Nederlandse premier Rutte wil geen metadata van zijn sms-verkeer openbaren

De Nederlandse premier Mark Rutte wil metadata over zijn sms-verkeer niet openbaren. Dat zegt hij in debat met de Tweede Kamer. Hij gaf geen reden voor het niet openbaren van bijvoorbeeld het aantal berichten dat hij heeft verstuurd of ontvangen.

Het standpunt van Rutte in het debat wijkt af van dat van woensdag, toen hij juist zei 'absoluut voorstander' te zijn van het publiceren van data die providers over hem hebben. Toen GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver vroeg om die metadata over het aantal gestuurde en ontvangen berichten te publiceren, reageerde Rutte afwijzend. "Dat ga ik niet doen." Een reden daarvoor wilde hij ondanks herhaalde verzoeken niet geven. Aan het einde van het debat beloofde hij terug te komen op het verzoek in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer diende daarop een motie in die Rutte oproept om beschikbare metadata over zijn sms-verkeer op te vragen. Volgens onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt, PVV-leider Geert Wilders en Klaver moet de premier die gegevens verstrekken vanwege artikel 68 van de Grondwet, die voorschrijft dat kabinetsleden alle gevraagde gegevens moeten verstrekken als dat niet in strijd is met het staatsbelang.

Rutte sprak in het debat ook over zijn telefoongebruik. Hij noemde zijn nieuwe smartphone 'onhandig' en 'lelijk'. Het overstappen van de oude Nokia 301 was nodig, omdat die stuk ging tijdens een vakantie in de Amerikaanse stad New York twee weken geleden. "Dat was dus voordat ik wist dat de Volkskrant met een artikel over dit onderwerp zou komen", zei hij tijdens het debat. Hij claimde afgelopen dinsdag van het komende artikel te weten, toen de krant om wederhoor vroeg.

Jarenlang gebruikte de premier de Nokia 301 voor bellen en sms'en, terwijl hij daarnaast een smartphone had met een geheim mailadres voor ambtenaren van Algemene Zaken en om nieuws te lezen. Nu is hij over op een niet nader genoemde smartphone voor bellen en sms'en. "Had ik maar eerder de overstap gemaakt op een smartphone", zei Rutte, terugkijkend op zijn tijd met de telefoon. "Waarom ben ik zo lang met dat apparaatje doorgegaan? Niet omdat ik dacht dat het mij populair zou maken. Niemand stemt op de VVD omdat ik een oude Nokia gebruik, dat geloof ik niet. Ik deed het, omdat ik het prettig vind, omdat ik met sms snel uit de voeten kan."

Tweakers publiceerde donderdag een uitgebreid verhaal over de claims van Rutte over zijn sms'jes. Daaruit bleek onder meer dat het niet zo is dat de telefoon traag wordt doordat er veel sms'jes op staan. Ook is het onwaarschijnlijk dat de opslag vol raakte van de sms'jes en dat het verwijderen van de berichten nodig is om de opslag niet vol te laten raken.