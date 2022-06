Premier Rutte verstuurde gemiddeld rond 1340 berichten per maand via oude Nokia

De Nederlandse minister-president Mark Rutte verstuurde tussen 1 november en begin mei gemiddeld rond 1340 berichten per maand via zijn Nokia 301-telefoon. Dat blijkt uit metadata die de regering zelf heeft geopenbaard.

Het gaat in totaal om 7433 berichten die zijn verzonden vanaf de Nokia 301 vanuit Nederland in de periode vanaf 1 november tot begin mei, toen de telefoon het begaf. Vanuit het buitenland is er geen onderscheid op de facturen tussen ontvangen en verzonden berichten en gaat het nog om in totaal 1257 berichten, schrijft Rutte. Als daarvan grofweg de helft verzonden berichten zijn, gaat het om gemiddeld ongeveer 1340 berichten per maand. Dat is gemiddeld meer dan 40 per dag.

Begin mei stapte Rutte over op een iPhone van niet nader genoemd type om berichten te versturen. Daarbij gaat het om 177 berichten in twee maanden. De premier tekent aan dat iMessage-berichten, berichten tussen iPhones onderling, niet op de factuur verschijnen.

Wel is daarmee informatie over het berichtenverkeer van de premier bij Apple belandt. Immers, voor zijn iMessage-dienst zoekt Apple op of een telefoonnummer ook iMessage heeft. Daarvoor stuurt de Berichten-app elk telefoonnummer door naar Apple. Apple bewaart die metadata 30 dagen, schreef The Intercept enkele jaren geleden.

Van al die berichten zijn er 133 gearchiveerd in het departementale document management systeem. Nog eens 1612 berichten zijn aan ambtenaren gericht en kunnen dus nog in dat systeem bewaard worden, zo zegt Rutte. De rest van de berichten lijkt dus weg te zijn.

Rutte had de Tweede Kamer meer dan een maand geleden beloofd met deze informatie te komen. Hij schreef toen dat hij de informatie binnen een week wilde leveren, dat heeft nu dus meer dan een maand geduurd. Dat deed hij nadat hij eerst weigerde, ondanks dat GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt en PVV-leider Geert Wilders hem erop wezen dat hij die gegevens moest verstrekken vanwege artikel 68 van de Grondwet, die voorschrijft dat kabinetsleden alle gevraagde gegevens moeten verstrekken als dat niet in strijd is met het staatsbelang.

Rutte gebruikte jarenlang een Nokia 301 voor bellen en sms'en. Ontvangen en verstuurde sms'jes verwijderde hij, naar eigen zeggen omdat zijn telefoon anders te traag werd. De Nokia 301 kwam standaard met een archiveringsfunctie waarmee het mogelijk niet per se noodzakelijk was om berichten te verwijderen om de telefoon snel te houden. Rutte besloot zelf welke sms-berichten bewaard moesten blijven. Volgens veel Kamerleden is dat onaanvaardbaar, omdat hij daarmee naar eigen inzicht onwelgevallige zaken uit het archief kan houden en zo de controlefunctie van de Tweede Kamer lastiger zou maken.