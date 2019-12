Mesut Özil verdwijnt uit Chinese PES 2020-spel na kritiek op situatie Oeigoeren

De Duits-Turkse voetballer Mesut Özil wordt verwijderd uit meerdere edities van de Chinese versie van eFootball PES 2020. Dit hangt samen met zijn recente kritiek op de situatie van de Oeigoeren, waarbij hij ook Moslim-landen oproept om meer stelling te nemen tegen China.

NetEase Games, het Chinese internetbedrijf dat meerdere versies van eFootball PES 2020 in China uitbrengt, heeft de verwijdering van Özil bevestigd in een bericht op Weibo. Daarin zegt het bedrijf dat de voetballer, die momenteel in de Engelse Premier League voor de Londense club Arsenal uitkomt, op 13 december op sociale media een 'extreem statement over China heeft geplaatst'. Met die speech zou Özil de gevoelens van Chinese fans hebben geschaad en de 'sportieve sfeer van liefde en vrede hebben geschonden', aldus NetEase. De Chinese uitgever zegt dit niet te kunnen accepteren of vergeven en dat Mesut Özil daarom niet langer als speler of op kaarten in het spel verschijnt.

Özil plaatste op 13 december een bericht op Twitter en Instagram, waarin hij een aantal misstanden rondom de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren in Oost-Turkestan benoemt. Ook spreekt hij zijn frustratie uit dat het in moslimlanden en in media uit die landen stil blijft ten aanzien van de situatie van de Oeigoeren.

De schrapping van Özil uit de Chinese versie van eFootball PES 2020 volgt nadat er eerder ook al kritiek kwam van de Chinese overheid. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat de voetballer 'op een dwaalspoor is gezet door nepnieuws', schreef de BBC. Volgens de Global Times heeft de Chinese staatszender CCTV naar aanleiding van de 'valse uitlatingen' van Özil besloten om de afgelopen zondag geplande voetbalwedstrijd van Arsenal tegen Manchester City niet uit te zenden.

Arsenal heeft overigens afstand genomen van de uitlatingen van Özil. Arsene Wenger, de oud-coach van de voetbalclub, zegt dat de voetballer het recht heeft zijn mening te uiten, maar dat hij niet namens de club spreekt. Özil kreeg wel bijval van Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij zegt dat de waarheid zal overwinnen en dat de Chinese Communistische Partij zijn grote mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren niet kan verbergen voor de wereld.