Gaming levert in VS nieuw omzetrecord op in eerste kwartaal

Videogame-verkopen in de VS hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werd in het eerste kwartaal 9 procent meer uitgegeven aan spellen en consoles. In totaal is er omgerekend 10,1 miljard euro uitgegeven van januari tot en met maart.

In de onderverdeling games en consoles hebben games meer geld binnengehaald. 9,58 miljard dollar ging er naar spellen, 11 procent meer dan vorig jaar. De grootste omzetgeneratoren waren volgens NPD Group Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 en NBA 2K20.

Aan de kant van 'hardwareplatformen' zijn de ontwikkeling iets minder eenduidig. Volgens NPD maakte de verkoopcijfers van de Nintendo Switch een 'sterke groei' door, die 'hielp om te compenseren voor dalingen bij andere hardwareplatformen'. De Switch zou ervoor gezorgd hebben dat onderaan de streep de markt voor hardwareplatformen groeide met 2 procent, tot 773 miljoen dollar.

Ongetwijfeld is de groei op de gamemarkt te danken aan het coronavirus, dat er wereldwijd voor zorgt dat consumenten veel meer binnen moeten blijven. Gaming is een van de weinige vrijetijdsbestedingen die ondanks de omstandigheden rond het virus vrijwel ongehinderd door kan gaan.