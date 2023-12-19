Gerucht: Microsoft komt in 2026 met nieuwe Xbox-generatie

Youtuber RedGamingTech claimt dat Microsoft zijn volgende generatie Xbox-consoles in 2026 wil introduceren. Die console zou een Zen5-cpu en een RDNA5-gpu bevatten. Het Amerikaanse bedrijf zou hiermee een antwoord willen bieden op de vermoedelijke introductie van de PlayStation 5 Pro.

RedGamingTech meent in zijn YouTube-video dat Microsoft de roadmap voor de Xbox aanzienlijk heeft gewijzigd, omdat het bedrijf een antwoord wil kunnen bieden op de introductie van de PlayStation 5 Pro van Sony. Die console komt volgens gamejournalist Jeff Grubb in september 2024 op de markt. Microsoft werkt volgens de youtuber momenteel niet aan een Pro-variant van zijn consoles, maar zou dus mikken op de introductie van een volledig nieuwe generatie Xbox-consoles.

Het Amerikaanse bedrijf zou ook plannen hebben om een streamingapparaat op de markt te brengen. Dat apparaat zal gebruikmaken van xCloud en kan volgens de youtuber aangeboden worden als budgetoptie voor klanten die geen interesse hebben in de aankoop van de volgende generatie Xbox-consoles.

Xbox Series X
Xbox Series X

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 15:36 128

19-12-2023 • 15:36

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Reacties (128)

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Verwijderd 19 december 2023 15:40
De bron van dit hele verhaal is Colt Eastwood. Als je iemand niet moeten geloven als een betrouwbare bron dan is hij het wel. Er is nog nooit wat uitgekomen van zijn geruchten die hij de wereld in brengt. Dus ik zal dit met een korrel zout nemen.

Edit: uit de gelekte officiële documenten van Microsoft blijkt ook dat de opvolger van de huidige xbox pas in 2028 komt:

https://comicbook.com/gam...ease-date-2028-microsoft/

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:07]

rjberg @Verwijderd19 december 2023 15:54
Ze gaan ook tegenwoordig langer mee, die game consoles. Komt natuurlijk ook mede omdat er maar zoveel kwaliteit is die je in hardware kan bieden voordat het overbodig wordt. Ook is het verschil tussen 4k en hoger niet echt van belang naar mijn mening. Er zijn wel nieuwe features zoals raytracing, extra fps, etc, maar elk van hen heeft op een bepaald punt ook niet veel meerwaarde meer. De beperkingen van het menselijk oog en zo. Meer opslag is wel handig soms, maar daar valt nog steeds om heen te werken.

Als de sprongen in kwaliteit tussen generaties even groot moeten zijn, terwijl de meerwaarde van de hardware langzamer toe neemt, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Of een fabrikant maakt consoles super duur met alles zo goed mogelijk, of ze verhogen de tijd tussen console generaties.
Irsu85 @rjberg19 december 2023 15:59
Op zich is nieuwe hardware niet per se nodig voor een goede console. De Wii (om effe een stom voorbeeld te noemen) was eigenlijk een soort van gamecube pro met motion controls
killerbie @Irsu8519 december 2023 16:36
nintendo is nu eigenlijk net een slecht voorbeeld
ultimasnake @killerbie20 december 2023 09:17
Hoezo? De switch is flink oud maar nog steeds het meest gebruikte gaming device bij ons thuis (en bij velen die ik ken) en dat terwijl er ook een PS5 staat en daarvoor een ps4…

Nu ben ik zeker wel een Nintendo fan, maar ieder Nintendo apparaat met hun ondermaatste specs (ivm concurrenten) hebben vanwege de vele top games ieder meer uren gedraaid dan al mijn andere consoles samen.

En dat is war Irsu85 dan ook waarschijnlijk bedoeld. Goede hardware of ‘top of the line bleeding edge specs’ maken niet een console een knaller
JAHRASTAFARI @ultimasnake20 december 2023 10:17
Maar hoe mooi zou het zijn als nintendo met iets komt dat wél krachtiger is dan de rest?
Irsu85 @JAHRASTAFARI20 december 2023 10:42
Zolang er geen of weinig leuke games voor zijn koop ik de console niet. Ik heb ook niet een Wii gekocht omdat voor de power of voor de motion controls, ik heb de Wii gekocht voor Mario Kart Wii en Zelda Twilight Princess. Power, real time RT of mooie graphics maakt niet echt uit, leuke games zijn voor mij het belangrijkste
ElementZero @Irsu8520 december 2023 17:35
Laat dit nou net in lijn liggen met de release van GTA6 🤔
ultimasnake @JAHRASTAFARI20 december 2023 12:08
Durf te dromen, maar Mario, Zelda en andere toppers hoeven voor mij er niet uit te zien als de 'run of the mill Unreal-engine' games :-) (daarvoor heb ik mijn PS5 dus om de games te spelen die hier wel baat bij hebben). Meer FPS zou inmiddels wel fijn zijn daar niet van ;-)
sygys @ultimasnake20 december 2023 15:31
Waar nintendo nog heel erg op lift zijn de 40 plussers die nog een nostalgisch gevoel hebben met nintendo. En daardoor ook hun kinderen. Mijn ervaring is dat kinderen snel klaar zijn met de switch als ze iets ouder worden omdat zij niet het gevoel hebben met nintendo die ik heb gehad in mijn kindertijd. Ik ben benieuwd wat er gebeurd als mijn generatie stopt met gamen.

De switch is in mijn ogen gewoon een zeer achterhaald stukje hardware wat echt zeer ondermaats presteert en voor veel te veel geld verkocht wordt. En ja ook ik heb een switch liggen. al speel ik daar totaal niet meer op nu ik een xbox X en ps5 heb. Heb hem nog een tijdje aangeslingerd toen de nieuwe zelda uitkwam. En dat is dan ook gelijk weer het punt wat ik wilde aandragen. De vibe die de spellen geven bij mij. Het gevoel opnieuw beleven van je kindertijd als je bijvoorbeeld zelda of donkey kong opstart op de switch... Dat hebben de kinderen van tegenwoordig niet meer met nintendo. Die spelen er fortnite op wat tegenwoordig op ieder stukje hardware draait wat je je kunt bedenken.

[Reactie gewijzigd door sygys op 22 juli 2024 16:07]

ultimasnake @sygys20 december 2023 15:59
Ik geef je ook helemaal gelijk. En de switch is zeker flink achterhaald in Hardware, zelfs toen hij uit kwam na de PS4! Maar de verkoopcijfers liegen er niet om (nog steeds niet na 7 jaar)


Ook wel leuk voor de nieuwe generatie straks; ‘does it run Fortnite’ ipv ‘does it run doom’
rjberg @Irsu8520 december 2023 09:58
Klopt, maar nieuwe features als motion controls, VR en stembesturing, etc hebben alleen voordeel als ze worden ondersteund door de games zelf. Nintendo is dapper en slim genoeg om dit (soms) goed te doen, maar andere console makers bouwen hier hooguit een accesoire voor.

Toch hoop ik op een opvolger van de Switch. Misschien zelfs iets dat backwards compatible is met de DS en 3DS? Maar vooral snellere hardware en meer geheugen...

Terug naar mijn punt, als het menselijk oog geen verschil ziet is het geen upgrade. Als een klein verschil 10x zoveel reken kracht kost is het een duur verschil.
g_v_rijn @Irsu8527 december 2023 11:28
Ruim 6 jaar Xbox One X gebruikt - j.l. overstap gemaakt naar Xbox Series X:
- Bepaalde titels komen enkel uit: vanaf Xbox Series S/X
- Quick Resume
- HDMI 2.1
- na 6 jaar - tijd voor vervanging.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 16:07]

loki504 @rjberg19 december 2023 16:00
maar zoalng we 120fps nog prima kunnen waarnemen en 5k en Raytracing ook zie ik genoeg te halen pre 4k 120 fps en full Raytracing. zelfs een rtx 4090 heeft daar moeite mee dus zolang daar nog beweging in zit is een upgrade nooit overbodig,
Wolfos
@loki50419 december 2023 16:25
Maar consoles moeten langer meegaan, dus moeten die technieken ook écht goed werken.

Je zegt het zelf al, ondanks dat Nvidia flink werk maakt van path tracing is het er nog niet helemaal. Zelfs op een RTX 4090. Om dat in minder dan drie jaar op mid-range hardware wel voor elkaar te krijgen lijkt me te ambitieus.

De gelekte target van 2028 lijkt me realistischer, als het plan is om echt een zinvolle "generational leap" te kunnen leveren.
loki504 @Wolfos19 december 2023 16:30
dat ontken ik ook helemaal niet. het ging maar meer om

Ook is het verschil tussen 4k en hoger niet echt van belang naar mijn mening. Er zijn wel nieuwe features zoals raytracing, extra fps, etc, maar elk van hen heeft op een bepaald punt ook niet veel meerwaarde meer. De beperkingen van het menselijk oog en zo.

en daarin kunnen beide consoles en GPU's nog flinke sprongen maken om dat allemaal samen voor elkaar te krijgen voor een betaalbaar bedrag.
HerrPino @loki50420 december 2023 06:30
… maar elk van hen heeft op een bepaald punt ook niet veel meerwaarde meer. De beperkingen van het menselijk oog en zo.
Klopt, maar op dat punt zijn we voorlopig nog niet. Behalve als iemand met een hoge brilsterkte, zonder bril speelt. Maar ik geloof ook wel dat er een moment komt dat een console 20 jaar mee kan. En mogelijk eerder ten onder gaat aan het feit dat het apparaat gewoon op is en toe aan vervanging, dan dat er noodzakelijk een nieuwe moet komen.
Flooperke @rjberg20 december 2023 21:32
Ik hoop dat de ssd van mijn series x nog werkt als er een nieuwe uitkomt.
De xbox is nu prima afgezien van de 1tb storage space.
Voor de indie games die ik speel, is de one x btw ook prima nog.
Voor echt zware games pak ik toch de pc station erbij.
Vraag me wel af of alles digital only gaat worden.

[Reactie gewijzigd door Flooperke op 22 juli 2024 16:07]

FrankoNL @Verwijderd19 december 2023 15:45
Colteastwood? Dat is echt de grootste clown die er is.

Korreltje zout… meer een zoutmijn. :)
Loller1
@Verwijderd19 december 2023 16:20
...alleen wisten we al deze zomer dat die toen al jaar oude slides al verschillende dingen vermelden die niet meer van toepassing waren of veranderd zijn sinds dien. Je brengt hier als "tegenbewijs" van dit bericht de leak aan waar dit bericht het juist over heeft met de zin "Microsoft de roadmap voor de Xbox aanzienlijk heeft gewijzigd". If anything, wat we wisten van die leak in de zomer onderbouwd dit gerucht juist.
Jeroen73 @Verwijderd19 december 2023 15:47
Als Sony in 2024 met de PS5 pro komt, komt in 2026 ook de PS6 uit; daar durf ik mijn dikke duim wel om te verwedden. Dan is de gok dat in 2026 de Xbox XX komt redelijk voor de hand liggend. Ik durf ook al wel iets te zeggen over de PS7 en de Xbox XXX maar ik denk dat dat nog iets te vroeg is voor de meeste mensen hier ;)
freaq @Jeroen7319 december 2023 15:53
Zou ik toch niet doen,
1 nog maar zien of er een ps5 pro komt,
2 2026 is te vroeg voor een volgende generatie console, de huidige generatie moet lang genoeg bestaan om er winst uit te trekken, en de hardware moet flink goedkoper geworden zijn om een nieuwe console te kunnen maken met minimaal verlies.

De generaties worden steeds langer, en dat verwacht ik hier ook.
Hulleman
@freaq19 december 2023 16:14
Die PS5pro geruchten worden nu wel érg hardnekkig en concreet. Ik was ook wat sceptisch daarover, maar ik moet die mening denk ik bijstellen.
freaq @Hulleman19 december 2023 16:28
We gaan het zien,
Maar de per transistor prijs is amper nog asn het dalen dus een ps5pro wordt dan wss flink duurder dan de huidige ps5 en de ps5 daalt mogelijk slechts een klein beetje in prijs.

Dat is wel anders vergeleken met de vorige generatie.

Maar voor een volgende generatie moeten we 100% langer wachten dan 2026 de perf sprong is niet groot genoeg, hardware is niet genoeg in prijs gedaald, er is noet genoeg verschil.

2028 klopt wel ongeveer,
De series x launchde in nov 2020
Kortom bijna 2021

Om dan een nieuwe console
Te launchen 5-6 jaar later is echf te kort,
De ps4 en xbone generatie heeft het 8 jaar volgehouden, en de generatie daarvoor 7jaar

Dat gaat echt niet ineens naar 5-6
Eerder naar 8-9 door diminishing returns.
Hulleman
@freaq19 december 2023 16:43
We gaan het zien,
Maar de per transistor prijs is amper nog asn het dalen dus een ps5pro wordt dan wss flink duurder dan de huidige ps5 en de ps5 daalt mogelijk slechts een klein beetje in prijs.
Ik zag vanm een item op YT die een prijs van € 699 niet uitsluit. Geen idee wat de betrouwbaarheid van dat kanaal is, maar wel leuke info.

Maarja, die geruchten gingen ook al bij de PS5 en XSX. Die hadden ook hardware aan boord die je voor € 499 niet in je pc kon stoppen.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 22 juli 2024 16:07]

halofreak1990 @freaq19 december 2023 20:22
Op papier heeft Sony weinig keus: de GPU van de PS5 is zo'n 40% zwakker dan die van de Xbox Series X en ook nog eens van een oudere generatie (RDNA1 + een aantal RDNA2 features, terwijl de Series X vol RDNA2 is). 't Is dat Sony met parity- en marketing deals tot dusver heeft kunnen voorkomen dat 3rd parties die extra power volledig willen benutten, want anders had het "most powerful console" narratief wat Microsoft gevoerd heeft sinds de introductie van de Xbox One X veel harder aangekomen.
Wolfos
@halofreak199019 december 2023 20:52
In first party titels laten ze dat ook niet echt zien. Forza had een “kijk eens, ray tracing op 60FPS” moeten worden maar grafisch gezien is het weinig spectaculairs.

Voor de rest draaien alle cross-platforms nagenoeg identiek. Af en toe 2 - 3 extra frames de een of andere kant op. Van die 40% extra power is dus niks te merken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 16:07]

Chanfan @halofreak199019 december 2023 22:58
Xbox wordt tegengehouden door zijn eigen zinloze Series S. Ze wilden dezelfde games met dezeflde features op zowel S/X. Microsoft heeft zichzelf in de voet geschoten met Baldur's Gate 3. Niet alleen heeft PS een tijdelijke exclusive gekregen, Series S mist de splitscreen feature die wel mogelijk is op PS5 en X Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Xbox geen pro console kan uitbrengen en Playstation wel.
Bovendien zijn er veel meer exemplaren verkocht van Series S consoles dan X. Mocht de devs vol gaan voor de X dan laten ze de S gebruikers en mogelijke inkomsten gewoon in de steek.

[Reactie gewijzigd door Chanfan op 22 juli 2024 16:07]

Wolfos
@Chanfan20 december 2023 08:59
Ik zie niet in waarom het zinloos zou zijn als ie beter verkoopt dan de X. Het is de enige goedkope manier om nog nieuwe games te spelen.
Chanfan @Wolfos20 december 2023 22:49
Het is zinloos omdat het de devs tegenhoud om vol voor de Series X te gaan. Ze moeten nog altijd rekening houden met een mindere console. Ze ontwikkelen voor 2 sterke consoles Series X en PS5. En dan moeten ze nog mankracht en vooral kosten spenderen aan de Series S? En wat met een eventuele PS5 Pro? PS heeft al een serieuze voorsprong qua verkopen en dat zal met een PS5 pro alleen maar uitvergroot worden.
SunnieNL
@freaq19 december 2023 17:51
De xbox one generatie heeft het echter wel volgehouden door een tussenstap te maken. Een tussenstap die ook niet meer was dan een nieuwe cpu en gpu waardoor hij krachtiger was. Waarom zouden ze dat nu ook niet kunnen doen en het gewoon een nieuwe generatie maken. De huidige generatie is alleen maar een geheel nieuwe generatie geworden doordat de SSD geintroduceerd werd. Games werkten daarna nog jaren op beide generaties.

De Xbox One X was ook een vrij grote upgrade vergeleken met de Xbox One. Daarna is Microsoft eigenlijk ook alleen maar gegaan voor de iets krachtigere Xbox One S en de X.
Dus waarom nu niet een Series Z (next gen) en de xbox series X om mee door te gaan over 3 jaar en de Series S laten afzinken of daar gratis streaming service aan te bieden voor de nieuwere games van deze generatie. Dan hoeven developers vanaf 2026 ook geen rekening meer te houden met de Series S, waardoor de hele Series generatie door kan tot 2028 en daarna.
freaq @SunnieNL20 december 2023 16:57
En dat kon omdat men een 4x zo krachtige gpu kon shippen voor een lage prijs.

Dat kan nu niet.

En dat was nodig omdat men van 1080p naar 4k ging, dus 4x zoveel pixels, maar geen extra cpu load.

Dat gaat deze keer niet op.
LopendeVogel @freaq19 december 2023 17:56
Xbox one heeft toch nog de opvolger Xbox One X gehad? Althans ik heb die upgrade wel gedaan toen der tijd en die vond ik ook behoorlijk groot.

Of je bedoeld een compleet nieuwe generatie? Zoals de 360- one- series?
freaq @LopendeVogel20 december 2023 16:58
Nieuwe generatie idd niet upgrade.
Maar dat is ook een beetje twijfelachtig
SG
@freaq20 december 2023 07:17
De prijs wordt bepaald door node wafer prijs en chip-die size en yield.
Een slim of pro komt als er betere node beschikbaar is en chip-die grote gelijk voor de pro. Dat beperkt een meerprijs aanzienlijk. Dus 50 a 100 duurder.
Nextgen hangt af van next node die kwa wafer ook niet al te duur is zodat er grote stap gemaakt kan worden voor 5 tot 7 jaar cyclus kunnen er meer node stappen zijn gemaakt. Het is dat nodes moeizamer gaan en daardoor er binnen 6 jaar niet zo grote sprong gemaakt wordt als vroeger. Tussen node is goed voor slim refresh en of pro versie. Ook zijn de stappen per node stuk subtieler.
Ivm wafer prijs van latest en greatest node zal men een lager node pakken om kosten te drukken. Ook om Epyc niet in de weg te zitten.
geeMc @freaq20 december 2023 01:14
Mis ik iets waarom men zegt dat generaties steeds langer duren? De Xbox One/PS4 kwamen 7 jaar na de 360/PS3 en de Xbox Series/PS5 kwamen weer 7 jaar na de One/PS4. Met alle ontwikkelingen op de markt lijkt het mij juist dat het steeds korter gaat duren. Generaties lijken in plaats van langer te worden, eerder een beetje te vervagen. Het is ook niet voor niets dat enkele generaties meerdere iteraties hebben met die Pro varianten.

Edit: de PS2 kwam ook pas 6 jaar na de PS overigens. Alleen tussen de Xbox en de 360 zit wat minder verschil, maar die waren toendertijd ook pas net op de console markt.

[Reactie gewijzigd door geeMc op 22 juli 2024 16:07]

SG
@geeMc20 december 2023 07:20
Tsmc, samsung en intel nodes dieshrink duren langer en zijn subtieler en duurder en moeizamer. Naast ‘return of ‘ grotere ‘investment’ maakt de cyclus ook langer.
CerandoX.nl @Jeroen7319 december 2023 15:56
Ik denk niet dat de PS6 in 2026 op de markt zal verschijnen. Sony werkt volgens de geruchten met een tussentijdse 'Pro' upgrade. Microsoft doet niet meer aan een 'Pro' of X' upgrade en Sony dus wel. Microsoft kiest bewust voor een andere strategie om uit de pas te lopen qua releases. Mogelijk kunnen ze zo mensen verleiden om voor de Xbox te kiezen, zoals ze met de 360 deden, toen deze een jaar eerder uitkwam.

De PS5 Pro zal ook minimaal weer drie a vier jaar meegaan en dus zal een mogelijke PS6 in 2027 of in de lente van 2028 uitkomen.

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 22 juli 2024 16:07]

Verwijderd @CerandoX.nl19 december 2023 16:00
Microsoft doet niet meer aan een 'Pro' of X'
Eigenlijk hebben ze dat al sinds het begin van deze generatie. Alleen dan andersom, de series s als het zwakkere broertje en de X als het snellere alternatief.
CerandoX.nl @Verwijderd19 december 2023 16:04
Ja zo kun je dat zien ja, alleen de S is ook op bepaalde vlakken ook minder dan de Xbox One X.
HKS-Skyline @Jeroen7319 december 2023 16:00
PS6 komt niet voor 2027 als ik een inschatting zou moeten maken, door de chiptekorten hebben ze lang niet zo veel ps5's verkocht als dat ze hadden willen doen. Alles wijst erop dat MS wacht tot 2028, Sony zou gek zijn om in 2026 al een ps6 aan te bieden. Zodra de pro uitkomt kunnen ze daar nog prima even op teren.
ThanosReXXX @Jeroen7319 december 2023 17:04
Nee, die Pro gaan ze echt niet slechts twee jaar laten schijnen, dat wordt echt wel een jaartje of vier. Sowieso begint zoiets pas na twee jaar geld op te leveren, dus voor die tijd alwéér een nieuwe console uitbrengen is zowel slecht voor de Pro als voor de nieuwe console zelf.
Anonyymm @Verwijderd19 december 2023 16:51
Ik dacht ook gelezen te hebben dat ze volgend jaar met een update komen van de huidige series X en pas een aantal jaar later met een compleet nieuwe versie/serie.
Verwijderd @Anonyymm19 december 2023 16:54
Ja klopt. Die update is een discloze series x met een 2TB SSD. Die disc variant zou uitgefaseerd worden.
SunnieNL
@Verwijderd19 december 2023 17:27
Pro editie of nieuwe generatie.. uiteindelijk komt het eigenlijk wel op hetzelfde neer (nieuwe gpu/cpu) de afgelopen jaren. Het OS is al 2 generaties en meerdere iteraties hetzelfde op de xbox. Alle games zijn backwards compatible.
De huidige generatie heeft voornamelijk gebroken met de oude generatie door de introductie van de SSD en direct toegang van de SSD richting de GPU.

Zou in het geval van Microsoft niet eens zo'n gek idee zijn om dat te doen, omdat het de kans biedt om de Xbox series S af te laten zakken en te zeggen dat daar nog maximaal een jaar aan ondersteuning voor moet zijn door game ontwikkelaars en het daarna optioneel wordt of de games op de Series S vanaf dat moment streaming aan te bieden.
itaalol @Verwijderd19 december 2023 19:30
Thanks voor je reactie! Ik ga de naam zeker onthouden.
SuperSonicFreak @Verwijderd20 december 2023 12:57
Ik vindt al erg vreemd, gezien dan pas de PS5 Pro uitkomen. Als wel zo zou zijn, heb je geen concurrentie en maak je denk ik ook de game-devs het nog lastigere zou worden gemaakt met multiplatform-games.
Chilco 19 december 2023 17:04
Lekker boeiend, ga eerst maar eens goede games ontwikkelen. Mn xbox one ligt op zolder in de doos terwijl mn ps4 pro nog wekelijks wordt gebruikt. Nu dankzij een gratis code even gebruik gemaakt van de xbox gamepass ultimate, echt om te janken zo'n slecht aanbod. Grote hype rondom de overname van activision-blizzard, wat heeft deze uitgever uberhaupt nog te bieden. Diablo en Call of Duty?
Sk313t0r @Chilco19 december 2023 18:40
Net wat @SunnieNL zegt, misschien moet je eerst even naar het huidige aanbod kijken voordat je als een 5-jarige begint te klagen. Ik heb zowel een Series S als PS5 en ik vermaak me met beiden prima. Misschien ben je vergeten te vermelden dat Microsoft ook nog de nagenoeg complete catalogus van zowel EA als Bethesda heeft bij Gamepass? Daar hoor ik niet veel mensen over mekkeren...
Chilco @Sk313t0r20 december 2023 02:58
En wat speel jij op een xbox s wat niet te spellen is op een playstation of pc? Dat jij en ik meerdere consoles thuis hebben staan zegt niet veel, de meeste mensen kopen er eentje. Noem is een reden om een xbox te kopen? De ea en bethesda catalogus ... :o

De verkoopcijfers liegen niet, microsoft verkoopt in vergelijking met de vorige generatie minder consoles en sony meer.
Het aanbod van microsoft is echt waardeloos, ook als ik kijk naar het huidige aanbod (game pass op pc).

Noem het janken voor mijn part, ik mis de tijd dat microsoft een goed alternatief was tijdens de xbox360/ps3 generatie. Nieuwe hardware gaat daar geen verandering in brengen, boeit de meeste mensen niet zo. Die weten niet eens wat het verschil is tussen 30 of 60fps.

Die 69 miljard had veel beter kunnen worden geinvesteerd. Bijvoorbeeld in een daadwerkelijk goede Halo game( wat zijn die slecht geworden )

[Reactie gewijzigd door Chilco op 22 juli 2024 16:07]

SunnieNL
@Chilco19 december 2023 18:16
Lekker onderbouwd commentaar ook.
Dus je hebt de gamepass gebruikt op een 8 jaar oude Xbox One? Dan krijg je natuurlijk ook niet alle nieuwe games te zien die alleen voor de huidige generatie worden uitgebracht. Daarnaast is het gamepass aanbod tegenwoordig voor 60% gelijk aan de het sony aanbod van de 2 duurdere abo's die sony aanbied. Dus in dat geval zal die ps4 pro ook wel voornamelijk oudere games spelen denk ik??
En ik denk ook niet dat Sony het eens is met je laatste statement, gezien de grote hype vooral door Sony werd aangewakkerd omdat ze bang waren CoD te verliezen.
magrec @SunnieNL20 december 2023 12:49
Dat is niet helemaal waar. Met een Xbox one kun je via gamepass wel degelijk games spelen die voor de next gen zijn uitgebracht, via de cloud kun je die dus nog prima spelen. Installeren lukt niet.
Eeries @SunnieNL19 december 2023 19:33
En terecht toch? CoD is waar iedereen ABK mee associeert en niet mobile gaming. Dus waarom zou het onderwerp anders zijn volgens jou? Microsoft zelf heeft als je de documenten hebt gelezen verschillende en misleidende statements uitgebracht. In de media zeiden ze andere dingen wat in hun documenten stonden.
Chilco @SunnieNL20 december 2023 02:42
Je kunt de xbox gamepass ook gebruiken op andere platforms zoals een pc? Veel first party games zoals god of war ragnarok en horizon forbidden west zijn ook nog op de ps4 uitgebracht. Zelfs de nieuwste call of duty heeft een versie voor de vorige generatie. Het is die andere 40% wat het verschil maakt. Ik kan me geen game voor de xbox one voor de geest halen waarvan ik zeg "ja dat is een reden om een xbox aan te schaffen" zelfde geldt voor de nieuwe generatie xbox. Sony daartegen heeft in ieder genre een top game. Ja ik heb de rechtzaken rondom de overname meegekregen. Snap Sony ook wel, vooral de Black Ops games zijn populair (afgaande op de cijfers uit 2021) maar met het tempo dat activision de serie de nek om draait ben ik benieuwd hoelang de serie nog relevant is. 69 miljard is veel geld voor ip's die rap aan populariteit inboeten. Maar ik vergis mij vaak lelijk in hoe populair spellen zoals cod en fifa werkelijk zijn ..
BiaggioLuciano 19 december 2023 15:44
Niet heel gek, de huidige generatie is dan al 6 jaar oud. Dat streamingapparaat vind ik wel wat minder, doe mij dan maar een app op (Apple) TV of Chromecast.
MornixRS @BiaggioLuciano19 december 2023 15:55
Generatie waarvan? Is de series X niet in november 2020 geïntroduceerd?
loki504 @MornixRS19 december 2023 16:04
ja en 2020 tot 2026 is 6 jaar toch? hij zegt immers de huidige generatie is dan al 6 jaar oud.
niet dat hij nu al 6 jaar is:P
MornixRS @loki50419 december 2023 16:36
Waar. My bad. :D
geert1 @MornixRS19 december 2023 16:08
Klopt, net als de PS5. Dus in 2026 wordt die consolegeneratie zes jaar oud.

Of dat lang genoeg is voor Sony en Microsoft moet nog blijken. We kunnen nog niet veel met dit gerucht. We zullen wel zien wie, wat en wanneer.
Farabi 19 december 2023 15:44
De Series X. Een prachtige console die met een sisser is afgelopen. Ze hebben zijn kracht nooit waar kunnen maken. Nooit wat fatsoenlijks kunnen neerzetten.
MornixRS @Farabi19 december 2023 15:49
Niks mis met de series X hoor.
Farabi @MornixRS19 december 2023 15:50
Dat bedoel ik juist, alles daaromheen gaat mis.
MornixRS @Farabi19 december 2023 15:51
Wat dan precies?
Chanfan @MornixRS19 december 2023 23:22
Amper exclusives en als er exclusives zijn worden ze zeer matig of slecht onthaald zoals Starfield en Redfall. Starfield heeft een ontwikkelingskost van 200 miljoen dollar. Xbox dropt dit gewoon op dag 1 in Gamepass. Dus amper verkopen.

De verkoopcijfers zijn barslecht. Zeker in Europa en Azië. Zelfs in Xboxlanden UK en VS heeft PS5 een zeer grote voorsprong op Xbox.

Gamepass lijkt een plateau te hebben bereikt qua abonnementen. Er komen amper abonnees bij. En dat terwijl MS hoopt om tegen 2027 100 miljoen abonnees te hebben. Een aantal dat ze nooit gaan bereiken. Gamepass is geen Netflix.

Er gaat echt heel veel mis bij Xbox.
MornixRS @Chanfan20 december 2023 10:23
Nee hoor dat klopt dus niet. De Xbox verkoopt ongeveer de helft van de aantallen die van de ps5 worden verkocht. Dat is al jaren zo. Stand van zaken in Juni: ps5 40 miljoen, xbox 20 miljoen.Ik zou niet zeggen dat dat weinig is.
Starfield is de snelst verkopende IP en de 5e meest verkochte game van het jaar. Die cijfers zijn ZONDER de game pass spelers. Dus ook dat is een slecht voorbeeld. Redfall was inderdaad een mindere game maar het is natuurlijk niet zo dat dat voor de ps5 enkel succesvolle toppers uitkomen.
Chanfan @MornixRS20 december 2023 18:01
Playstation +143%
Xbox -52%

https://www.neogaf.com/th...lapsed-in-europe.1663807/

https://www.circana.com/i.../2023/top-10-video-games/

In de US staat Starfield op de 10de plek. Wereldwijd staat het nietin de Top 10.
MornixRS @Chanfan21 december 2023 10:28
Wat is je punt hier precies? Als je eigen link even leest dan zie je dat die sales in oktober volledig kan worden toegeschreven aan de games die toen verschenen. Iets verder in de thread staat een ander antwoord: dit is in Europa al jaren (28) zo. Kortom Xbox lukt het hooguit om tot de heft van de verkopen te komen vergeleken met de PlayStation. Dat was mijn punt. De vraag is of dat slecht is of het hoogst haalbare als je niet meer goede exclusives hebt.

Mij gegevens over Starfield betroffen september:
https://www.ign.com/artic...he-us-even-with-game-pass

https://www.videogameschr...0of%20Forza%20Horizon%205.
Chanfan @MornixRS21 december 2023 10:46
https://www.ign.com/artic...-in-2023-new-data-reveals

Dat is meer dan de helft.
MornixRS @Chanfan21 december 2023 11:40
Sales increase dit jaar. |Ik had het over totale aantal units in juni.
Chanfan @MornixRS21 december 2023 19:11
Welke sales increase? Xbox kent een serieuze daling tegenover vorig jaar. Was er in juni de nog twee tegen één is dit nu al drie tegen één ten voordele van PS. Het overzicht wordt op het einde van het jaar gemaakt. Ik begrijp niet waarom juni zo belangrijk is.
MornixRS @Chanfan22 december 2023 11:21
Ik zou zeggen lees je eigen link.;)
Donstil @Farabi19 december 2023 16:09
De Series X. Een prachtige console die met een sisser is afgelopen. Ze hebben zijn kracht nooit waar kunnen maken. Nooit wat fatsoenlijks kunnen neerzetten.
Nou nou de generatie loopt nog, jij lijkt al een stap verder te zijn.
Chanfan @Donstil19 december 2023 23:23
Xbox moet nog altijd rekening houden met Series S. Dus het volle potentieel zal Series X nooit bereiken.
Hulleman
@Farabi19 december 2023 16:16
Beetje vreemde reactie. De generatie is nog niet eens halverwege.
FeareX @Farabi19 december 2023 17:50
Voelt voor mij hetzelfde. De console is top, maar qua games zit er voor mij maar weinig bij. De grote first party titels zijn stuk voor stuk tegengevallen (vind ik).

Halo was nog wel leuk, maar wel erg summier. Redfall een bugfest, starfield saai, Forza motorsport (waar ik het meest naar uit keek) oogt niet nextgen, heeft veel glitches en amper verdieping.

Qua racen was GT7 op m’n oude PS4 echt veel uitgebreider, mooier en leuker.
SunnieNL
@Farabi19 december 2023 17:55
Ze hebben pas net de oude generatie losgelaten. De huidige generatie komt nu pas op gang.
Ik heb ook nog weinig op de PS5 gezien wat de PS4 ook niet kon. Meeste games zijn ook uitgekomen op de PS4 en moet eerlijk zeggen dat bv. Spiderman op de PS5 er in mijn ogen niet veel anders uitziet dan op de PS4. Dus om te zeggen dat die game alles uit de PS5 perst en de echte kracht laat zien.. nope..

Beide consoles hebben net hun oudere broertjes laten gaan en staan nu pas op eigen benen.
Verwijderd @SunnieNL19 december 2023 19:28
Spiderman op de PS5 er in mijn ogen niet veel anders uitziet dan op de PS4. Dus om te zeggen dat die game alles uit de PS5 perst en de echte kracht laat zien.. nope..
Als je Spider-man 2 bedoeld dan moet je toch echt even een nieuwe bril kopen. Het verschil is nogal groot namelijk.....
SunnieNL
@Verwijderd20 december 2023 15:11
Ik zie weinig verschil.. Assets worden continue hergebruikt zonder enige vorm van randomizer.
Gebouwen zijn niet heel veel veranderd. Her en der een reflectie. Ik zie werkelijk niet heel veel verschil met hoe ik mij kan herinneren dat spiderman 1 was (of ik ben gewoon totaal niet onder de indruk, dat zou ook kunnen).
Ik heb zelfs al momenten gehad dat er bij een ambulance 3 precies dezelfde ambulance broeders stonden te kijken hoe ik een arme ziel op de brancard leg. Kom op zeg, van een nextgen game die alles uit de ps5 haalt moet daar op zijn minst een randomizer over de assets heen.

Voor een game die alles uit de ps5 perst, valt spiderman 2 echt heel erg tegen voor wat je krijgt (in mijn ogen).
Verwijderd @SunnieNL20 december 2023 16:53
Nou ja nogmaals, ik denk dat je dan Spiderman een keer zou moeten opstarten en naast elkaar moet zetten. Kan zijn dat je vergeten bent hoe Spiderman er uit zag. Alleen al het verschil in water, hoe de gebouwen eruit zien, RT reflecties zijn veel beter, de hoeveelheid auto's en mensen die er rond lopen etc.

Helemaal als je het vergelijkt met games op Xbox, zoals een starfield. Die graphics kunnen echt niet meer....

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:07]

Zantiath 19 december 2023 15:50
Als microsoft dit besluit te doen gaan studios er nooit in mee. Die zijn er bij gebaad dat beiden platforms gelijke specs hebben en houden per generatie. Ook dit weten sony & microsoft dus de kans dat dit gebeurt is echt zero gezien beiden er bij gebaad zijn in termen van sales.
ocmerius @Zantiath19 december 2023 16:04
Volgens die redenatie zou Sony volgend jaar ook geen Pro model uit kunnen brengen. Toch gaan er zeer hardnekkige geruchten rond dat dit wel het geval is.
Loller1
@Zantiath19 december 2023 16:20
Dus Sony mag ook geen Pro model uitbrengen dan?
Zantiath @Loller119 december 2023 21:04
Sony kan zeker weten een Pro uitbrengen, het blijft allemaal binnen dezelfde generatie. Het verschil zal dan ook niet drastisch groot zijn, wat bij generatie op generatie wel zo is. Besluit Microsoft dus een generatie opeens toe te voegen, daar gaat het nu over al 'leak', dan is dat zeker weten anders. Dat maakt het super complex.
hottestbrain @Zantiath19 december 2023 16:29
Aangezien MS steeds meer eigen studios heeft en Sony van oudsher reeds had is die cadans in generaties steeds minder relevant. Vooral ook niet aangezien er wel degelijk verschillende specs zijn binnen generaties en externe studios over het algemeen niet uitsluitend op consoles releasen maar ook voor PC.
FirePig 19 december 2023 15:55
Met GTA 6 dat in 2025 uitkomt, zouden ze eind 2024 of begin 2025 een update moeten uitvoeren, om zo te kunnen concurreren met PlayStation.

Er zullen zeer veel oude gamers alsnog een nieuwe console aanschaffen om alsnog deze game te kunnen spelen. Een gemiste kans dus van Microsoft!
Bloedvat @FirePig19 december 2023 16:02
Ik denk eerder dat, met dit nieuwsbericht, Rockstar zal besluiten om GTA V remaster versie 38 uit te geven voordat ze met GTA VI komen ;)
Linksquest Moderator Spielerij
19 december 2023 15:57
Ben erg benieuwd welke kant ze met de komende console op gaan, vooral of deze nog een disk drive gaat hebben en hoever hij oudere generaties gaat afspelen.

Tot nu toe ben ik zeer tevreden over de Xbox Series X, maar ben zeer benieuwd welke kant ze op gaan.
acreed166 19 december 2023 16:00
Ik denk dat nieuwe console generatie heel anders uit gaat zien als wat wij gewend zijn.

Grote kans dat als de ps5 pro komt dat wij eerste 4k 60fps games gaan zin en vervolgens zal de opvolgende consoles alleen upgrade aan games toevoegen. Zoals wij deze kennen van PC.

Straks krijg je gewoon games voor 3 generaties op de ene speel je 1080p 60fps op de andere 4k 30fps en op de krachtigste 4k 60fps en PS6 zal daarop raytracing toevoegen.
CerandoX.nl 19 december 2023 16:06
Persoonlijk vind ik het allemaal veel te lang duren. Minimaal om de drie jaar een nieuwe console had voor mij prima geweest en dan het uitkomen van games ondersteunen voor minimaal 6 jaar.
TheMaurice 19 december 2023 16:08
Wordt hoog tijd dat de nieuwe Xbox een game-pc wordt met een Xbox-schil om Windows heen. Zou ook mooi zijn voor pc-gamers die makkelijker een pc willen kopen.
MSalters @TheMaurice19 december 2023 16:32
Microsoft heeft tegenwoordig cloud-hosted Windows. Dat zou ook een realistische optie kunnen zijn voor de XBox, zeker voor dat "streaming device", dat je ook gewoon een desktop kunt streamen.
HerrPino @MSalters20 december 2023 06:34
Uiteindelijk zal streaming niet echt meer kunnen. Dezelfde natuurwetten blijven van kracht maar de specs van tv’s en requirements van games ed zullen omhoog gaan. Misschien dat streaming nog even kan, maar op een gegeven moment zul je toch zo ongeveer moeten gaan ‘streamen’ vanaf de drempel van het huis.

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