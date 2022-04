Google brengt web-app Keen uit die via machine learning onderwerpen verzamelt

Google heeft een nieuwe applicatie uitgebracht waarmee gebruikers via machine learning content over bepaalde onderwerpen bij elkaar kunnen zoeken. Gebruikers geven een onderwerp op en krijgen vervolgens foto's, video's en artikelen daarover te zien.

Keen is te gebruiken op StayKeen.com, of via de Android-app. Keen is een soort sociaal netwerk dat is gebaseerd op verschillende onderwerpen en interesses, en heeft wat weg van Pinterest.

Gebruikers moeten zich aanmelden met een Google-account. Vervolgens kunnen ze 'keens' maken, gepersonaliseerde secties. Na het opgeven van een onderwerp geeft het netwerk automatisch aanvullende suggesties die gebaseerd zijn op de eerste zoekterm.

In een 'keen' worden vervolgens artikelen, foto's en video's over het onderwerp bij elkaar gezet. Ze kunnen die opslaan, maar er ook zelf een link aan toevoegen. Uiteraard kunnen de keens zelf ook gedeeld worden met anderen, en gebruikers kunnen een wekelijkse mail krijgen met toevoegingen.

Het netwerk onderscheidt zich door te werken met Googles eigen machinelearningalgoritmes, schrijft het bedrijf in een blogpost. "Hoe meer je opslaat en ordent in je 'keens', des te beter de aanbevelingen worden", zegt ontwikkelaar CJ Adams.

Keen is opgericht door Googles Area 120-afdeling, een departement dat experimentele nieuwe functies maakt. De Area 120-programmeurs werkten daarvoor ook samen met Googles People and AI Research- of PAIR-afdeling. Gezien de stille release lijkt het vooralsnog om een experimenteel nieuw netwerk te gaan.