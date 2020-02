Amerikaan bekent schuld aan hacken van Nintendo-systemen

Een Amerikaan uit de staat Californië heeft bekend dat hij een paar jaar geleden het netwerk van Nintendo heeft gehackt en bedrijfsgegevens heeft gestolen. De man verkreeg zo onder meer informatie over de destijds nog onuitgebrachte Switch-console.

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de 21-jarige man, Ryan Hernandez, schuld bekend aan zowel het hacken van Nintendo-systemen in 2016 als het bezit van kinderporno. Op 21 april doet de rechter uitspraak in de zaak, waarbij wordt aangetekend dat Hernandez tijdens de hack nog minderjarig was.

Hernandez verkreeg toegang tot de systemen van Nintendo via phishing, al vertelt het Ministerie van Justitie niet welke methode werd gebruikt. Na het ontfutselen van de inloggegevens van een Nintendo-medewerker kreeg hij toegang tot systemen waarop bedrijfsgeheimen stonden, onder meer over de destijds nog niet uitgebrachte Switch.

Overigens kwam de FBI Hernandez al in 2017 op het spoor, waarbij hij gewaarschuwd werd geen verdere illegale activiteiten te ondernemen. Toch brak hij in 2018 en 2019 weer in op Nintendo-systemen, waarna de FBI zijn huis binnenviel en apparaten in beslag nam.

Er wordt een celstraf van 3 jaar geëist door de aanklagers, en daarnaast heeft Hernandez ingestemd met het betalen van $259.323 dollar als schadevergoeding aan Nintendo.