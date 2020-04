Nintendo schakelt inloggen met Nintendo Network ID uit na inbraken in accounts

Nintendo bevestigt dat meer dan 160.000 accounts zijn gestolen. Het bedrijf heeft daarom inloggen met een Nintendo Network ID uitgeschakeld. De accounts hadden de afgelopen dagen te maken met ongeoorloofde logins.

Volgens Nintendo zijn er bij de aanvallen geen wachtwoorden buitgemaakt. Het is niet duidelijk hoe de criminelen precies bij de accounts zijn binnengekomen, maar volgens Nintendo werd er geen gebruik gemaakt van credential stuffing. De aanvallers kwamen binnen via het Nintendo Network ID. Dat is uit voorzorg uitgeschakeld.

Naast het stoppen met Nintendo Network ID-logins voert Nintendo wachtwoordresets door voor accounts en NNID's die gebruikt zijn voor illegaal inloggen. Nintendo meldt op zijn Japanse site dat bij de 160.000 getroffen accounts de gebruikersnaam, geboortedatum, land en e-mailadres ingezien kunnen zijn door onbevoegden.

Daarnaast waarschuwt het bedrijf dat wie hetzelfde wachtwoord had voor zijn NNID en Nintendo-account, het risico loopt dat zijn creditcard- en Paypal-gegevens misbruikt worden voor aankopen bij de Nintendo Store of eShop. Nintendo adviseert altijd unieke wachtwoorden aan te maken voor diensten. Nintendo riep al eerder deze week gebruikers op om tweefactorauthenticatie aan te zetten.

Nintendo Network ID is een identicatiemiddel van zes tot zestien tekens dat voor registreren op de Nintendo 3DS en Wii U gebruikt werd. Afgelopen week verscheen een groot aantal meldingen van Nintendo-gebruikers dat hun account gekaapt was. Het blijkt dus dat de criminelen misbruik hebben gemaakt van Nintendo Network ID's die gekoppeld waren aan de accounts.