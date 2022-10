Inspectie: premier Rutte volgde Archiefwet niet en moet sms'jes beter archiveren

De Nederlandse premier Mark Rutte moet chatberichten beter archiveren. Dat concludeert de Inspectie Overheidsinformatie. In mei bleek dat Rutte jarenlang dagelijks sms-berichten wiste en een deel archiveerde. Dat verliep niet in lijn met de Archiefwet, stelt de Inspectie.

Rutte en zijn ministerie van Algemene Zaken archiveerden minder berichten dan zou moeten, schrijft de Inspectie in het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken. Nederland kent een Archiefwet, waarin wordt beschreven hoe en wanneer berichten gearchiveerd moeten worden. Diverse ministeries en andere overheidsorganen ontwikkelden op basis van die wet een Instructie voor het bewaren van chatberichten. Rutte en het ministerie handelden op basis van die Instructie. Die was echter niet in lijn met de Archiefwet, zegt de Inspectie nu.

Een van de verschillen gaat over het verwijderen van sms'jes. Zo verwijderde Rutte sms-berichten die hij niet archiveerde, maar volgens de Inspectie mag dit niet altijd. Dit mag bijvoorbeeld alleen als er een verklaring van vernietiging is opgesteld of als een ministerie besluit dat informatie die niet in beheer wordt genomen, mag worden vernietigd. Daarnaast zijn er formuleringen in de Instructie die volgens de Archiefwet niet helemaal kloppen. In de Instructie staat bijvoorbeeld dat informatie niet hoeft te worden bewaard als die informatie ook elders staat, maar zo staat het niet in de Archiefwet.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet van de Inspectie die Instructie daarom aanpassen. Ook moeten er betere afspraken gemaakt worden over het archiveren van Ruttes sms-berichten en moet er meer gestuurd worden op archivering. Rutte en zijn ministerie zijn niet de enige delen van de overheid die onjuist archiveren; volgens de Inspectie zoeken 'alle ministeries hiervoor nog naar een goede oplossing'. 'Veel overheidsorganisaties' denken ook een 'zekere interpretatieruimte te hebben' als het gaat om wat wel of niet gearchiveerd moet worden. De Inspectie adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom te verduidelijken wat er onder de Archiefwet valt.

De Inspectie gaat over een halfjaar bij het ministerie van Algemene Zaken vragen hoe de aanbevelingen in het rapport zijn opgevolgd. In mei bleek dat Rutte veel sms-berichten verwijderde, omdat zijn telefoon maar beperkte opslagruimte zou hebben. Hoeveel berichten Rutte onjuist heeft verwijderd, is niet duidelijk. Alle chatberichten van de minister-president en andere kabinetsleden worden nu bewaard in afwachting van een nieuwe Instructie.