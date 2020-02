'Google praat met uitgevers om betaalde content te integreren in News-dienst'

Google lijkt toch van plan te zijn uitgevers te gaan betalen om nieuws te integreren in de News-dienst. Er zouden met dit doel gesprekken worden gevoerd, maar er is vooralsnog niets bevestigd. Voorheen had Google juist geweigerd om uitgevers te betalen.

Google heeft de plannen om te betalen voor nieuws niet officieel bevestigd, maar The Wall Street Journal meent op basis van bronnen te weten dat dergelijke plannen er wel degelijk zijn. Het zou echter nog gaan om gesprekken die zich in een vroege fase bevinden, waardoor het dus nog mogelijk is dat er geen overeenstemming wordt bereikt en de plannen niet doorgaan.

In een statement liet Google wel weten dat het de journalistiek wil ondersteunen en dat er wordt gesproken met uitgevers om de samenwerking te verbeteren, onder andere voor de News-dienst. Over betaalde content houdt de internetgigant zich echter op de vlakte.

Volgens de bronnen van The Wall Street Journal worden er met name gesprekken gevoerd met uitgevers die zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Google kreeg in het verleden onder meer kritiek van Duitse en Franse uitgevers, die compensatie wilden voor het opnemen van content in Google News; dit zouden ook landen zijn waarop de internetgigant zich richt. De betaalde content zou moeten worden geïntegreerd in een gratis te gebruiken versie van Google News, aldus de bronnen van de Amerikaanse zakenkrant.