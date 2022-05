Microsoft en Epic maken Fortnite gratis beschikbaar op Xbox Cloud Gaming

Microsoft en Epic Games maken Fortnite gratis beschikbaar op Xbox Cloud Gaming. Om het spel te kunnen spelen, dienen geïnteresseerden enkel over een Microsoft-account te beschikken, een compatibel apparaat en in te loggen op de dienst. Microsoft rekent geen abonnementskosten aan.

In de aankondiging stelt Microsoft dat het de handen in elkaar heeft geslagen met Epic Games om Fortnite naar Xbox Cloud Gaming te brengen en dat in de 26 landen waaronder Nederland en België. Er is volgens het bedrijf geen Xbox Cloud Gaming-abonnement nodig, enkel een iOS-, iPad OS-, Android-apparaat of PC met een browser, internettoegang en een Microsoft-account. Gebruikers dienen naar xbox.com/play te surfen en zich daar aan te melden met hun Microsoft-account. Het spel werkt met aanraakgevoelige bediening en ondersteunt controllers.

Epic Games werkt ook samen met Nvidia om Fortnite naar GeForce NOW te brengen. Begin dit jaar opende Nvidia nog een gesloten bèta waarin spelers zich kunnen inschrijven om via Nvidia’s gamestreamingdienst het populaire spel te spelen. Om Fortnite te kunnen spelen via deze weg, is een GeForce NOW-account nodig. Een gratis account volstaat. Met de bèta wil Nvidia de servercapaciteit, 'grafische levering' en prestaties van de touchbesturing testen.

Microsoft stelt dat het van plan is om meer free-to-play-games toe te voegen aan Xbox Cloud Gaming. Volgens de Amerikaanse website The Verge is het opvallend dat Epic Games samenwerkt met Microsoft. Uit de rechtszaak die de ontwikkelaar in 2020 aanspande tegen Apple, bleek immers dat Epic Games Microsoft eerder als een concurrent zag in plaats van een partner.

Fortnite is sinds de zomer van 2020 niet meer beschikbaar op iOS. Apple verwijderde de game toen uit de App Store, omdat Epic een eigen betaalsysteem toevoegde. Ook Google heeft Fortnite uit de Play Store verwijderd, maar Android-gebruikers kunnen de game nog wel spelen door de apk te downloaden en deze handmatig te installeren.