Google Currents wordt vervanger Google+ voor zakelijke markt

Google heeft de Google+-vervanger voor zakelijke klanten onthuld. Het platform heet Currents, wat een naam is die het bedrijf eerder heeft gebruikt voor een ander product. Volgens Google lijkt Currents bewust veel op Google+.

Google onthulde de opvolger op zijn Cloud Next 2019-evenement, schrijft onder andere 9to5Google. Op het gebied van het uiterlijk ziet Currents er goeddeels hetzelfde uit als Google+, waarvan de consumentenversie eerder deze maand ter ziele is gegaan. Posts kunnen gesorteerd worden op relevantie of omgekeerde chronologie. Inzendingen van belangrijke figuren, zoals een directeur, kunnen bovenaan vastgepind worden.

Google+ voor de zakelijke markt is nog niet verdwenen en Currents is dan ook in ieder geval op dit moment niet de vervanger. Currents is in de bètafase en bedrijven kunnen een aanvraag doen voor toegang. Daarvoor moet de administrator contract opnemen met Google. Na de bètafase heeft iedere gebruiker van G Suite toegang tot Currents, zonder een meerprijs.

Het oude Currents van Google was een nieuws-app. Gebruikers konden zich daarmee abonneren op feeds van nieuwssites. Die functionaliteit is overgenomen door Google Play Newsstand.