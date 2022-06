Lid FCC vraagt aan Google en Apple om TikTok uit appwinkels te verwijderen

Een lid van de Amerikaanse Federal Communications Commission heeft Google en Apple publiekelijk verzocht om TikTok uit hun respectievelijk appwinkels te verwijderen. Hij spreekt niet direct namens de keuringsinstantie en lijkt hiermee dus op eigen houtje te handelen.

De betreffende FCC-commissaris Brendan Carr beweert dat het sociale medium enorme hoeveelheden data vergaart en dat doorstuurt naar 'Beijing', refererend naar TikTok-moederbedrijf ByteDance. Hij berust zijn mening op een artikel van Buzzfeed waarin geheime geluidsopnames en statements van meerdere werknemers van TikTok geciteerd worden; er zou inderdaad privédata van Amerikaanse gebruikers ingezien kunnen worden door ByteDance.

Hoewel de omvang van het privacyprobleem rondom TikTok nog nauwelijks bekend is, verzekerde het bedrijf eerder dat alle data-uitwisseling via Amerikaanse servers van het bedrijf Oracle verloopt. Het platform voldoet naar eigen zeggen zo aan de eisen van de Amerikanen. Dat plan stuitte daarentegen onder het bewind van president Trump al op kritiek. Eenzelfde privacymaatregel werd eerder dit jaar ook in Europa ingevoerd.

Grofweg een jaar geleden draaide president Biden het decreet, uitgegeven door voorganger Trump, nog terug. Er zijn ook al meerdere officiële onderzoeken naar het platform gedaan, maar daar is vooralsnog geen reden uitgekomen om de applicatie in de Verenigde Staten algeheel te verbannen uit de Google- en Apple-appwinkels. Wel is TikTok niet meer toegestaan op toestellen van werknemers van de landmacht en andere nationale beveiligingsorganisaties.