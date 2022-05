Cloudversie Fortnite met touchcontrols verschijnt op iOS via GeForce NOW

Nvidia en Epic Games hebben een cloudversie van Fortnite met touchcontrols officieel uitgebracht via GeForce NOW. Hiermee kunnen iOS-gebruikers deze game kosteloos naar hun smartphone streamen. Het spel is ook beschikbaar voor Android.

De cloudversie van Fortnite met touchcontrols werd sinds januari al getest op GeForce NOW, maar tijdens die periode was er sprake van een wachtlijst en kon niet iedereen het spel spelen. De game is vanaf nu beschikbaar voor alle GeForce NOW-gebruikers. Volgens Nvidia hebben 500.000 mensen de bètaversie van Fortnite de afgelopen maanden getest op een smartphone.

Deze versie van Fortnite is vooral van belang voor iOS-gebruikers. Fortnite was sinds 2020 niet meer beschikbaar op dat platform, nadat de game door Apple uit de App Store werd gehaald omdat Epic het betaalsysteem van Apple ontweerk. Het spel kan nu weer op iOS-toestellen gespeeld worden via de gamestreamingdienst van Nvidia. Fortnite is eerder om dezelfde reden ook uit de Google Play Store verwijderd. Voor dat platform is echter nog wel een apk beschikbaar, waarmee gebruikers de game alsnog kunnen installeren.

GeForce NOW werkt op iOS via de Safari-webbrowser. Voor Android is een GeForce NOW-app beschikbaar. Het spel werkt op alle GeForce NOW-abonnementen, inclusief de gratis variant. Gebruikers met een RTX 3080-abonnement kunnen het spel ook op 120Hz spelen op bepaalde smartphones. De pc-versie van Fortnite is overigens al langer beschikbaar op GeForce NOW en het spel verscheen onlangs ook gratis op het Xbox Cloud Gaming-platform van Microsoft.