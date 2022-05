Blizzard werkt aan mobiele Warcraft-game

Blizzard brengt dit jaar een mobiele Warcraft-game uit. Dat meldde het bedrijf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers van Activision Blizzard. De kwartaalomzet van de uitgever daalde en games van Activision en Blizzard hadden minder maandelijks actieve spelers.

Blizzard brengt in 2022 'substantiële nieuwe content' voor de Warcraft-franchise uit, waaronder een nieuwe mobiele Warcraft-game. Details over de mobiele game geeft Blizzard verder niet. Blizzard kondigde in 2018 de mobiele game Diablo Immortal aan. Die aankondiging kreeg veel kritiek, omdat spelers de komst van een nieuwe Diablo-game verwacht hadden. De ontwikkelaar stelde de release tot 2022 uit. Blizzard meldt dat de publieke testperiode van Diablo Immortal afgerond is en dat deze veel positieve feedback opgeleverd heeft.

Blizzard maakte de komst van de mobiele Warcraft-game bekend tijdens de publicatie van de kwartaalcijfers van Activision Blizzard. Activision meldde daarbij dat Call of Duty: Vanguard minder populair is dan de voorganger uit 2020 Call of Duty Black Ops: Cold War. Call of Duty Mobile was succesvoller en spelers besteedden in 2021 meer dan 1 miljard dollar aan het spel. Volgens de uitgever is met name in China het spel populair.

De omzet van Activision Blizzard daalde in het vierde kwartaal van 2021 met 10 procent tot 2,16 miljard dollar, omgerekend 1,88 miljard euro. De goede resultaten van dochterbedrijf King, maker van Candy Crush, compenseerden de matige resultaten van Activision Blizzard. Het aantal maandelijks actieve spelers voor Activision-games daalde met 16 procent tot 107 miljoen en voor Blizzard-games met 17 procent tot 24 miljoen. Het aantal spelers van games van King bleef stabiel op 240 miljoen.