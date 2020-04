Gebruikers melden dat Nintendo Switch-accounts zijn gehackt

Nintendo Switch-gebruikers melden steeds vaker dat hun accounts wellicht zijn gehackt. De manier waarop de accounts worden gehackt, is nog onbekend. De verkregen accounts zouden vervolgens worden gebruikt om in-game artikelen aan te schaffen.

Gebruikers melden de accountkapingen onder andere op Reddit, Twitter en een thread op gameforum ResetEra. Ze melden dat hun accounts zijn benaderd vanuit onbekende locaties. De accountkapingen lijken medio maart te zijn begonnen en dit weekend zou een nieuwe golf accounts zijn getroffen, meldt ZDNet.

Hackers zouden de Nintendo-accounts voornamelijk gebruiken om met gekoppelde betaalmethoden in-game artikelen aan te schaffen. Vooral bundels van V-Bucks voor Fortnite worden vaak genoemd. Het is onduidelijk hoe de accounts precies zijn gehackt. Het is bijvoorbeeld onbekend of hackers gebruikersnamen en wachtwoorden uit datalekken bij overige diensten proberen. Enkele gebruikers melden overigens dat ze unieke wachtwoorden hebben gebruikt voor hun Nintendo-accounts, maar alsnog zijn gehackt.

Nintendo heeft inmiddels aan Eurogamer en VideoGamesChronicle bevestigd dat het 'actief onderzoek doet' naar accounts waartoe 'ongeoorloofd toegang' is verkregen. Enkele weken geleden deed het bedrijf dezelfde melding op zijn Japanse Twitter-account. Ook roept Nintendo gebruikers op om tweefactorauthenticatie aan te zetten. Gebruikers kunnen dat doen via de Accounts-website van Nintendo. Daarnaast is het wellicht verstandig om betaalmethoden als PayPal te ontkoppelen.