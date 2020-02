Russische telecomwaakhond dreigt met boetes voor Twitter en Facebook

De Roskomnadzor, de Russische telecomwaakhond, dreigt een boete op te leggen aan Twitter en Facebook, omdat zij de gegevens van Russische gebruikers niet in Rusland opslaan. De mogelijke boete is niet bijzonder hoog, maar kan uiteindelijk leiden tot een blokkade.

Er is een procedure opgestart om beide bedrijven een boete op te leggen. Daarbij was een vertegenwoordiger van Twitter aanwezig, maar Facebook liet verstek gaan, zo meldt de Roskomnadzor op zijn website.

De eis om een boete op te leggen is naar een rechtbank gestuurd, waarna bepaald moet worden of er een boete wordt opgelegd. Die kan tussen de 1 miljoen en 6 miljoen roebel liggen, omgerekend ongeveer 14.000 tot 85.000 euro. Dat is voor de beide bedrijven geen hoog bedrag, maar wel kunnen de procedures uiteindelijke leiden tot een blokkade van de diensten in Rusland.

In Rusland is het verplicht om gegevens van Russische gebruikers op te slaan binnen de landsgrenzen. Eerder voldeed LinkedIn niet aan deze eis, waarna de Roskomnadzor een blokkade instelde. Overigens dreigde Roskomnadzor eerder ook al eens om Facebook te blokkeren.