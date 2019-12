China voert verplichte gezichtsherkenning voor abonnementen mobiele telefonie in

Wie in China een abonnement voor mobiele telefonie wil afsluiten, moet vanaf zondag verplicht een gezichtsscan uit laten voeren. De maatregel geldt in aanvulling op de bestaande verplichting om een identiteitskaart te tonen.

De maatregel voor Chinese telecombedrijven, die in september is aangekondigd en 1 december is ingegaan, is volgens Peking bedoeld om de 'de rechtmatige rechten en belangen van burgers in cyberspace' te beschermen. Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie meldde bij de aankondiging dat de gezichtsherkenning bedoeld is om te garanderen dat klanten een mobiel abonnement met hun echte naam registreren. Tegelijkertijd gaat de verplichting voor telecombedrijven in om via reclameposters en sms duidelijk te maken aan klanten dat ze simkaarten niet mogen doorverkopen. De BBC schrijft over de invoering.

China is al jaren bezig met om technieken voor gezichtsherkenning te ontwikkelen en deze op grote schaal in te voeren. Chinese bedrijven spelen nu een grote rol bij de Verenigde Naties bij het vaststellen van standaarden voor gezichtsherkenning, videomonitoring en het tracken van voertuigen. Dat meldt de FT op basis van uitgelekte documenten. Onder andere ZTE, Dahua en China Telecom zouden hun deskundigheid op dit gebied inzetten om de standaarden mede vorm te geven.