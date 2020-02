Rusland blokkeert versleutelde maildienst Tutanota

Rusland blokkeert sinds vrijdag de e-maildienst Tutanota. Het bedrijf wijst erop dat het land ook al andere versleutelde e-maildiensten blokkeert, wat volgens Tutanota een poging is om Russische burgers ervan te weerhouden om online beveiligde communicatiekanalen te gebruiken.

Tutanota wijst onder meer naar Ooni Explorer, een tool waarmee censuur op het internet wordt gevolgd. Daaruit zou blijken dat de dienst in delen van Rusland wordt geblokkeerd. Roskomnadzor, de Russische telecomwaakhond, geeft doorgaans een melding bij soortgelijke blokkades, maar die bleef nu uit. Mede daardoor is het nog onduidelijk waarom de dienst in Rusland nu geblokkeerd wordt.

Het Duitse bedrijf achter de dienst veroordeelt de recente Russische blokkade en noemt het een vorm van censuur van Russische burgers, omdat zij nu weer een versleutelde maildienst verliezen. Via een vpn of de Tor-browser is de dienst nog wel te gebruiken. Het bedrijf zegt op Twitter dat het van plan is om een dedicated Tor-dienst te maken voor Tutanota en dat het hier nu misschien prioriteit aan moet geven.

Tutanota is een aanbieder van versleutelde webmail, waarbij opensourcetechnologie wordt ingezet om end-to-end-encryptie aan te bieden en de gehele mailbox te versleutelen. Het bedrijf verdient geld met donaties en betaalde abonnementen. Rusland is overigens niet het enige land dat de dienst op de korrel neemt: Egypte blokkeert Tutanota al sinds oktober vorig jaar.