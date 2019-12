Mozilla brengt Firefox Reality-browser uit voor Windows Mixed Reality-headsets

Mozilla heeft zijn voor vr- en ar-toepassingen bedoelde webbrowser Firefox Reality uitgebracht in de Microsoft Store. De browser kwam eerder al uit voor verschillende vr-headsets en is nu ook te gebruiken met Windows Mixed Reality-headsets.

Firefox Reality is beschikbaar in de Microsoft Store en is te downloaden vanaf de pc, Surface Hub, HoloLens of een mobiel apparaat. Deze versie van Firefox Reality is compatibel met Windows 10, de ARM64- en x64-architectuur. Volgens WindowsBlogItalia is de functionaliteit vooralsnog ietwat beperkt en worden sommige websites bijvoorbeeld nog niet goed weergegeven.

Vorig jaar bracht Mozilla deze browser voor vr- en ar-toepassingen uit. Firefox Reality was al beschikbaar op de HTC Vive, Oculus Go en Quest en de Google Daydream. Voor de Firefox Reality-browser combineert Mozilla technologie uit Firefox met de webengine Servo. Mozilla vindt dat een specifieke browser voor vr- en ar-headsets nodig is, omdat de invoer bij dergelijke apparaten heel anders is dan op een traditionele computer of smartphone.