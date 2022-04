Scifi-kattengame Stray is wederom uitgesteld, release in de zomer van dit jaar

Stray is voor de tweede keer uitgesteld; de release van de scifi-kattengame staat nu gepland voor de zomer van dit jaar. Het is niet bekend waarom uitgever Annapurna Interactive het spel heeft uitgesteld. Stray komt uit voor de PlayStation 5, PlayStation 4 en via Steam.

In eerste instantie zou Stray 'eind 2021' uitkomen voor de betreffende platformen, maar later werd dit om onbekende redenen 'begin 2022'. Deze week publiceerde het officiële Twitter-kanaal van PlayStation een video van enkele langverwachte indiegames, waaronder Stray, de kattengame die volgens de video pas in de zomer van 2022 uitkomt.

Stray is een avonturengame waarin de speler in de huid van een kat kruipt, vergezeld door een drone genaamd B-12. Het spel speelt zich af in een fictionele door Hong Kong geïnspireerde stad, Fallen City. Mensen hebben de stad verlaten, maar er zijn wel mensachtige robots en andere futuristische wezens aanwezig. Spelers moeten in de game puzzels oplossen, vijanden verslaan en de spelwereld verkennen. Stray wordt gemaakt door een kleine Franse studio, BlueTwelve Studio, die speciaal voor de game is opgericht.