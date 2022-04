Hoogste Franse rechter: GDPR-boete van 50 miljoen voor Google is terecht

Volgens het hoogste Franse gerechtshof heeft Google terecht een boete gekregen van 50 miljoen euro. De Franse privacytoezichthouder legde de boete op voor het overtreden van de GDPR, wat volgens de rechter terecht gebeurde.

Google kreeg de boete een jaar geleden voor het overtreden van de GDPR, de Europese privacywet die in Nederland bekend staat als de AVG. De boete werd opgelegd door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés of CNIL, de Franse tegenhanger van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De CNIL gaf Google de boete vanwege meerdere overtredingen van de privacywet. Zo zou 'essentiële informatie' uit de privacyverklaring te veel verspreid zijn, en dat die informatie te onduidelijk of onvolledig was. Daardoor zouden gebruikers volgens de CNIL de reikwijdte van Googles gegevensverwerking niet voldoende kunnen begrijpen.

Google ging daartegen in beroep. Nu concludeert het hoogste Franse rechtscollege, de Conseil d'État, dat de boete wel degelijk terecht was. De Conseil bevestigt dat de informatie soms incompleet is en dat dat tegen de GDPR is.

Daarmee is de hoogste boete onder de GDPR tot nu toe definitief een feit. Onder de privacywet mogen toezichthouders een boete van maximaal vier procent van de jaaromzet een bedrijf opleggen.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Reuters dat het bedrijf mogelijke veranderingen gaat overwegen. "Mensen verwachten dat ze kunnen begrijpen en bepalen hoe hun data wordt gebruikt, en we hebben geïnvesteerd in tools om hen daarbij te helpen."

"Deze zaak ging niet om of er toestemming nodig is voor gepersonaliseerde advertenties, maar over hoe die verzameld moet worden. In het kader van deze uitspraak gaan we nu kijken welke veranderingen we kunnen doorvoeren."