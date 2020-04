Cameramodules van iPhone SE en iPhone 8 zijn uitwisselbaar

De camerasensor van de nieuwe iPhone SE is vergelijkbaar met die van de iPhone 8. Dat blijkt uit een teardown van iFixit. De cameramodules van de iPhone SE en iPhone 8 zijn onderling uitwisselbaar, net als een aantal andere componenten.

Afgaande op de specificaties die Apple had vrijgegeven, leek het erop dat de iPhone SE de camerasensor uit de iPhone 8 of uit de iPhone XR zou bevatten. De teardown van iFixit neemt de twijfel daarover weg; de cameramodule die Apple in de iPhone SE stopt, is wat het formaat betreft identiek aan die van de iPhone 8. De gebruikte camerasensor in die module is iets kleiner dan die van de iPhone XR en andere nieuwere iPhones, zoals te zien is op foto's van iFixit.

Van links naar rechts: cameramodule van iPhone SE, iPhone 8, iPhone XR

De fotokwaliteit van de iPhone SE kan wel verbeterd zijn ten opzichte van de iPhone 8, vanwege betere beeldverwerking met de A13 Bionic-soc. Bij de aankondiging bleek al dat de nieuwe iPhone SE geen ondersteuning heeft voor de nachtmodus, die wel op alle andere nieuwe iPhones zit. Mogelijk heeft dat te maken met de gebruikte sensor.

IFixit heeft een overzicht gemaakt van de onderdelen die uitwisselbaar zijn tussen de iPhone 8 en de nieuwe iPhone SE. Naast de cameramodule is ook de simtray, Taptic Engine en de volledige schermmodule inclusief microfoon en nabijheidssensor uitwisselbaar. Verschillen zitten onder andere in de behuizing; de iPhone SE heeft andere antennes voor hogere 4g-snelheden en wifi 6-ondersteuning. Ook heeft de accu een andere aansluiting, waardoor die niet uitwisselbaar is.