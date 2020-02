Patriot introduceert m2-nvme-ssd voor de instapmarkt

Fabrikant Patriot Memory kondigt een m2-nvme-ssd aan. Het gaat hier om de P300, die gebruikmaakt van een pci-e 3.0 x4-interface. Met de P300 richt Patriot zich voornamelijk op de instapmarkt van ssd's.

De P300 komt beschikbaar in 128GB-, 256GB-, 512GB- en 1TB-varianten met in de toekomst een 2TB-versie. Welke controller de ssd's hebben, is niet bekend. De 128GB-versie is de instapper van de reeks, met sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1600 en 600MB/s.

De 256GB- en 512GB-varianten moeten sequentiële leessnelheden van 1700MB/s halen, waarbij de 1TB-versie 2100MB/s zou kunnen neerzetten. Wat betreft schrijven, behaalt de 256GB-variant een snelheid van 1100MB/s, de 256GB-versie 1200MB/s en de 1TB-ssd 1650MB/s, schrijft Hardware.info.

De volledige specificaties van de P300 staan op de site van Patriot.