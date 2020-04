Riot Games laat Valorant-spelers anticheat tijdelijk uitschakelen na kritiek

Riot Games gaat de werking van anticheattechnologie van Vanguard iets aanpassen na kritiek. Waar de anticheatfunctie altijd draaide, ook als de game zelf niet actief was, kan hij nu uitgeschakeld worden buiten de game. Wie vervolgens wil spelen, moet wel eerst rebooten.

'Nemi' van Riot Games maakt dat bekend op Reddit. Per direct toont Vanguard een tray icon in Windows. Daarmee kunnen spelers de anticheattechniek uitzetten, waarna de pc in een 'untrusted mode' terechtkomt en een reboot vereist is voordat Vanguard, en dus Valorant, weer wil starten. In deze modus kan de installatie van Vanguard ook ongedaan gemaakt worden, maar wie Valorant start, zal zien dat Vanguard dan weer geïnstalleerd wordt.

De anticheatsoftware werkt op kernelniveau. Dit is behoorlijk ingrijpend en gaat veel verder dan de meeste bestaande technieken. Riot stelt dat het de maatregel neemt om te voorkomen dat cheatmakers gebruik maken van code-signing holes en dergelijke kwetsbaarheden in het OS. Tegelijkertijd heeft Riot Games de maximale belonging voor kwetsbaarheden in Vanguard verhoogd naar 100.000 dollar. Ars Technica publiceerde een uitgebreid stuk over de anticheat van Riot, met aanvullend commentaar van de ontwikkelaar en deskundigen.

Valorant is momenteel in gesloten bèta en moet van de zomer voor alle spelers wereldwijd gratis beschikbaar komen. De bekendste titel van de studio is League of Legends.