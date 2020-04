Gerucht: Apple stelt iPhone SE Plus uit tot tweede helft 2021

De grotere versie van de nieuwe iPhone SE komt in de tweede helft van volgend jaar uit. Dat zegt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo. De iPhone SE Plus zou een 5,5"- of 6,1"-scherm krijgen en een vingerafdrukscanner in de powerknop.

In eerdere berichtgeving zei Kuo dat Apple de iPhone SE Plus in de eerste helft van 2021 uitbrengt, maar nu meldt hij volgens MacRumors dat dit 'waarschijnlijk is uitgesteld' tot de tweede helft van dat jaar. De iPhone SE Plus zou een ontwerp krijgen dat lijkt op de iPhone 11 en 11 Pro, met een inkeping in het scherm. Die inkeping zou kleiner zijn dan bij die modellen, omdat Apple geen Face ID gebruikt in de goedkopere iPhone.

Volgens Kuo zit de Touch ID-vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel, geïntegreerd in de powerknop. Het zou voor het eerst zijn dat Apple de vingerafdrukscanner van een iPhone op een andere plek zet dan in de homeknop. Volgens Jon Prosser, die de laatste tijd bewezen heeft goede bronnen te hebben binnen Apple, is de massaproductie van de iPhone SE Plus nog niet gestart, maar krijgt het toestel net als de kleine versie die deze week uitkomt, een A13-soc.