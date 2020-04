Gesloten bèta tactische shooter Valorant trekt recordaantal views op Twitch

Bezoekers van Twitch hebben binnen een dag in totaal 34 miljoen uur naar streams van Valorant gekeken. Dat is een record volgens de dienst. Deze week startte een gesloten bèta met de tactische shooter. Spelers kunnen een plek bemachtigen door streams te kijken.

Het maximale aantal gelijktijdige kijkers was 1,7 miljoen, meldt The Verge. Daarmee staat Valorant op de tweede plek. Alleen tijdens het League of Legends-wereldkampioenschap van vorig jaar waren er meer gelijktijdige kijkers. Ook op het moment van schrijven zijn de Valorant-streams nog populair. Donderdagochtend Nederlandse tijd zijn er 706.000 gelijktijdige kijkers.

Vermoedelijk gaat het niet om unieke kijkers. Een reddit-gebruiker merkt op dat veel geïnteresseerden met meerdere accounts de Twitch-streams open hebben staan, in de hoop om zo een plekje in de gesloten bèta te bemachtigen.

Valorant is een tactische shooter van Riot Games, de maker van League of Legends. De nieuwe game combineert elementen uit Overwatch en CS:GO. Dinsdag ging een gesloten bèta van start. Riot werkt daarvoor samen met Twitch. Gamers kunnen hun Riot-account koppelen met Twitch. Het kijken naar Valorant-streams levert vervolgens kans op een plek in de gesloten bètatest op. In de zomer moet Valorant voor alle spelers wereldwijd beschikbaar komen. De game is gratis te spelen.