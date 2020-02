Oud-medewerker bevestigt afzwakken encryptie door Philips in jaren negentig

Een voormalig medewerker van Philips heeft bevestigd dat er in de jaren negentig, op verzoek van onder meer de Amerikanen, apparaten met verzwakte encryptie werden uitgeleverd aan Turkije. Zo konden Amerikaanse inlichtingendiensten via een achterdeur meeluisteren.

Dat zegt Cees Jansen, voormalig cryptograaf bij Philips, in het tv-programma Argos. Hij stelt apparaten te hebben aangepast op verzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Amerikaanse inlichtingendiensten, zodat de encryptie werd verzwakt. Het ging daarbij om een telex met de naam Aroflex die bedoeld was voor communicatie tussen NAVO-bondgenoten.

Turkije zou volgens Jansen extra apparaten hebben besteld voor interne Turkse aangelegenheden, waarna de Amerikanen zich tot Philips wenden om de encryptie af te zwakken, waardoor zij de Turken konden afluisteren. Oud-directeur Arie Hommel zei daarover tegen Argos dat de Amerikaanse NSA tegen hem zei dat Philips een apparaat verkocht dat zij van de markt wilden hebben.

Philips verkocht vervolgens de verzwakte apparaten gewoon onder de naam Aroflex, maar intern stonden deze bekend als de Beroflex. De verzwakking zat hem in het gebruiken van slechts 32bit-encryptie, terwijl de Aroflex normaal met 64bit-encryptie geleverd werd. Zo kon de onderschepte communicatie aanzienlijk sneller worden ontcijferd. In een reactie kan Philips de uitspraken van Jansen en Hommel niet bevestigen. Volgens het bedrijf is er in de archieven niets terug te vinden over de affaire.

Vorige week kwam al naar buiten dat de CIA samen met de Duitse inlichtingendiensten eigenaar waren van een Zwitsers bedrijf dat apparaten met verzwakte encryptie uitleverde. Op een gegeven moment stapten de Duitsers uit, omdat de Amerikanen ook NAVO-bondgenoot Turkije wilden afluisteren. Toen wendden de Amerikanen zich, samen met de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst, tot Philips. Die wilden dus wel meewerken.