Ring gaat gebruikers meer controle geven over het delen van gegevens

Ring, maker van slimme deurbellen, heeft te kennen gegeven dat gebruikers meer mogelijkheden krijgen om te bepalen wie inzicht krijgen in hun gegevens. Het delen van gegevens met derde partijen kan zo, in bepaalde mate, aan banden worden gelegd.

De bedoeling is dat gebruikers binnenkort de mogelijkheid hebben om het delen van gegevens met derden te blokkeren. Dat geldt overigens alleen waar dit van toepassing is, zo liet een woordvoerder van Ring weten in een gesprek met CBS. Het is overigens onduidelijk wat de woordvoerder bedoelt met "waar van toepassing", al blijkt daar dus wel uit dat het niet in alle gevallen mogelijk is om het delen van gegevens te blokkeren.

Het statement van Ring komt nadat eerder uit onderzoek bleek dat gegevens verzameld door de slimme deurbel onder meer worden gedeeld met Facebook en Google, maar ook met andere bedrijven die zich specialiseren in het verzamelen van gebruiksgegevens. Gebruikers van de slimme deurbel hebben hier echter geen controle over.

Eerder beloofde Ring om gebruikers meer controle te geven over het delen van videobeelden met politie. Er werd een mogelijkheid geïntroduceerd om verzoeken van politie voor het delen van beelden te blokkeren. Er is al langer kritiek op Ring vanwege het privacybeleid, ook in Nederland. Naar aanleiding van een publicatie van Tweakers kwamen er Kamervragen over de privacyzorgen rond het gebruik van videodeurbellen in de strijd tegen criminaliteit.