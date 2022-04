Blizzard presenteert dinsdag mobiele Warcraft-game

Blizzard onthult op dinsdag 3 mei zijn mobiele Warcraft-game. Wat voor soort game het wordt, is nog niet bekend. De maker spreekt vooralsnog alleen over een mobiele game in het Warcraft-universum.

De onthulling vindt plaats via een livestream die om 19.00 uur Nederlandse tijd begint en op de Blizzard-site te volgen zal zijn. De game zal ergens dit jaar uitkomen, zei Blizzard begin dit jaar bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Wanneer precies, is nog niet bekend. Mogelijk is de releasedatum onderdeel van de presentatie.

Activision-Blizzard zei vorig jaar van plan te zijn om mobiele versies van al zijn gamefranchises te maken. Die uitspraak volgde na het grote succes van Call of Duty: Mobile, waar de uitgever waarschijnlijk miljarden aan heeft verdiend.

Eerder deze week maakte Blizzard bekend dat Diablo Immortal op 2 juni uitkomt voor Android en iOS. Die mobiele Diablo-game krijgt ook een pc-versie. Of dat ook geldt voor de mobiele Warcraft-game, is nog niet bekend.