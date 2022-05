Mozilla haalt Firefox Reality-browser uit appwinkels en draagt ontwikkeling over

Mozilla stopt met Firefox Reality, een browser die de organisatie ontwikkelde voor virtual reality en augmented reality. Mozilla wijst gebruikers door naar Wolvic, een browser die gebaseerd is op de broncode van Firefox Reality en die vanaf volgende week beschikbaar komt.

Mozilla haalt Firefox Reality in de komende weken uit de verschillende appwinkels die de browser voor VR- en AR-toepassingen aanbieden. De organisatie kondigde Firefox Reality in 2018 aan. Mozilla noemt geen reden voor het stoppen met de browser. Wel meldt Mozilla dat het voor sommige technieken die het in gang zet, community's en organisaties zoekt waar projecten verder kunnen groeien, waarbij als voorbeelden WebAssembly, Rust en Servo genoemd worden.

Het bedrijf Igalia neemt de ontwikkeling van de browser over en zal zijn versie vanaf volgende week beschikbaar maken onder de naam Wolvic. De bèta-versie komt in eerste instantie beschikbaar via Huawei's AppGallery en de Oculus Quest Store van Meta. Het bedrijf richt zich initieel op beschikbaarheid op losstaande AOSP- en Harmony OS-systemen zoals Oculus-headsets, de Huawei VR Glass en HTC Vive Focus. Igalia hoopt verder samen te werken met Qualcomm en Lenovo om de browser werkend te krijgen op hun mixedreailtysystemen.