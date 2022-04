Microsoft houdt in juni grote 'Xbox and Bethesda Games Showcase'

Microsoft houdt in juni een nieuwe 'Xbox and Bethesda Games Showcase', waarin het komende games zal tonen. Het evenement wordt op verschillende platforms live uitgezonden, in 'meer dan 30' talen.

De Xbox and Bethesda Games Showcase wordt op 12 juni uitgezonden om 19.00 uur Nederlandse tijd. De stream is dan te volgen op YouTube, Twitch, Twitter, TikTok en Facebook. Over de inhoud wordt nog weinig gedeeld. Microsoft schrijft wel dat de showcase 'alles bevat wat je moet weten over de diverse line-ups van games die binnenkort naar het Xbox-ecosysteem komen, inclusief komende releases voor Game Pass op de Xbox en pc'.

Microsoft zegt dat onder meer games van Xbox Game Studios en Bethesda worden getoond tijdens de presentatie. Het bedrijf toont daarbij een teaserafbeelding waarop sterren te zien zijn, wat wellicht wijst op een introductie van Starfield. Deze nieuwe ruimte-rpg van Bethesda staat voor 11 november op de planning, maar het bedrijf heeft tot op heden geen gameplaybeelden getoond.

Vorig jaar hield het bedrijf eenzelfde Xbox- en Bethesda-presentatie, waar onder meer titels als The Outer Worlds 2 werden aangekondigd en Starfield zijn releasedatum kreeg. De presentatie duurde toen ongeveer anderhalf uur. Hoe lang de show dit jaar duurt, is nog niet bekend.