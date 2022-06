NS start proef live cameratoezicht in treinen bij veel meldingen ongepast gedrag

De Nederlandse Spoorwegen gaan live meekijken in treinen waar de hoeveelheid overlastmeldingen plotseling toeneemt. De directe aanleiding voor deze maatregel is een reeks incidenten in de trein rond Hoorn waarbij sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Tot dusver worden camera's in treinen alleen gebruikt om na een incident de dader te kunnen opsporen, maar de NS gaat nu ook preventief op specifieke trajecten controleren of de situatie in de trein veilig is. Vooralsnog werkt de proef voor het preventief meekijken via camera's alleen in Sprinters van het type SNG. De nieuwe Intercity's die door de NS zijn aangekocht krijgen deze functie ook.

"Reizen in de trein moet voor iedereen fijn zijn en dat is het meestal ook. Tegelijk: iedereen die dit meemaakt aarzelt de volgende keer dat zij met de trein reist. Mensen die hun handen niet thuis kunnen laten, moeten weten: ze worden gezien, ze worden gepakt en ze komen de trein niet meer in", aldus het vervoersbedrijf. De NS zegt dat daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag 'in welke vorm ook' direct een reisverbod krijgen en daarom niet meer welkom zijn in treinen en op stations.

Vanwege privacywetgevingen kan de NS overigens niet zomaar meekijken; er moet een aanleiding zijn, zo verzekert een woordvoerder. Alleen als er bijvoorbeeld meermaals op hetzelfde traject of op een specifiek tijdstip meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnenkomen, kan de maatregel toegepast worden. Het vervoersbedrijf verwijst ook naar het meldnummer 06 13181318, waarmee treinreizigers via WhatsApp een melding van ongewenst gedrag kunnen maken.