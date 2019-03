Russische waakhond verplicht vpn-diensten bepaalde sites te blokkeren

De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor heeft tien vpn-diensten opgedragen te voldoen aan een wet die twee jaar geleden inging. Die verplicht internetdiensten verbinding te maken met een database van de waakhond om zo bepaalde sites te blokkeren.

Als dat niet binnen een maand gebeurt, gaat Roskomnadzor de toegang tot die vpn-diensten beperken, schrijft de waakhond. De telecomautoriteit heeft het dwingende verzoek neergelegd bij NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection en VPN Unlimited. Andere vpn-diensten zouden al voldoen aan de vereiste om verbinding te maken met de database van de autoriteit, FGIS.

De database met verboden sites bevat een lijst van domeinen en ip-adressen waartoe de Russische overheid de toegang wil beperken. In het verleden zaten daar ook in het westen bekende sites tussen als LinkedIn en Wikipedia, maar het gaat ook om lokale sites.

De vpn-diensten hebben een maand om te reageren. Het is onbekend of ze gaan voldoen aan het verzoek, maar dat ligt niet voor de hand. Veel vpn-diensten zijn trots op het kenmerk dat mensen in landen met gefilterd internet klanten alle sites op internet kunnen bezoeken.