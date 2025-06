Analistenbureau: wereldwijde gamingmarkt is dit jaar 184 miljard dollar waard

Op de wereldwijde markt voor games zal dit jaar 184 miljard dollar worden omgezet, schrijft Newzoo. Het analistenbureau meent dat deze markt tegen 2026 205,7 miljard dollar waard zal zijn. Het Chinese Tencent was in de eerste helft van 2023 wereldwijd de grootste game-uitgeverij.

Volgens Newzoo is de wereldwijde markt voor games dit jaar met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De markt voor consolegaming zal dit jaar een waarde van ongeveer 53,2 miljard dollar vertegenwoordigen, volgens het analistenbureau 1,9 procent meer dan in 2022. Wat de markt voor pc gaming betreft, ziet Newzoo ook een stijging. In die subcategorie zal dit jaar meer dan 40 miljard dollar worden omgezet. Dat is volgens Newzoo 3,9 procent meer dan in 2022. De markt voor mobiele games blijkt het grootst te zijn; die zal in 2023 90,4 miljard dollar vertegenwoordigen, maar vorig jaar was hij naar verluidt 1,06 procent meer waard.

Newzoo publiceerde ook een lijst met de grootste game-uitgeverijen van de eerste helft van dit jaar. Het bureau concludeerde dat de top tien van deze bedrijven samen bijna 30 procent van de markt in handen heeft, ofwel 54,4 miljard dollar. Het Chinese Tencent had tijdens de eerste helft van dit jaar de grootste omzet in de wereldwijde gamingmarkt: 14,4 miljard dollar. Dat is volgens Newzoo 3,6 procent meer dan tijdens de eerste helft in 2022. Sony stond tijdens de eerste helft van dit jaar op de tweede plaats met een wereldwijde omzet van 8,08 miljard dollar. Dat is naar verluidt 8,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Apple vervolledigt de top drie. Het Amerikaanse bedrijf had een omzet van 6,9 miljard dollar en doet het daarmee 3,2 procent beter dan tijdens de eerste helft van 2022.

Microsoft staat op de vierde plaats met een omzet van 6,0 miljard dollar. Microsoft is er volgens Newzoo niet in geslaagd om meer consoles te verkopen dan tijdens de eerste helft van 2022, maar kon toch een groei van 3,5 procent optekenen dankzij onder meer Xbox Game Pass. Als de omzet van Activision Blizzard bij die van Microsoft geteld wordt, doet Microsoft het volgens Newzoo beter dan Sony en wordt het de op een na grootste game-uitgeverij tijdens de eerste helft van dit jaar. Nintendo behaalde tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van ongeveer 3,1 miljard dollar. Dat is volgens Newzoo 1,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.