaming wereld is anders natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 22 juli 2024 14:41]

mawashigeri @Immutable8 juli 2024 14:50
Die AVX512 maakt(e) helaas de Intel Xeons wel onbetrouwbaar in RT opstellingen, na een paar ms werk besluiten ze vrolijk dat het allemaal wel eens warm zou kunnen worden en throttelen *alle* cores 10-20% terug :(
Mijn ervaring hiermee is wel een paar jaar oud, misschien dat de nieuwere dit niet meer doen? Was voor ons wel vervelend dat potentieel 1 core de ander 23 kan vertragen en daarmee alle timing kapot kon maken... om die reden stond (en staat) hyperthreading ook uit, te onvoorspelbaar.
chizzle01 @TheDeeGee6 juli 2024 17:41
Dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Is het ook niet zo dat bijvoorbeeld een Ryzen 5/7 een 4080 bottlenecked, waar een i5 geen bottleneck vormt?
Bliksem B 6 juli 2024 13:16
Ik had al zo'n idee toentertijd. Niet dat de common people het door hadden en het deed weinig voor het imago richting mensen die laptop wouden kopen.

De cpu (jaguar) was toen ook de bottleneck van de PS4. Gelukkig konden ze het geld mooi gebruiken om wel mooie cpu's te ontwikkelen (zen) waarvan ik er ondertussen 2 versies van heb gekocht (2600x en 5700x).
Stijnvi @Bliksem B6 juli 2024 13:59
het deed weinig voor het imago richting mensen die laptop wouden kopen.
Dat kwam niet alleen door AMD zelf.
Dat kwam voornamelijk door Intel die laptopfabrikanten jarenlang dwong/betaalde om te focussen op Intel laptops en AMD zo te benadelen.
Bliksem B @Stijnvi6 juli 2024 19:41
[...]


Dat kwam niet alleen door AMD zelf.
Dat kwam voornamelijk door Intel die laptopfabrikanten jarenlang dwong/betaalde om te focussen op Intel laptops en AMD zo te benadelen.
Helemaal mee eens. Ik ging in die tijd ook graag kritische vragen stellen in de Mediamarkt, waarom ze geen AMD verkochten? 'Wij kiezen ervoor enkel Intel te verkopen', was het statement.

Tegen de tijd dat AMD weer bij de Mediamarkt te koop was. Waren hun CPU'S niet veel soeps. Al waren de apu-laptops wel geinig voor gaming.
dez11de @SG6 juli 2024 14:18
Niet te lezen dit.
chizzle01 @dez11de6 juli 2024 17:43
Ervaar dat ook, jammer dat je hiervoor een min krijgt. Ik had je een + gegeven, maar Tweakers heeft dat uitgeschakeld bij mij.
HollowGamer @dez11de7 juli 2024 12:16
De rest van zijn reacties ook niet echt. Het is allemaal heel vaag en door elkaar geschreven.

Hopelijk is hij in orde (geen grap), het is erg verwarrend allemaal.
1superheld 6 juli 2024 13:39
Volgens mij als je in het verleden keek hoeveel cpus sony en Microsoft bestelde voor de ps4/xbox one. Grootste deel van de capaciteit ging hierna toe (ook al was dit minder lucratief dan anderere onderdelen op een per item basis, maar door deze grote hoeveelhede hebben ze een betere cash flow en kunnen ze bij tscm/Samsung ook een hogere prioriteit afdwingen.
HollowGamer @1superheld7 juli 2024 12:13
Zo heb ik het ook altijd begrepen. Consoles waren nooit hun beste afzetmarkt (of wat ook de juiste term is), omdat daar marges ontzettend laag liggen en productiekosten vrij hoog.

Voor je naamsbekendheid en imago (als het goed werkt) is het wel een boost. Beetje zoals Apple met hun eerste iPhone ook ARM een flinke bekendheid heeft gegeven.
Inflatable 6 juli 2024 14:21
Ik blijf het een aparte situatie vinden dat AMD de consolemarkt met Playstation en Xbox grotendeels in handen heeft maar op de PC maar niet in de buurt komt van Nvidia qua GPU's.. Met de CPU's hebben ze Intel inmiddels wel bijgehaald vanaf Zen3.. Lijkt me duidelijk dat ze de Radeon afdeling een beetje hebben opgeofferd in het geheel..
cmegens @Inflatable6 juli 2024 14:35
Nou niet in de buurt komt? Van de 4090 wellicht niet nee, maar in alle klassen daaronder is AMD prima vertegenwoordigt en vaak de beste bang-for-buck keuze.
geert1 @cmegens6 juli 2024 17:03
Het aanbod is er wel, in de meeste segmenten behalve de hoogste; de kaarten kunnen technisch wel meekomen. Maar kijkend naar verkoopcijfers dan zie je dat AMD inderdaad "niet in de buurt komt" van Nvidia. In 2023 gingen er rond de 8 Nvidia-kaarten over de toonbank voor elke AMD-kaart (alleen de externe videokaarten voor desktops).

Nvidia heeft de grotere marketingaanwezigheid, exclusieve features zoals DLSS, en de betere merknaam. In de wetenschappen is Nvidia's CUDA-software erg populair. Voor de GPU-markt als geheel zou het goed zijn als AMD en Intel flink groeien, voor neerwaartse druk op de prijzen en opwaartse druk op de performance. Maar dat wordt erg lastig. Nvidia verdient bijna oneindig geld in de huidige AI-hype en loopt duidelijk voorop.

AMD is ook een kleiner bedrijf; het is al mooi om te zien dat zij qua CPU's en qua consoles goede zaken doen. Wat betreft pc-GPU's blijft AMD ietsje achter, zonder dat ze veel verkeerd doen wat mij betreft, maar de totale inspanningen kunnen die van Nvidia niet helemaal bijhouden.
Snowfall @Inflatable6 juli 2024 17:03
Mwa bijgehaald, met bijgehaald geef je AMD te weinig credit. AMD CPUs zijn vrijwel in bijna elke situatie te betere koop. Of we nu praten over normale computers, gamePC, Workstations of Servers. AMD is in vrijwel elk segment de beter keuze, vooral als je performance/verbruik in acht neemt.
Frame164 @Snowfall6 juli 2024 17:43
Voor data centers is het nog altijd niet zo vanzelfsprekend.
Snowfall @Frame1647 juli 2024 22:33
Dwangmatige contracten. Wanneer aannemers contracten afsluiten met Intel dan mogen er dus geen AMD CPUs worden gebruikt. Zeker als ze langjarige contracten hebben. Maar EPYC groeit bij cloudproviders juist wel flink.
Immutable @Snowfall7 juli 2024 21:53
Stel voor je wil een CPU en je zit in een professionele setting en gebruikt veel AVX en andere instructie sets om enorm snelle belangrijke berekeningen te doen. Geen enkele persoon in die wereld zou OOIT maar dan ook OOIT voor AMD kiezen. Omdat ze gewoon totaal geen goede drivers/libraries hebben. Dus Intel domineert die markt praktisch 100%.
Snowfall @Immutable7 juli 2024 22:31
Fake news. Zen 4 heeft gewoon AVX512 en genoeg andere instructies.

https://www.phoronix.com/review/amd-zen4-avx512

Verder is wat jij beschrijft echt een niche. Als je googled hoeveel software bijvoorbeeld AVX512 gebruikt krijg je een klein lijstje van geluid software, dj software en een paar benchmarks en compilers. Daarbij dat AVX in het algemeen vooral voor het verbeteren van parallelization is, heeft het voor meer dan 95% van desktop software niet eens zin om het überhaupt te implementeren. (Want ja, AVX moet expliciet worden geïmplementeerd door developers)

Voor elke andere professionele workload waar je gewoon veel performance wilt hebben koop je gewoon Ryzen 9 of een Threadripper. Puur omdat ze een stuk sneller zijn dan wat Intel te bieden heeft en omdat ze ook nog eens een factor minder verbruiken.

Zelfde met servers. AMD is de Intel Xeon gewoon keihard voorbij. Zelfs bij de laatste presentatie van AMD Epyc kunnen 2 van Intel Top Xeons bijvoorbeeld niet eens een Genoa chip bijhouden terwijl 2 intel Xeons samen meer kosten en meer verbruiken. En dit was met de Milan generatie net zo.

We moeten gewoon eerlijk zijn. AMD krijgt veel te weinig credit door het woord "bijgehaald" te gebruiken als ze op bijna elk meetbaar vlak in elke markt gewoon beter presteren en minder verbruiken dan Intel tegenhangers.

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 22 juli 2024 14:41]

Immutable @Snowfall8 juli 2024 12:24
En daarvoor heeft Intel dus hele mooie libraries voor geschreven. En AMD niet. En die zijn dan weer Intel specifiek werken alleen op intel. Stiekem werken ze ook op AMD, maar intel heeft er werk in gestoken. Dus hebben ze die loophole weer gedicht.

Genoeg discussies op reddit ook over bepaalde python libraries 20x sneller zijn op intel dan op AMD. Juist omdat hij onderliggend dan kiest voor die super rappe snelle Intel library. En voor AMD dus onderliggend gaat kiezen voor een super trage slechte opensource library waar niemand tijd in steekt. (Zelfs AMD niet! lui zijn ze)

AMD moet gewoon ook op AI gebied, en op zijn CPU gewoon veel meer tijd en geld steken in hun drives en libraries. Doen ze dat niet, gaan developers dus eerder kiezen voor Intel & Nvidia. En dat zie je ook in de praktijk in de professionele wereld. (Heb het niet over desktop gaming.)

Wat ik probeer te vertellen dat zowel AMD en Intel wel prima een goede hardware implementatie kunnen hebben, dat dat dus niet boeit. Het gaat om het totaal plaatje. Het is een ketting waarbij AMD dus niet zijn tijd en geld investeerd in de zwakste schakel.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 22 juli 2024 14:41]

NLxAROSA @Inflatable6 juli 2024 17:51
De APU is gewoon heel sterk. Intel komt niet in de buurt qua performance.
SG
@Inflatable7 juli 2024 11:27
Het is niet apart. Het is geschiedenis in chip markt.
NVIDIA is altijd zelfstandig geweest.
ATI -> AMD Radeon
Matrox. // niet gehad.
3DFX. // Banshee
S3 // S2000 savage gehad
INtel. // Asus i740 gehad
SGSThompson gehad.
Etc.

ATI maakte bigchips net als nV voor pogingen naar de kroon.
Onder AMD en falende CPu tak door procede achterstanden van Global foundry
Is die afdeling zwaar gereduceerd kwa resources. En na Zen TSMC sucses in weder opbouw periode.

Ook hier geld als OEM deal hebt zoals Gpu op mobo laptops. Dan kan je mindere periode overbruggen. 3DFX had dat niet nV en ATI wel. Matrox trok zich terug naar hun niche markt. En vele merken zijn verdwenen en intel de igpu king is lopende moeizame poging om weer in de dgpu markt te komen.

Dus eigenlijk met wat markt kennis en geschiedenis van de GPU markt weet je dat nV de markt in de tang heeft.
Wat ook feit is als je GPU tak te zwaar gereduceerd hebt zoals bijvoorbeeld intel tot maar igpu. De pro markt kwa software stack had laten liggen. Dat kom je niet zomaar te boven.
Dat is wat je kan verwachten.
Wil je Top end G-kaarten van AMD zien zijn er 3 voorwaarden
Enerom veel KAS kapitaal om dure prestige en imago kapitaal vretende bigchip te financieren . NV heeft die voorwaarde al heel lang chronisch.
Door markt overheersing is hun software stack gemeengoed in gamer en pro markt en kunnen dus meer vragen ivm unieke of betere features. Dit heeft nV in lang verleden zonder chalanger zwaar kunnen opbouwen en pushen naar de dev’s en pro markt.
Markt goedwil. Ondanks raw performance kroon heb B stempel mis je features of features die minder zijn dus als ruim kroon pakt moet MSRP compenseren ivm features. Dat tikt zwaarder aan als je dure big chip niet de kroon pakt. Dus 2tier lager in prijs 1 tier voor performance 1 tier ivm minder of niet aanwezige features.

Het is dus normaal en volgens verwachting, en zal op korte termijn ook niet zo snel beter worden. Als je G-kaart puur voor gamen gebruikt is AMD een alternatief.
Maar als globaal volkstammen omdat ?090 de kroon heeft blind low-end tot upper midrange nV blijven kopen massaal. Kan je big chips vergeten

AMD probeert met chiplet voor GPU ook de kosten en productie efficiëntie te vergroten
Maar of dat gaat lukken. Dit is innovatie en dat kan tot succes leiden maar ook dood spoor zijn. Zoals HBM voor client GPU die performance target niet haalde.
NLxAROSA 6 juli 2024 15:11
Er is simpelweg geen concurrent voor de APUs van AMD. Ze zijn niet alleen heer en meester in console land, maar ook in handheld land. Intel komt niet mee en nvidia is te druk met AI.
SG
@NLxAROSA7 juli 2024 11:31
Dat is omdat intel de software stack en drivers moet opbouwen ook voor oude games.
Als gamen op laptop voor je belangrijk is vooral oude games speeld is dikke intel igpu minder aantrekkelijk omdat games kwa bugs en performance probleem kan zijn.
Dat wordt beter maar ze zijn er nog niet.
Dat zelfde geld nog meer voor Qualcom Elite igpu. Naast x86 probleem is de software stack voor die igpu ook in begin fase.
HollowGamer @SG7 juli 2024 12:39
Intel hoeft niet die hele software stack opnieuw te bouwen. Tegenwoordig is er Vulkan, en DX werkt ook nog prima en die APIs hoeven ze enkel te koppelen.

Het probleem is dat Intel dit al jaren probeert, maar het lukt hun simpelweg niet. Ze hebben medewerkers overgekocht van AMD (zo mag je dat wel stellen), maar dan nog is hun GPU ruk en langzaam.

Wat wel grappig is dat AMD op het begin niet wist wat ze met ATI moesten. Jarenlang hebben zij het los laten draaien, en wilde ze het zelfs verkopen. Gelukkig zijn er mensen geweest die snapte dat ze goud in handen hadden. Losse GPUs zijn wellicht niet hun bestsellers, maar in de APU wereld zitten ze overal wel.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 14:41]

Bintzak 6 juli 2024 17:08
Goede stap van AMD anders hadden we nu allemaal een overpriced Intel/Nvidia systeem en had de innovatie wat minder hard gegaan. Ben benieuwd hoe Qualcomm de markt zal opschudden.
migjes 6 juli 2024 17:42
die Jaguar core was/is best wel een leuk dingetje.
ik gebruik hem zonder de APU als router. :)
niet omdat het moet maar gewoon voor de fun, geen problemen met mijn glasvezel verbinding.
(maar zal vandaag de dag vast beter kunnen als ik nu heb, tijden en mogelijkheden veranderen snel, sneller als ik nieuwe routers bouw voor me zelf.)

[Reactie gewijzigd door migjes op 22 juli 2024 14:41]


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