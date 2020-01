Google stopt verkoop digitale tijdschriften via News

Google gaat niet langer abonnementen op digitale tijdschriften aanbieden via zijn News-dienst. Klanten die gebruik maakten van de dienst zijn door de internetgigant op de hoogte gesteld dat er geen nieuwe tijdschriften meer aangeschaft kunnen worden.

In een e-mail naar klanten laat Google weten dat er geen abonnementen meer afgesloten kunnen worden op digitale tijdschriften, en dat er geen individuele tijdschriften meer aangekocht kunnen worden. Tijdschriften die de gebruiker al in bezit heeft blijven beschikbaar in pdf-formaat. Dat meldt Android Police, die een kopie van de e-mail online heeft gezet.

Alhoewel er geen datum wordt genoemd lijkt de dienst vrij abrupt te stoppen. Klanten die al voor een maandabonnement hadden betaald krijgen hun geld teruggestort.

Google begon in 2012 met het verkopen van digitale tijdschriften via Play Magazines, later Newsstand genoemd. Daarna werd de dienst opgenomen in News. Waarschijnlijk heeft het gebrek aan klanten ervoor gezorgd dat de dienstverlening wordt stopgezet.