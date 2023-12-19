Gerucht: Microsoft komt in 2026 met nieuwe Xbox-generatie

Youtuber RedGamingTech claimt dat Microsoft zijn volgende generatie Xbox-consoles in 2026 wil introduceren. Die console zou een Zen5-cpu en een RDNA5-gpu bevatten. Het Amerikaanse bedrijf zou hiermee een antwoord willen bieden op de vermoedelijke introductie van de PlayStation 5 Pro.

RedGamingTech meent in zijn YouTube-video dat Microsoft de roadmap voor de Xbox aanzienlijk heeft gewijzigd, omdat het bedrijf een antwoord wil kunnen bieden op de introductie van de PlayStation 5 Pro van Sony. Die console komt volgens gamejournalist Jeff Grubb in september 2024 op de markt. Microsoft werkt volgens de youtuber momenteel niet aan een Pro-variant van zijn consoles, maar zou dus mikken op de introductie van een volledig nieuwe generatie Xbox-consoles.

Het Amerikaanse bedrijf zou ook plannen hebben om een streamingapparaat op de markt te brengen. Dat apparaat zal gebruikmaken van xCloud en kan volgens de youtuber aangeboden worden als budgetoptie voor klanten die geen interesse hebben in de aankoop van de volgende generatie Xbox-consoles.