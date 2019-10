Frankrijk begint in november met landelijk gezichtsherkenningsprogramma

Frankrijk wordt het eerste EU-land dat gezichtsherkenning gaat gebruiken om inwoners een digitale identiteit te geven. Hiermee kunnen burgers bij hun bankgegevens, belastingaangiftes en rekeningen. Burgers kunnen meedoen via een Android-app.

Volgens de Franse president Macron wil de Franse regering in november een project voor digitale identiteiten starten onder de naam Alicem, meldt financieel persbureau Bloomberg. In eerste instantie hoopte Macron het programma rond de kerst te starten. Het programma werkt via een app die alleen op Android-apparaten zal werken. Met de app kunnen inwoners van Frankrijk straks een digitale identiteit maken door middel van een selfievideo die onder andere gezichtsuitdrukkingen, -bewegingen en -hoeken zal vastleggen. Deze data wordt vervolgens vergeleken met de data op het biometrische paspoort van gebruikers.

Tegenstanders stellen dat de app de Europese algemene verordening gegevensbescherming schendt. Deze verordening maakt vrije keuze in deelname verplicht. Een advocaat van de Franse privacygroepering La Quadrature du Net stelt dat de overheid burgers richting deelname aan gezichtsherkenning wil duwen. De groep is in juli een rechtszaak tegen de regering begonnen.

Frankrijk zelf stelt dat het id-systeem niet gebruikt zal worden om burgers in de gaten te houden, meldt Bloomberg. De data zal niet geïntegreerd worden in de identiteitsdatabase van burgers. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zal de verzamelde gezichtsherkenningsdata na de inschrijvingsperiode verwijderd worden.

Daarnaast is het gebruik van Alicem vrijwillig. Op de site van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat het maken van een Alicem-account niet verplicht is en dat burgers vrij zijn om beschikbare alternatieven te gebruiken, waaronder traditionele, fysieke identificatiemiddelen. De technologie wordt toegepast met een Android-app, dus vallen iOS-gebruikers voorlopig buiten de boot; het lijkt erop dat er vooralsnog geen app komt voor Apple-apparaten.

Er zijn ook bezwaren met het oog op veiligheid. De Franse autoriteiten stellen dat de beveiliging van Alicem van het 'hoogste staatsniveau' is, maar het vertrouwen in dat soort classificaties liep in april een deuk op. Een hacker wist toen onder het alias Alliot Anderson instantmessaging-app Tchap binnen te dringen. Deze app wordt door overheidsfunctionarissen gebruikt voor communicatie, waaronder de uitwisseling van gevoelige gegevens, al gaat het daarbij niet om staatsgeheimen.

Alicem is niet de enige manier waarop gezichtsherkenning ingezet gaat worden in Frankrijk. Zo wil de regionale regering in de Franse stad Nice gezichtsherkenningscamera's ophangen bij de ingangen van twee middelbare scholen, schrijft Politico. De stad kwam eerder dit jaar al in opspraak doordat het lokale bestuur tests deed met gezichtsherkenning tijdens een lokaal carnavalsfeest. De tests werden gedaan met toestemming met de Franse privacyregulator CNIL . Duizend vrijwilligers deden mee met de proef; de gezichten van feestgangers die niet mee wilden doen aan de test, zouden onherkenbaar gemaakt worden.

Frankrijk is niet het eerste land dat gezichtsherkenning gaat inzetten. China gebruikt de technologie al langer. Singapore gebruikt ook al gezichtsherkenning en heeft toegezegd het Verenigd Koninkrijk te helpen bij het inzetten van dergelijke technologie.